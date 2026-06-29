PCIソリューションズ社員が「2026 Japan AWS All Certifications Engineer」「2026 Japan AWS Jr. Champion」に選出
PCIソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：沼田 昌昭、以下「当社」）は業界のお客様における AI 活用により加速するビジネス変革を支援するため、生成 AI とクラウド技術を備える認定技術者を拡大いたします。
その取り組みにおいてこの度、当社所属の【山下 祐樹】が「2026 Japan AWS All Certifications Engineer」、【山岡 亮太】が「2026 Japan AWS Jr. Champion」を受賞したことを発表いたします。
左：山岡 亮太「2026 Japan AWS Jr. Champion」、右：山下 祐樹「2026 Japan AWS All Certifications Engineer」
2026/6/25～26に幕張メッセにて開催された「AWS Summit Japan 2026」においてアマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）が発表したもので、当社社員が各プログラムに1名ずつ認定されました。
◆2026 Japan AWS All Certifications Engineer
＜受賞者＞ 技術戦略統括部 クラウドアーキテクト室 山下 祐樹
「2026 Japan AWS All Certifications Engineer」は、AWS Partner Network (APN) に参加している会社に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」AWS エンジニアが表彰されます。
下記APN Blog記載のクライテリアを基準として AWS Japanでの審査を経て選出頂きました。
・2026 Japan AWS All Certifications Engineer Program詳細
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/
・2026 Japan AWS All Certifications Engineers 受賞者発表ページ
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/
◆2026 Japan AWS Jr. Champion
＜受賞者＞ デジタルイノベーション事業本部 ビジネス基盤事業部 山岡 亮太
「2026 Japan AWS Jr. Champion Program」は、AWS Partner Network (APN) に参加しているパートナー企業に所属している若手 AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。
社会人歴 1 ～ 3 年目のエンジニアのうち、2025年4月～2026年3月の活動期間において、下記APN Blog記載のクライテリアを基準として AWS Japanでの審査を経て選出頂きました。
・ 2026 Japan AWS Jr. Champion Program詳細
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions-criteria/
・ 2026 Japan AWS Jr. Champions 受賞者発表ページ
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/
PCIソリューションズのAWSプロジェクトへの取り組み
当社はAWSアドバンストティアサービスパートナーです。
AWS Lambda およびAmazon Connect のサービスデリバリープログラムの認定を受けており、200を超えるAWS技術者が在籍しております。
（AWS 200 APN Certification Distinction取得）
今回の山下、山岡を含めAWSに深い知見を持つプロフェッショナルが、小規模案件～大規模案件まで多種多様なプロジェクトを担当します。
AWSのベストプラクティスに基づいた「安定して長く使える」仕組みをご提案し、お客様のビジネス成長を技術面から強力にバックアップします。
今回受賞者のブログ記事
・【山下 祐樹】AIエージェントとは？Voice AI Agent で何ができる？
https://www.pci-sol.com/business/service/product/blog/ai-agent/
・【山岡 亮太】AWSのAIエディタ「Kiro」の始め方！
https://www.pci-sol.com/business/service/product/blog/aws-ai-kiro-01/
PCIソリューションズ株式会社 会社概要
設立： 2012 年 9 月
資本金： 3億6,000万円
事業内容：大規模業務システムから電子機器の組込み開発まで幅広いニーズに応える、AWSアドバンストティアサービスパートナー。
Amazon Connectを中心に、コンタクトセンターシステム開発やサーバーレスシステム開発といったクラウドネイティブなソリューション展開を得意としています。
https://www.pci-sol.com/
本件に関するお問い合わせお問い合わせフォーム :
https://www.pci-sol.com/contact/form01/?type=pf