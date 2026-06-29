アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）は、2026年6月4日（木）、岐阜県揖斐川町立揖斐川中学校の3年生6名の企業訪問学習を受け入れました。

本企業訪問学習は、文部科学省のキャリア教育指針に基づき、生徒の皆さんが「社会の多様な仕事」に触れ、「働く意義」について主体的に考えるきっかけを提供することを目的としています。普段イメージしにくい企業の役割や、社会の中で果たす機能への理解を深めるとともに、仕事と社会とのつながりを自分ごととして捉える視点を育むことを期待して実施されました。

当日は、当社役員と生徒の皆さんが膝を突き合わせて活発な対話を行いました。会社概要をはじめ、グループ会社が取り扱う製品、アステナグループが社会に提供している価値や取り組みについて紹介しました。生徒の皆さんからは、会社の事業内容や社会貢献活動、働くやりがいなど、多岐にわたる質問が寄せられ、熱心に耳を傾ける姿が見られました。

また、今年入社した若手社員からは、中学生時代に思い描いていた将来像や、現在の仕事に就くまでの経緯について自身の体験談を交えながら語り、生徒の皆さんは年齢の近い先輩からの等身大の話に共感し、将来へのイメージを膨らませていました。さらに、生徒の皆さんが作成した名刺を使って、役員との名刺交換を行うことで、社会人としての振る舞いの一端を体験していただくなど、実践的な学びの機会も提供されました。

アステナホールディングス株式会社は、本企業訪問学習が未来を担う生徒の皆さんのキャリア形成の一助となり、地域社会の発展に貢献できることを願っています。今後も、次世代育成支援に積極的に取り組んでまいります。

アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名：アステナホールディングス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智

創 業：1914年（大正3年）7月10日

設 立：1941年（昭和16年）9月20日

U R L ：https://www.astena-hd.com/

事業内容：グループ会社の経営管理等

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