大好評 『DNS×LEADING EDGE』 コラボ第4弾！人気商品ランドマインに “パッションレッド” が仲間入り

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が運営するトレーニングブランド LEADING EDGE（リーディングエッジ）は、第一三共ヘルスケア株式会社(本社：東京都中央区) が展開するDNSとのコラボ商品第4弾『ランドマイン』を発売します。

進化するアスリートを、サプリとギアの両面から支えるDNS×LEADINGEDGEのコラボレーションにより、爆発的パワーを生み出す『ランドマイン』のDNSカラーモデルが登場。スポーツ栄養学の権威DNSが推奨する『勝つための身体作り』を、機能性に優れたトレーニングギアが加速させます。

▼LEADING EDGEとは

自宅を、一切の妥協がない「ガチ」な空間へ。LEADINGEDGEは、高重量トレーニングにも耐えうる圧倒的な堅牢性と、高品質な設計を追求しています。

ジムに行く必要がなくなることで、時間はあなたの自由なものに。プロ仕様の環境で限界まで追い込んだ後は、すぐにリビングで家族の笑顔に会える。

効率的なホームジムという選択が、あなたのトレーニングライフと家族の絆をより強固なものへと変えていきます。

「最短距離で、圧倒的なパワーを。」 本製品は、現状に満足せず、さらなる爆発力を求める全てのアスリートに捧げるトレーニングギアです。DNSが提唱する「勝つための身体作り」を具現化し、体幹から四肢へエネルギーを繋ぐ「連動性」を研ぎ澄まします。ただ鍛えるだけでなく、実戦で動ける身体へ。あなたの努力を、確実に競技力向上という結果へ変えます。

▼DNSとは

第一三共ヘルスケア株式会社が展開する、世界最先端のスポーツ栄養学に基づき開発されたプロテインやサプリメントを展開するブランド「DNS」。「人を進化させる」をコンセプトにアスリートのパフォーマンスを支えるスポーツニュートリションブランドで、製薬会社の知見を活かした高い品質と機能性で、真摯に勝利を追求する人々をサポートします。

製品紹介

DNSオリジナルカラー『パッションレッド』を採用

目を惹く稼働部分に、DNSオリジナルカラーである『パッションレッド』を採用しています。

「エネルギーや情熱を象徴するパッションレッド」×「力強い存在感のあるシルバー」、この2色のコントラストが、よりトレーニング空間を引き締めます。

アスリートのパフォーマンス向上に不可欠な「体幹」と「連動性」を鍛える

本製品は、あらゆる競技における爆発的なパワーの起点となる体幹部と、四肢を効率よく動かすための「連動性」を強化するトレーニング器具です。単に筋肉を大きくするだけでなく、体幹を軸とした全身のスムーズな力の伝達を養うことで、実戦でのパフォーマンスを最大化。勝利を追求し、自らの限界を突破しようとする全てのアスリートに不可欠な身体作りを強力にサポートします。

大型器具は不要、省スペース

本格的なフリーウェイト環境を構築するには広大なスペースが必要ですが、本製品はプレートの穴に差し込むだけで設置が完了します。パワーラックなどの大型器具を導入せずとも、自宅や部活動の限られたスペースを、瞬時に高機能なトレーニングエリアへと変貌させます。省スペースでありながら、妥協のない追い込みが可能です。

28mm / 50mm両径対応

市場に流通している一般的な28mm径のシャフトから、競技レベルの高いトレーニングで使用される50mm径のオリンピックシャフトまで、これ一台で両方の規格に対応しています。お手持ちの機材をそのまま活かせる高い汎用性を備えており、初心者から本格的なアスリートまで、幅広いユーザーのトレーニング環境にフィットします。

360度自由に回転

可動部は上下左右に360度スムーズに回転する構造を採用。垂直方向のプレス動作から、斜め方向への回旋動作まで、あらゆる角度でストレスのないトレーニングを実現しました。身体の動きを制限することなく、アスリートが求める「実戦に近い多角的な負荷」を、狙った部位や動作に対して正確にかけ続けることが可能です。

製品概要

【製品名】DNSランドマイン

【寸法】約高さ50cm×幅9.5cm×奥行き9.5cm

【重量】約2kg

【素材】フレーム：スチール 先端キャップ：PE 【価格】オープン価格(税込参考価格：5,480円)

※現在、予約販売開始中。7月上旬通常販売予定

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000092386?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dnsxlandmine楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000092386/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dnsxlandmineAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5HV8T8D/ref=nosim?tag=yocabito-22&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dnsxlandmineYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000092386.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=dnsxlandmine

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