【チクマ｜レディース・ビジネスウェア】 秋冬カタログ・新商品発表！

株式会社チクマ

株式会社チクマ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：早田 晃）が、女性用ユニフォームカタログ 『アルファピア』の秋冬新商品を発表します。

ALPHA PIER 2026-27 Autumn,Winter & Spring Collection

今年は「Be More Yourself」をテーマに私にジャストな働・楽・服を提案。

誰もが心地よく着ていられる安心感と好印象を与えるきちんと感、そこに少しだけ今っぽさを添えて、一人ひとりに“ちょうどいい”一着を目指しました。

カバーモデルは、俳優、モデル、タレントとマルチに活躍する井桁弘恵さん。

ALPHA PIER

働く私たちのMASTERPIECE NEXT

王道にして至高を誇るスーツスタイルに新作が登場。ミニチェックを配したチャコールグレーをベースに鮮度高めのディテールと仕事服としての機能性をプラスしたクラシカルな正統派ユニフォームです。

Relaxy Blouse

私服のような感覚で着られる珠玉のブラウスがついに登場！制服に求められる“きちんと感”を備えながらもずっと着ていたいと思える“心地良さ”にもこだわりました。気分やスタイリングに合わせて選べる一着です。

Daily Cardigan

オフィスの新定番。着心地と着映えを両立する万能カーディガン。快適に過ごせる軽やかな着用感でありながら、羽織るだけでスタイリングが洗練された印象に整います。リブつきの内袖仕様で、袖をまくっても落ちてきにくい機能付き。日々の作業をアシストします。

Accessory

さまざまな色柄の装いに合わせやすい汎用性と、従来の商品にはない新鮮なフォルムや色味を兼ね備えたアクセサリー。落ち着いた配色と小ぶりなサイズで年齢問わず取り入れやすく、幾何学デザインとパールによる上品さも特徴です。

■YUKI TORII―ユキトリヰ

リアルクローズの風格

YUKI TORIIが常に追い求めているのは着る人の気持ちを満たすリアルクローズのような働楽服。ユニフォームに必要な機能性といまの空気感を高次元で融合させ、企業や働く女性をより高く印象づけながら仕事へのプライドを後押しする一着を提案しつづけます。

■MARY QUANT―マリークワント

DOLL UP＆DRESS UP

特別な装いに包まれる幸福感。

ときに可憐に、ときに優雅に、いつもと違う自分になれる服。この一着にかけられたマリークワントの想いが、着飾ることの歓びを教えてくれる。

Impressive Hospitality

端正なるグレーグラデーション。濃淡をきかせた配色がかなえる着こなしのバリエーション。

静穏なグレーに秘められた、新たなホスピタリティのかたち。

Cardigan

デイジーを配したボタンとコントラストをきかせた配色が印象的なカーディガン。

■ブランドサイト―リニューアル

2026年7月3（金）からブランドサイトをリニューアル♪お楽しみに

全国で展示会を開催します

■開催概要

ALPHA PIER 2026-27 Autumn,Winter & Spring Collection



【東京】

7月3日 (金)

9：30～17：00

秋葉原UDX 東京都千代田区外神田4-14-1

【大阪】

7月7日 (火) - ８日(水) 9：30～17：00

7月9日 (木) 9：30～16：00

株式会社チクマ 本社９F ステラ

大阪市中央区淡路町3-3-10

【福岡】

7月16日 (木) 13：00～17：30 (最終受付 17:00)

7月17日 (金) 9：00～16：30 (最終受付 16:00)

福岡国際会議場 413号室

福岡市博多区石城町2-1

【仙台】

※アイトス様, 旭蝶繊維様, サンエス様,TS DESIGN 様と合同開催

7月22日 (水) 13：00～17：00

7月23日 (木) 9:00～16:00

産業見本市会館(サンフェスタ) 4F

宮城県仙台市若林区卸町2-15-2

【名古屋】

7月24日 (金) 9：30～16：30(最終受付 16:00)

東桜会館 1F ギャラリー

名古屋市東区東桜２-６-３０

※エンドユーザー様、販売代理店様向けの内覧会です。

お問い合わせ先

株式会社チクマ アルファピア事業部 販売促進課

Mail : arinfo-sp@chikuma.co.jp

Tel : 03-3667-5324 (東京)

Tel : 06-6222-3276 (大阪)

■公式ウェブサイト

ホームページ： https://www.chikuma.co.jp/ar/

■公式SNS

Instagram：@alpha_pier(https://www.instagram.com/alpha_pier/)

You Tube：@alpha_pier(https://www.youtube.com/channel/UCMqtEoVLAXTzIkA4PgLmlUQ)

株式会社チクマについて

株式会社チクマは、120年の経験とノウハウを活かし、様々な分野のユニフォームを制作しております。環境に配慮したユニフォーム、在庫管理システム、回収・リサイクルなど今後も、お客様のニーズに合わせた高品質なユニフォームやサービスを提供してまいります。

【 補 足 】

株式会社チクマ

1903年創業の繊維商社。

本社：大阪市中央区、代表取締役社長：早田 晃

主な取扱品目は、ビジネスユニフォーム、スクールユニフォーム、婦人服の生地素材及び製品。

1995年 環境推進室 開設

2004年 広域認定制度 第一号認定企業

「服育」の理念を提唱し、活動をスタート

2007年 循環型社会形成推進功労者等「環境大臣表彰」を受賞

2009年 第11回グリーン購入大賞「経済産業大臣賞」を受賞

2014年 北九州市との官民一体型リサイクル事業会社「(株)NCS」設立

2017年 服育学びツール「制服の一生すごろく」が、消費者教育教材資料表彰 優秀賞を受賞

2018年 SDGs実現に向けて取り組みを宣言

2023年 創業120周年

2024年 服育20周年

2025年 環境推進室30周年

公式ホームページ :https://www.chikuma.co.jp/

◆衣服を通して豊かな心を育む「服育」◆

衣服を通して、コミュニケーションやマナーなどの社会性、環境問題、健康や安全、国際性や様々な文化等に対する理解を深め、「生きる力」や「豊かな心」を育もうという取り組みです。2004年にチクマが提唱し、教育関係を中心にファッション、環境関連の業界などに広がっています。

公式ホームページ :https://www.fukuiku.net/

◆チクマの「環境推進室」◆

繊維商社であるチクマは1995年に「環境推進室」を開設し、環境対応ユニフォームの普及に取り組んでいます。使用済みのPETボトルを繊維に再生利用したユニフォームの導入をはじめ、2004年に環境大臣が認定している『広域認定制度』の第一号認定の企業となり、2014年に北九州市で官民一体型古着リサイクル事業として回収・リサイクルを始めた衣服は、累計1,910万点（2024年8月）に達しています。「ユニフォームをゴミにしない」を合言葉に、ユニフォームのリサイクル推進に努めております。

公式ホームページ :https://www.recycle-system.com/