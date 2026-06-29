【 X-fabとこなめ工場】お客さまファースト」を貫く！水栓カートリッジの自社一貫生産が届ける「飲める安心」の約束ー「リクシルをつくる人」Vol.13ー











2026年1月からはリビング・タイル工場 東濃製造に異動し、自身が手がけた設備が日々稼働する様子に、ものづくりの醍醐味と大きな誇りを感じている。これまでの専門性の高い検査システム構築から生産工程全体の稼働率向上を俯瞰する全体最適へとスコープを広げ、現場で新しい知識を学ぶことに意欲を見せる。現場で機械に触れることが最も楽しいという廣濱の目下の目標は、設備全体を任せられるエキスパートとなること。さらに、設備技術者減少の現状を見据え、ベテランスタッフの知恵を結集し、若手育成とチームづくりに注力するビジョンを掲げている。その前向きな姿勢「チャレンジしないより、チャレンジした方が良い」は、ベトナム工場への検査導入支援というグローバルな挑戦をも支えている。◆長濱さんの紹介は、こちらのwebサイト（https://www.lixil.co.jp/corporate/recruit/interview/tc012-2/）でも紹介されています。ぜひご覧ください。