老化を止め、体を若返らせる食事・運動・生活習慣『名医・教授が教える老いる人、老いない人』（6/24発売）

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は6月24日（水）、『POWER MOOK 19 名医・教授が教える老いる人、老いない人』を発売いたしました。

人間にとって「老化」は避けて通ることはできません。ただ、毎日の習慣を変えることで、老化を遅らせることは可能です。

食事、運動、生活習慣などによって、老化のスピードが変わってくるのです。

老化を防ぐと生活の質が上がり、日々の生活が充実します。

また、糖尿病や高血圧、がんといった生活習慣病や認知症などを予防することにもつながります。

健康寿命を延ばすためにも、体の内側から老化を防ぐことが大切です。

そこで、食事、予防医学、整形外科、メンタルなど、それぞれのジャンルに精通する名医や教授に、老化を防ぐための習慣を教えてもらいました。

11人の名医・教授がすすめる習慣は、脳と体が喜ぶものばかり。

また、誰でも気軽に取り組めるものばかりなので、自然とやる気が湧いてきます。

人生100年時代を健康に生き抜くためのヒントが満載！

さっそく老けない習慣の数々を実践しましょう。

【本誌の特徴 その1】

１.11人の医師・大学教授がエビデンスをもとに考案した老化を防ぐ方法を多数紹介

２.豊富な図と写真・イラストでポイントがひとめでわかる

【本誌の特徴 その2】

３.大きな文字、専門用語をなるべく使わないわかりやすい文章でスラスラ読める

４.定価690円（本体627円+税）というお手頃価格

巻頭インタビュー・根来秀行医師「人間はなぜ、老いていくのか？」

いくつになってもボケない人たちの習慣

がんを遠ざけ命を守る食事と生活習慣

内臓脂肪を減らして肥満＆生活習慣病を予防・改善！

歯の健康が人間の健康寿命を決める！

短期間で高血圧を改善！ 薬に頼らず血圧を下げる方法

血流を改善して血管の老化を防ぐ！

腎臓を元気にする食事と運動の“腎リハ”

節約しながらしっかり栄養を摂る方法

歩くだけで若返る！ 老化を止めるウォーキング

ひざ軟骨を修復する最強食材はアボカド

精神科医が教えるストレス解消法 など

●監修者紹介（五十音順）

伊賀瀬道也（愛媛大学医学部附属病院抗加齢予防医療センター センター長）

上西一弘（日本栄養大学 栄養学部教授）

岡田正彦（新潟大学医学部名誉教授）

工藤孝文（そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック副院長）

栗原 毅（栗原クリニック東京・日本橋院長）

上月正博（東北大学名誉教授）

土田 隆（よこはま土田メディカルクリニック院長）

戸田佳孝（戸田整形外科リウマチ科クリニック院長）

南雲吉則（ナグモクリニック総院長）

根来秀行（ハーバード大学医学部客員教授）

和田秀樹（精神科医）

●概要

書名：『名医・教授が教える老いる人、老いない人』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年6月24日（水）

価格：690円（税込）

判型：A4（210×297mm）

仕様：総80頁／オールカラー

商品ページURL：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/health-general/id005758/