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夏休み前に1学期の学びを総点検！記述式テストで“隠れた弱点”を早期発見京進の「TOPΣサマーチャレンジテスト」 2026年7月4日（土）開催
小学1年生〜中学3年生対象で受験料無料 記述式分析による客観データも提供
京都・滋賀・愛知・大阪・奈良を中心に学習塾を展開する京進は、2026年7月4日（土）に「TOPΣサマーチャレンジテスト」を実施します。主催は「京進の中学・高校受験TOPΣ（以下、TOPΣ）」、会場はTOPΣの各校舎で行います。対象は小学1年生〜中学3年生で受験料は無料です。京進にお通いでないお子さまもご参加いただけます。
本テストは、各学年1学期までに学んだことの得意・不得意を可視化し、夏休み中に克服すべき課題を明確にすることで効率的な学習計画を立てることに役立ちます。
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TOPΣサマーチャレンジテストについて
1学期の学習内容を総点検し、自分では気づきにくい「隠れた弱点」を早期に発見します。本テストでは、単なる選択式ではなく、思考力や表現力を客観的に分析できる「記述式（小：算国、中：英数）」を採用。京進が長年培ってきた指導ノウハウに基づき、夏休み中にどの単元をどう克服すべきか、有意義な学習計画に直結する的確なアドバイスを行います。「家族を安心して任せられる確かな教育品質」で、子どもたちの次なる飛躍をサポートします。
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＜こんな小学生・中学生におすすめ＞
今の実力を確かめたい！1学期までの学習内容で押さえておきたい重要単元が、どれだけ身についているかを客観的に測れるので、正確に把握できます。
夏休み前に苦手単元を確認したい！
テストの成績表で、夏休みの間に克服すべき苦手分野がひと目でわかり、効率的な学習計画を立てるのに役立ちます。
記述式テストにチャレンジして、応用力を伸ばしたい！
小学生は算数・国語、中学生は英語・数学の記述式テストを行います。選択式だけでは判定しづらい思考力・表現力の実力を試し、応用力を伸ばすチャンスにしてください。
本テストの対象科目は、つまずく箇所を早めに解消することで、今後の実力が大きく伸びる主要教科です。テストの成績表や結果分析を参考に、夏休みの学習を充実させてください。京進では、子どもたちの学びの飛躍をサポートする、様々な取り組みを提供しています。
【サマーチャレンジテスト 概要】
■日程：2026年7月4日（土）
■対象：小学1年生〜6年生、中学1年生〜3年生 ※京進にお通いでない方もご参加いただけます
■科目：小学1年生・2年生：「算数」「国語」各20分
小学3年生〜6年生：「算数」「国語」各30分
中学1年生〜3年生：「英語」「数学」各30分
■テスト内容：各学年１学期までの学習内容で、押さえておきたい重要単元
■会場：京進の中学・高校受験TOPΣ各校舎（京都・滋賀・愛知・大阪・奈良にあります）
※時間は各校舎にお問合せください
■参加料：無料
■準備するもの：筆記用具
■申込み方法：お近くのTOPΣへお電話にて、または以下にある「お申込みフォーム」からお申込みください。各校、定員になり次第受付を終了します。
■詳細・お申込み：https://kysn.jp/tyukonews_20260629
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
ひとりひとりを大切に 褒める指導で学ぶ意欲を引き出す
「京進の中学・高校受験TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合わせた授業を展開しています。また、東京大学・池谷裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力の育成を支援しています。
＜夏の学習応援キャンペーン実施中！＞ https://tyuko.kyoshin.co.jp/lp/summer_2026/
7月・夏期講習から入会する方や対象のコースにお申込みの方に、入会金無料や受講料半額などの特典があります。詳しくはホームページをご覧ください。
【株式会社京進】
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,195名（連結2026年2月末現在）
サービス事業所数：490カ所（2026年4月1日現在。保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
京進の中学・高校受験TOPΣ
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
申込み・詳細
https://kysn.jp/tyukonews_20260629
夏の学習応援キャンペーン
https://tyuko.kyoshin.co.jp/lp/summer_2026/
京都・滋賀・愛知・大阪・奈良を中心に学習塾を展開する京進は、2026年7月4日（土）に「TOPΣサマーチャレンジテスト」を実施します。主催は「京進の中学・高校受験TOPΣ（以下、TOPΣ）」、会場はTOPΣの各校舎で行います。対象は小学1年生〜中学3年生で受験料は無料です。京進にお通いでないお子さまもご参加いただけます。
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TOPΣサマーチャレンジテストについて
1学期の学習内容を総点検し、自分では気づきにくい「隠れた弱点」を早期に発見します。本テストでは、単なる選択式ではなく、思考力や表現力を客観的に分析できる「記述式（小：算国、中：英数）」を採用。京進が長年培ってきた指導ノウハウに基づき、夏休み中にどの単元をどう克服すべきか、有意義な学習計画に直結する的確なアドバイスを行います。「家族を安心して任せられる確かな教育品質」で、子どもたちの次なる飛躍をサポートします。
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＜こんな小学生・中学生におすすめ＞
今の実力を確かめたい！1学期までの学習内容で押さえておきたい重要単元が、どれだけ身についているかを客観的に測れるので、正確に把握できます。
夏休み前に苦手単元を確認したい！
テストの成績表で、夏休みの間に克服すべき苦手分野がひと目でわかり、効率的な学習計画を立てるのに役立ちます。
記述式テストにチャレンジして、応用力を伸ばしたい！
小学生は算数・国語、中学生は英語・数学の記述式テストを行います。選択式だけでは判定しづらい思考力・表現力の実力を試し、応用力を伸ばすチャンスにしてください。
本テストの対象科目は、つまずく箇所を早めに解消することで、今後の実力が大きく伸びる主要教科です。テストの成績表や結果分析を参考に、夏休みの学習を充実させてください。京進では、子どもたちの学びの飛躍をサポートする、様々な取り組みを提供しています。
【サマーチャレンジテスト 概要】
■日程：2026年7月4日（土）
■対象：小学1年生〜6年生、中学1年生〜3年生 ※京進にお通いでない方もご参加いただけます
■科目：小学1年生・2年生：「算数」「国語」各20分
小学3年生〜6年生：「算数」「国語」各30分
中学1年生〜3年生：「英語」「数学」各30分
■テスト内容：各学年１学期までの学習内容で、押さえておきたい重要単元
■会場：京進の中学・高校受験TOPΣ各校舎（京都・滋賀・愛知・大阪・奈良にあります）
※時間は各校舎にお問合せください
■参加料：無料
■準備するもの：筆記用具
■申込み方法：お近くのTOPΣへお電話にて、または以下にある「お申込みフォーム」からお申込みください。各校、定員になり次第受付を終了します。
■詳細・お申込み：https://kysn.jp/tyukonews_20260629
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
ひとりひとりを大切に 褒める指導で学ぶ意欲を引き出す
「京進の中学・高校受験TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合わせた授業を展開しています。また、東京大学・池谷裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力の育成を支援しています。
＜夏の学習応援キャンペーン実施中！＞ https://tyuko.kyoshin.co.jp/lp/summer_2026/
7月・夏期講習から入会する方や対象のコースにお申込みの方に、入会金無料や受講料半額などの特典があります。詳しくはホームページをご覧ください。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,195名（連結2026年2月末現在）
サービス事業所数：490カ所（2026年4月1日現在。保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
京進の中学・高校受験TOPΣ
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
申込み・詳細
https://kysn.jp/tyukonews_20260629
夏の学習応援キャンペーン
https://tyuko.kyoshin.co.jp/lp/summer_2026/