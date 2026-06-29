夏休み前に1学期の学びを総点検！記述式テストで“隠れた弱点”を早期発見京進の「TOPΣサマーチャレンジテスト」 2026年7月4日（土）開催











小学1年生〜中学3年生対象で受験料無料 記述式分析による客観データも提供





京都・滋賀・愛知・大阪・奈良を中心に学習塾を展開する京進は、2026年7月4日（土）に「TOPΣサマーチャレンジテスト」を実施します。主催は「京進の中学・高校受験TOPΣ（以下、TOPΣ）」、会場はTOPΣの各校舎で行います。対象は小学1年生〜中学3年生で受験料は無料です。京進にお通いでないお子さまもご参加いただけます。





















本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1











設立：1981年4月代表取締役社長：立木 康之事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援従業員数：2,195名（連結2026年2月末現在）サービス事業所数：490カ所（2026年4月1日現在。保育園運営の社会福祉法人含む）ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/【京進グループについて】京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。関連リンク京進の中学・高校受験TOPΣhttps://tyuko.kyoshin.co.jp/申込み・詳細https://kysn.jp/tyukonews_20260629夏の学習応援キャンペーンhttps://tyuko.kyoshin.co.jp/lp/summer_2026/