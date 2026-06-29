【パールレディ・CHABAR】ポケピースのなかまたちと過ごす、元気いっぱいのサマータイム！ポケピースデザインのカップが今年も登場！
株式会社ネットタワー(代表取締役：江野俊銘 本社：東京都板橋区)が運営する「パールレディ・CHABAＲ」がポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」をイメージしたドリンクを第１弾、第２弾の2回に分けて販売いたします。第１弾は2026年7月3日(金)より販売開始。
■ポケピース タピオカドリンク
第1弾のドリンクは、元気いっぱいにスポーツを楽しむポケモンたちをイメージしたドリンク！
・マリンピーチソーダ（パールレディのみ）
・サニーマンゴーティー（両ブランド共通）
・チアアップベリーティー（CHABARのみ）
■ストロータグ風ステッカー
ノベルティはポケピースのなかまたちをデザインしたストロータグ風のステッカーが登場。
ドリンクにセットして楽しめます！
5種からランダムで１点お付けします。
■BIGマルチカップ
ポケピースのなかまたちが元気にスポーツを楽しんでいる様子を専用カップにデザインしました。
4種からランダムで1点お付けします。
ドリンクはBIGマルチカップにセットしご提供になります。
ノベルティのストロータグ風ステッカーを付けてポケモンたちとの夏の思い出を写真に残してくださいね！
カップは全4種（表面/パールレディ）
カップは全4種（背面/パールレディ）
カップは全４種（表面/CHABAR）
カップは全４種（背面/CHABAR）
ストロータグ風ステッカーは全5種
ポケピースのなかまたちとドリンクを楽しんでね♪
ストロータグ風ステッカーは全5種
ポケピースのなかまたちとドリンクを楽しんでね♪
≪ドリンク概要≫
商品名：ポケピース タピオカドリンク
開催期間：【第１弾】2026年7月3日(金) ～ 用意数なくなり次第終了
商品内容：ノベルティ付きドリンク
商品価格：680円（税込）
開催店舗：パールレディ全店・CHABAR全店（西武新宿ペペ店除く）
●ポケピース
世界のどこかにある、ちいさなまち。
ポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウスがありました。
ここでのくらしは、のんびりきまま、自由な毎日。
みんなでおひるねしたり、特別な日にはパーティーをしたり。
ポケモンたちの、“ピース”なくらし。
ちょっとのぞいてみませんか。
【ポケピース公式サイト】
https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
●パールレディ
今年23周年を迎える日本生まれのタピオカドリンク＆クレープの老舗ブランド。タピオカをはじめストローで飲むデザートドリンクを多数販売。姉妹ブランド「CHABAR」「TEA18」と合わせて全国に40店舗以上を展開。
〈公式HP〉
http://www.pearllady.jp/
●CHABAR
『伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ』
台湾直輸入の高品質茶葉と、自社工場でつくるタピオカを使用したドリンクを提供。世界各国のお茶の楽しみ方を提案。
〈公式HP〉
https://www.chabar.jp/