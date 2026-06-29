【パールレディ・CHABAR】ポケピースのなかまたちと過ごす、元気いっぱいのサマータイム！ポケピースデザインのカップが今年も登場！

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株式会社ネットタワー




株式会社ネットタワー(代表取締役：江野俊銘　本社：東京都板橋区)が運営する「パールレディ・CHABAＲ」がポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」をイメージしたドリンクを第１弾、第２弾の2回に分けて販売いたします。第１弾は2026年7月3日(金)より販売開始。




■ポケピース　タピオカドリンク

第1弾のドリンクは、元気いっぱいにスポーツを楽しむポケモンたちをイメージしたドリンク！



・マリンピーチソーダ（パールレディのみ）


・サニーマンゴーティー（両ブランド共通）


・チアアップベリーティー（CHABARのみ）











■ストロータグ風ステッカー

ノベルティはポケピースのなかまたちをデザインしたストロータグ風のステッカーが登場。



ドリンクにセットして楽しめます！


5種からランダムで１点お付けします。





■BIGマルチカップ

ポケピースのなかまたちが元気にスポーツを楽しんでいる様子を専用カップにデザインしました。



4種からランダムで1点お付けします。









ドリンクはBIGマルチカップにセットしご提供になります。


ノベルティのストロータグ風ステッカーを付けてポケモンたちとの夏の思い出を写真に残してくださいね！




カップは全4種（表面/パールレディ）

カップは全4種（背面/パールレディ）


カップは全４種（表面/CHABAR）

カップは全４種（背面/CHABAR）


ストロータグ風ステッカーは全5種

ポケピースのなかまたちとドリンクを楽しんでね♪


ストロータグ風ステッカーは全5種

ポケピースのなかまたちとドリンクを楽しんでね♪

≪ドリンク概要≫


商品名：ポケピース　タピオカドリンク


開催期間：【第１弾】2026年7月3日(金)　～　用意数なくなり次第終了


商品内容：ノベルティ付きドリンク


商品価格：680円（税込）


開催店舗：パールレディ全店・CHABAR全店（西武新宿ペペ店除く）



●ポケピース


世界のどこかにある、ちいさなまち。


ポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウスがありました。
ここでのくらしは、のんびりきまま、自由な毎日。
みんなでおひるねしたり、特別な日にはパーティーをしたり。
ポケモンたちの、“ピース”なくらし。
ちょっとのぞいてみませんか。



【ポケピース公式サイト】
https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/


(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。






●パールレディ


今年23周年を迎える日本生まれのタピオカドリンク＆クレープの老舗ブランド。タピオカをはじめストローで飲むデザートドリンクを多数販売。姉妹ブランド「CHABAR」「TEA18」と合わせて全国に40店舗以上を展開。
〈公式HP〉


http://www.pearllady.jp/








●CHABAR


『伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ』


台湾直輸入の高品質茶葉と、自社工場でつくるタピオカを使用したドリンクを提供。世界各国のお茶の楽しみ方を提案。


〈公式HP〉


https://www.chabar.jp/