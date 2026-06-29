【パールレディ・CHABAR】ポケピースのなかまたちと過ごす、元気いっぱいのサマータイム！ポケピースデザインのカップが今年も登場！

株式会社ネットタワー

株式会社ネットタワー(代表取締役：江野俊銘 本社：東京都板橋区)が運営する「パールレディ・CHABAＲ」がポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」をイメージしたドリンクを第１弾、第２弾の2回に分けて販売いたします。第１弾は2026年7月3日(金)より販売開始。

■ポケピース タピオカドリンク

第1弾のドリンクは、元気いっぱいにスポーツを楽しむポケモンたちをイメージしたドリンク！

・マリンピーチソーダ（パールレディのみ）

・サニーマンゴーティー（両ブランド共通）

・チアアップベリーティー（CHABARのみ）

■ストロータグ風ステッカー

ノベルティはポケピースのなかまたちをデザインしたストロータグ風のステッカーが登場。

ドリンクにセットして楽しめます！

5種からランダムで１点お付けします。

■BIGマルチカップ

ポケピースのなかまたちが元気にスポーツを楽しんでいる様子を専用カップにデザインしました。

4種からランダムで1点お付けします。

ドリンクはBIGマルチカップにセットしご提供になります。

ノベルティのストロータグ風ステッカーを付けてポケモンたちとの夏の思い出を写真に残してくださいね！

カップは全4種（表面/パールレディ）カップは全4種（背面/パールレディ）カップは全４種（表面/CHABAR）カップは全４種（背面/CHABAR）ストロータグ風ステッカーは全5種ポケピースのなかまたちとドリンクを楽しんでね♪ストロータグ風ステッカーは全5種ポケピースのなかまたちとドリンクを楽しんでね♪

≪ドリンク概要≫

商品名：ポケピース タピオカドリンク

開催期間：【第１弾】2026年7月3日(金) ～ 用意数なくなり次第終了

商品内容：ノベルティ付きドリンク

商品価格：680円（税込）

開催店舗：パールレディ全店・CHABAR全店（西武新宿ペペ店除く）

●ポケピース

世界のどこかにある、ちいさなまち。

ポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウスがありました。

ここでのくらしは、のんびりきまま、自由な毎日。

みんなでおひるねしたり、特別な日にはパーティーをしたり。

ポケモンたちの、“ピース”なくらし。

ちょっとのぞいてみませんか。

【ポケピース公式サイト】

https://www.pokemon.jp/special/pokepeace/

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

●パールレディ

今年23周年を迎える日本生まれのタピオカドリンク＆クレープの老舗ブランド。タピオカをはじめストローで飲むデザートドリンクを多数販売。姉妹ブランド「CHABAR」「TEA18」と合わせて全国に40店舗以上を展開。

〈公式HP〉

http://www.pearllady.jp/

●CHABAR

『伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ』

台湾直輸入の高品質茶葉と、自社工場でつくるタピオカを使用したドリンクを提供。世界各国のお茶の楽しみ方を提案。

〈公式HP〉

https://www.chabar.jp/