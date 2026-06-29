飲食店の利益を生み出す「ドリンクメニュー開発」の実践ノウハウを動画化 株式会社スタートアップフードクリエーション 須澤知佳氏による新コンテンツを「これマネ教育DX」に公開

背景

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

飲食店経営において、ドリンクは客単価や利益率を向上させるための極めて重要な要素です。しかしその一方で、多くの開業予定者や店舗オーナー様から「何から手をつければよいか分からない」「自店のコンセプトに合ったメニューが作れない」といった声をいただいておりました。

このような「感覚や経験だけに頼らないメニュー開発」へのニーズにお応えし、店舗コンセプトと利益性を両立させたドリンクメニューを構築していただくため、本コンテンツを新たに追加いたしました。

飲食店の現場を知り尽くしたビバレッジクリエーターが監修

須澤知佳(https://koremane.com/member/suzawachika/)氏は、2004年に神戸北野ホテルグループでサービスの基礎を学び、カフェへの配属をきっかけにバリスタの道へ進みました。

その後、ドトールグループではメインバリスタ、株式会社バルニバービでは新店舗立ち上げチームのチーフバリスタとして活躍。さらに10年以上にわたりCAFE専門スクールでバリスタ講師として数多くの人材育成を行っています。

現在は「株式会社スタートアップフードクリエーション」(https://www.startupfoodcreation.com/)を運営し、飲食店の開業準備から開業後の運営改善までをワンストップで支援。現場に入り込みながらスタッフと共にお客様へのアプローチなどのOJTを実施し、現場視点で必要なオペレーション構築やファンづくりの指導を実施。

また、開業希望者や飲食従事者を対象に、コーヒー抽出技術やラテアート、バリスタスキルを実践的に学べるトレーニングラボも運営し、多くのバリスタ育成に携わっています。

コンテンツ概要

本動画では、飲食店で再現性の高いドリンクメニューを開発するための基本プロセスを、現場経験をもとにわかりやすく解説しています。

主な内容

・ドリンクメニュー開発の基本的な考え方

・ 店舗コンセプトに合わせた商品設計

・原価と利益を意識したメニュー構成

・売れるドリンクづくりのポイント

・現場で再現しやすいオペレーション設計

・開業時に押さえておくべきドリンク戦略

「食を通じて人創り」を実現する教育

須澤氏は、「食を通じて人創り」「楽しい事を本気で教える」

という理念を掲げ、飲食業界で活躍する人材育成を続けています。

今回の動画コンテンツも、単なるレシピ紹介ではなく、「なぜその商品を作るのか」「どうすればお客様に喜ばれ、店舗の利益につながるのか」という本質を学べる内容となっています。

今後について

これマネ教育DX・これマネ学校教育DXでは、飲食業界で活躍する各分野の専門家と連携し、開業・店舗運営・教育・商品開発・マネジメントなど、実践的な知識を学べる動画コンテンツを今後も継続的に拡充してまいります。現場で培われた経験を体系化し、全国の飲食店経営者・店長・スタッフ・開業希望者や学生たちがいつでも学び、実践できる教育環境の提供を通じて、飲食業界の人材育成と店舗づくりを支援してまいります。

これマネ教育DXについて(https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/)

これマネ教育DXは、飲食・店舗ビジネスに特化した動画教育プラットフォームであり、1,000本以上の実務直結型プログラムを活用し、現場から幹部まで一貫した人材育成を支援しています。

単なる動画視聴にとどまらず、企業ごとの教育設計や運用支援を通じて、「わかる・できる・続く」教育の仕組みづくりを実現します。

これマネ学校教育DXについて(https://koremane.com/lp/koremaneschooleducationdx/)

これマネ学校教育DXは、従来の調理・製菓などの技術教育に加え、飲食店経営、マネジメント、衛生管理、SNS販促、開業支援など、現在の実務現場で即座に求められる実践的な知識を体系化した動画プラットフォームです。在学中のみならず、卒業後も現場で学び続けられる教育環境を提供することで、学校と産業界を繋ぐ新しい人材育成モデルを実現します。