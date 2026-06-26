【川崎重工グループ ヘリコプター手配サービス Z-Leg(TM)︎】昨年好評のプランが今夏も登場！　ヘリコプターで行く 「恐竜博物館と永平寺」日帰りツアー

川重岐阜サービス株式会社

昨年好評を博した特別企画「ヘリコプターで行く『福井県立恐竜博物館と大本山・永平寺』日帰りツアー」を、2026年夏シーズンにおいて再び販売開始いたします。

本ツアーは、ヘリコプターを利用することで移動時間を大幅に短縮し、日本屈指の人気観光地である福井県の「恐竜博物館」と「大本山・永平寺」を1日で効率よく巡ることができる特別な体験型ツアーです。また、2026年夏シーズンでは新たな企画として「JAM福井勝山マウンテンリゾート」内のホテルにてランチビュッフェをご提供します。地元の食材を取り入れた多彩なメニューをお楽しみいただけます。さらに現地では、ガイド経験を有する「おもてなし認定ドライバー」によるガイドツアーを用意しています。ガイドブックやSNSにも掲載されていない地元ならではの魅力や歴史、文化などの情報を、より深くご体感いただけます。

ヘリコプターによる移動そのものも特別な体験としてお楽しみいただける、非日常性と効率性を兼ね備えた本ツアーは、限られた時間で充実した観光をご希望の方に最適なプランです。

大本山・永平寺福井県立恐竜博物館JAM福井勝山マウンテンリゾート

【旅行代金】

おひとり様 154,000円（税込）

【ご出発日】

2026年8月１日（土）

県営名古屋空港での発着となります。

【所要時間】

県営名古屋空港 → 永平寺 約40分

【行程】

県営名古屋空港 8:20発 🚁 大本山永平寺 9:00着 🚖 大本山永平寺（参拝/約90分間）🚖

JAM福井勝山（昼食/約60分間）🚖 恐竜博物館（見学/約150分間） 🚖

道の駅 恐竜渓谷かつやま（20分間）🚖 勝山 16:15到着

勝山 16:30発 🚁 県営名古屋空港 17:10着

恐竜化石の宝庫・福井県を象徴する人気施設。臨場感あふれる展示や実物大の模型など、大人から子どもまで楽しめる充実した内容となっています。

約770年の歴史を持つ曹洞宗の大本山・永平寺を参拝。厳かな雰囲気の中で、日本文化と禅の精神に触れることができます。

「JAM福井勝山マウンテンリゾート」にて、地元食材をふんだんに使用したランチビュッフェを提供。自然に囲まれたリゾートで味わうランチは、観光の合間に特別なひとときを演出します。

「Z-Leg(TM)」は、川崎重工の社内公募制度「ビジネスアイデアチャレンジ」から誕生した新規事業で、移動をより効率的に、より快適に、空の移動をより身近にすることを目的としたヘリコプターの手配サービスです。

■申し込み方法

本プランの問い合わせは、川崎重工グループの川重岐阜サービス株式会社（岐阜県知事登

録旅行業 2-361 旅行業務取扱管理者 堀井知弘）の専用サイト（https://www.z-leg.com/）

でお受けさせて頂きます。



■安全性への配慮

Z-Leg(TM)では、安全性を最優先に考え、以下の取り組みを行っています。

・双発ヘリコプターの採用：エンジンを2基搭載した双発機（例：BK117シリーズ）を使用し、万が一のエンジン停止時にも安全な飛行が可能です。

・信頼性の高い運航体制：ドクターヘリや消防・防災ヘリの運航実績を持つ航空運送事業者と提携し、厳格な安全管理基準のもとで運航しています。

・代替手段の提供：天候不良などでヘリコプターが飛行できない場合には、長距離ハイヤーなどの代替手段を用意し、お客様の確実な移動をサポートします。



■川崎重工業株式会社と「Z-Leg(TM)︎」

川崎重工業株式会社は、創立以来128年間にわたって、陸・海・空の幅広い事業分野で、

それぞれの時代において、最先端の技術をベースに、常に世界の人々の多様な要望に応え

る製品・サービスを提供してまいりました。今後もさまざまな事業を通じて、世界中の

人々から信頼される企業を目指してまいります。

川崎重工業株式会社ウェブサイト：https://www.khi.co.jp/

■問い合わせ先

川重岐阜サービス株式会社

エアトランスファ営業所

（岐阜県知事登録旅行業 第2-361号）

〒504-8710

岐阜県各務原市川崎町１番地

https://www.z-leg.com/

z-leg.info@global.kawasaki.com

公式サイト :https://www.z-leg.com/