【7/22オンライン無料】15社共催「営業×マーケの壁を解く」BtoB商談創出会議2026夏に代表・平野哲也が登壇

株式会社オンリーストーリー

国内最大規模、審査通過済み7,000人の決裁者マッチングプラットフォームを運営する株式会社オンリーストーリー（本社：東京都港区、代表取締役：平野哲也）は、2026年7月22日（水）に開催されるオンラインカンファレンス「BtoB商談創出会議2026 Summer」に登壇します。代表・平野哲也は講演07（12:50～13:15）にて、経営者1,000人以上の購買行動データをもとに「決裁者が今、何にお金を払っているか」「経営者の発注の判断軸」「M&Aの傾向」を公開します。

■ 「BtoB商談創出会議2026 Summer」について

「BtoB商談創出会議2026 Summer」は、株式会社ラクスが主催し、15社共催で開催される大型オンラインカンファレンスです。営業・マーケティングの最前線で実績を持つ15社が一堂に会し、約7時間にわたって14のセッションを通じ、商談獲得最大化のための視点を提示します。

カンファレンスのテーマ

「営業とマーケの『壁』という最大のコストを取り除き、商談獲得を最適化する14の視点」

BtoBビジネスにおける購買意思決定の構造は大きく変化しており、営業接点を持つ前に検討プロセスの過半数が完了するケースも増加。リードはあっても商談化率が伸びない、という課題が広がっています。

その原因の多くは、個別施策の最適化ではなく、営業とマーケティングの分断。営業は「マーケが渡すリードの質が低い」、マーケは「営業がリードを活かさない」と言い合う構造的な断絶が、商談創出における最大のコストとなっています。

本カンファレンスでは、この『商談数が伸びない』正体を突き止め、2026年後半に求められる商談獲得最大化のための全体設計・施策を、15社のエキスパートが解き明かします。

■ 代表・平野哲也の登壇内容（講演07）

開催概要- イベント名：BtoB商談創出会議2026 Summer- 開催日時：2026年7月22日（水）10:00～16:50- 形式：オンライン（Zoom配信）- 参加費：無料- 定員：400名（先着順）- 主催：株式会社ラクス- 共催：株式会社PLAN-B、株式会社営業ハック、株式会社ベーシック、株式会社シャコウ、株式会社Owl Data、株式会社AdAI、株式会社マーケティングコミット、株式会社LOOV、株式会社immedio、株式会社EXIDEA、株式会社WACUL、株式会社OPTEMO、株式会社オンリーストーリー ほか- 申込特典：アーカイブ動画プレゼント

セッションタイトル：

「経営者1,000人の購買ニーズを本邦初公開！数年と数億かけた調査結果と傾向を赤裸々に大公開します」

登壇時間： 2026年7月22日（水）12:50～13:15

経営者1,000人以上に直接ヒアリングして得た「今、何ならお金を払ってもいいか」のデータを公開します。

公開予定の内容は以下のとおりです。

- 経営者層の購買ニーズの実態と最新傾向- どんなマーケティング・訴求が経営者に刺さるのか- 経営者が経営者に発注するときの判断軸- 経営者目線でのM&Aの傾向と意思決定基準- 新規事業・マーケティング設計に活かせる経営者購買データ

「経営者と誰よりも会っている」オンリーストーリーだからこそ語れる、定性的な決裁者の本音を生でお届けします。

■ こんな方におすすめ

■ 申込みから当日参加までの流れ

- 眠っているリストを抱えており、商談化させるための次の一手を探している方- 営業現場の指揮を執りながら、マーケティングによる商談獲得の仕組み化を急いでいる方- 既存のアプローチ手法が頭打ちで、商談創出のプロセスを根本から見直したい方- 2026年後半に向けて、組織の商談獲得力を引き上げたい管理職の方- 「経営者・決裁者が今、何にお金を払っているか」の最新データを知りたい方

1. 申込み：申込みフォームから1分で完了

2. 自動返信メール受信：申込み完了後、Zoom視聴方法のご案内が自動返信メールで届く

3. 当日視聴：7月22日10:00より、メールに記載のZoom URLから視聴

4. アーカイブ視聴：当日参加できない方も、お申込みいただくとアーカイブ動画をプレゼント

参加にあたっての注意事項- 定員400名に達し次第、お申込み受付を締め切ります- 2名以上でご参加の場合、お一人ずつお申込みください- 匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性があります【お申込みはこちら】

https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/mailmarketing/seminar/conference01/onlystory.php

■ 株式会社オンリーストーリーについて

「中小・成長企業の社長の挑戦に、リアルなつながりで応えていく」をミッションに、決裁者同士をつなぐマッチングプラットフォームを運営。国内最大規模、審査通過済み7,000人の決裁者マッチングプラットフォーム運営。累計約26億円の資金調達実施。

ーーー株式会社オンリーストーリー 会社概要ーーー

本社住所：東京都港区赤坂一丁目14番14号 第35興和ビル515

代表：代表取締役 平野哲也

設立：2013年

事業内容：決裁者マッチングプラットフォームの運営、BtoB営業の総合支援、CXO紹介支援等

Web：https://onlystory.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-6821-7872

Web：https://onlystory.co.jp/contacts/new

担当：株式会社オンリーストーリー 広報担当