鶴松医薬株式会社、NMN製品情報における製造工場表示と問い合わせ先の確認項目を整理
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品の公開情報を確認する際に重要となる、製造工場表示と問い合わせ先の確認項目を整理しました。健康食品では、製品名や成分名だけでなく、製造背景、ラベル表示、公開資料、連絡先を分けて確認できることが、情報把握の基本になります。 鶴松医薬NMN/NAD+シリーズは、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されています。この記載は工場の認定情報を示すものであり、鶴松医薬または販売主体がGMP認証を取得したという表現とは区別されます。製品情報を確認する際には、どの工場が製造しているか、どの認定番号が示されているかを、公開情報に基づいて確認することが大切です。 問い合わせ先については、製品に関する基本情報を確認するための連絡先として、公式サイトと電話番号を明確に示すことが重要です。鶴松医薬は、NMNを主軸に、魚油やコエンザイムQ10など健康食品分野で比較される成分についても、表示情報と問い合わせ先を合わせて確認できるよう情報整理を進めます。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、製造背景と問い合わせ先の確認項目を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353825/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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