【VGP2026SUMMER】株式会社MUSIN取り扱いの各種オーディオメーカーより、多数の製品がVGP受賞を達成。さらにiBasso Audioの『DC-Elite』が《VGP殿堂入り》を受賞。

『VGP』とは

株式会社MUSIN株式会社MUSIN取り扱いメーカー VGP受賞のお知らせ

1987年にスタートした国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワードです。

専門誌など多数のメディアで活躍する評論家10名からなるVGP審査員、毎日製品の品定めをしている全国の有力販売店約30社が投票に参加。

4K有機EL/液晶テレビやブルーレイレコーダーなどの「映像音響製品」、スピーカーシステムやオーディオプレーヤーなどの「ピュアオーディオ製品」、イヤホン/ヘッドホンやワイヤレススピーカー、サウンドバー、スマートフォンやPC、ゲーミングアイテム、ウェアラブルデバイスといった「ライフスタイル製品」まで、製品ジャンルは多岐に渡り横断的に審査され、プロが選んだベストセラー間違いなしのアイテムだけが、受賞の栄誉を勝ち獲ることができます。

今回開催されました「VGP2026SUMMER」にて弊社取り扱い製品の中から、下記製品が受賞したことをお知らせいたします。

iBasso

iBasso Audio(アイバッソオーディオ)iBasso Jr.(アイバッソジュニア)DX340MAX

デジタルオーディオプレーヤー『DX340MAX』

発売日：2026年7月(予定)

《受賞部門》

・ライフスタイル『ポータブルミュージックプレーヤー(60万円以上75万円未満)』金賞

iBasso 『MAX』ラインナップの最新モデル。

現行のフラッグシップモデル『DX340』の128個のディスクリートPWM-DACから各チャンネルへ8E PWM-DACを増設し、驚異的な160個へと強化されました。

THD+Nは-122dBというスペックを達成し、このスペックはディスクリート1bitアーキテクチャを採用したデスクトップDACにも匹敵する数値です。

ポータブルオーディオでありながらも、圧倒的なサウンド体験をもたらすiBassoの『MAX』ラインナップは、プレミアムラインでのみ許される仕様であり、コストを惜しまない贅沢なパーツの選定こそが、この優れたサウンドパフォーマンスを実現しています。

DC-Elite

ポータブルDAC/AMP『DC-Elite』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=642&cid=54

《受賞部門》

・ライフスタイル『ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・5万円以上10万円未満)』金賞

・ライフスタイル部門『VGP殿堂入り』

『ROHM社BD34301EKV DACチップ』を搭載し、ボリュームにはiBasso自社開発4セクションステップアッテネーターを採用し、ポータブルプレーヤー製品に匹敵するのアーキテクチャをコンパクトなサイズ感に踏襲した、iBasso社のロングセラーアイテムです。

iBassoの『MAX』ラインナップにも通ずる技術とパーツを採用したDC-Eliteは、『コンパクトなMAX』という異名を持つ、フラッグシップに相応しい製品となっています。

今回のアワードでは、ベストセラー製品のみに授与される《VGP殿堂入り》を受賞。

iBasso社として『初のVGP殿堂入り製品』となります。

Macchiato

ポータブルDAC/AMP『Macchiato』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=1251&cid=54

《受賞部門》

・ライフスタイル『ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・1万円以上2万円未満)』受賞

『Macchiato-マキアート-』は、iBassoのエントリーラインナップ『iBasso Jr.』から発売されるポータブルDAC/AMP製品です。

本製品は、Type-Cでスマホに接続するだけで、スマートフォンのサウンドをアップグレードできるコンパクトなHi-Fi DAC/AMPデバイスで、奥深い音楽鑑賞、快適なゲームプレイ、没入感に優れた映画鑑賞などを実現します。

あらゆるシーンでワイヤレスサウンドを凌駕する音質で、幅広いコンテンツを手軽にお楽しみ頂けることが『Macchiato』の最大の特長です。

iBasso その他の受賞製品

ライフスタイル部門

Epitome…インナーイヤー型ヘッドホン(50万円以上) 受賞

Kunlun（クンルン）…ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・10万円以上20万円未満) 受賞

Nunchaku…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・5万円以上10万円未満) 受賞

PB6 MACAW（マコー）…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・5万円以上10万円未満) 受賞

DC07PRO…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・3万円以上5万円未満) 受賞

DC04Ultra…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・2万円以上3万円未満) 受賞

DX340…ポータブルミュージックプレーヤー(30万円以上40万円未満) 受賞

DX270…ポータブルミュージックプレーヤー(20万円以上30万円未満) 受賞

DX180…ポータブルミュージックプレーヤー(5万円以上10万円未満) 受賞

Cookie Ti…インナーイヤー型ヘッドホン(2万円以上3万円未満) 受賞

Macaron…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・1万円未満) 受賞

SHANLING

SHANLING(シャンリン)CT90

CDトランスポーター『CT90』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/desktopaudio/1320.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『ディスクプレーヤー(15万円以上30万円未満)』金賞

・ピュアオーディオ『そのほかプレーヤー(50万円以下)』受賞

・ピュアオーディオ『企画賞(トップローディング方式の独自設計ドライブや専用チップでのアップサンプリング機能を実装した、CDトランスポートの商品企画に対して)』

最適化したCD再生設計が施されたデジタルトランスポーター。

ドライブユニットには、「SAA7826」サーボシステム＋「DA11」光学ドライブの定評のある構成を採用しており、安定したCDのピックアップと精密な読み取りを可能にします。

様々なオーディオ機器との接続を叶える多様な出力系統を搭載しており、「I2S出力」「USB出力」「同軸デジタル出力」「AES/EBU出力」に対応。

ユーザーのオーディオ環境の中核となるアイテムとしてご利用いただけます。

さらに、ハイエンドモデルに相応しい安定したCD再生環境を叶えるため、本製品は「トップローディング設計」を採用しました。

EC Zero T

ポータブルCDプレーヤー『EC Zero T』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/desktopaudio/1105.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『ディスクプレーヤー(5万円以上10万円未満)』金賞

・ピュアオーディオ『ディスクプレーヤー(10万円未満)』受賞

EC Zero Tの最大の特長は、「R2R DAC×デュアル真空管」によるフラッグシップチューニングサウンドをいつでも手軽にお楽しみ頂けるという点です。

製品の筐体はソリッドアルミニウムCNC一体成形による安定性、強度、コンパクトなサイズを兼ね備えた設計となっており、美しいブラックカラーはフラッグシップモデルに相応しいデザインです。

自社開発R2R DACアーキテクチャ「Kunlun(コンロン)」は、一般的なΔΣ型DACアーキテクチャに比べ、純粋なアナログ変換を実現し、よりサウンドにリアリティな表現をもたらします。

真空管パーツには、低電圧・低消費電力のRaytheon製「JAN6418」をデュアル搭載。

暖かく柔らかなサウンドは、気持ちの良い音場の広がりと懐かしいサウンドを表現します。

SHANLING その他の受賞製品

ライフスタイル部門

CD80 II…ディスクプレーヤー(5万円以上10万円未満) 受賞

EC ZERO…ディスクプレーヤー(5万円以上10万円未満) 受賞

SMT1.3…ネットワークオーディオプレーヤー(10万円以上30万円未満) 受賞

HW600…開放型オーバーヘッド型ヘッドホン(15万円以上20万円未満) 受賞

UA7…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・3万円以上5万円未満) 受賞

UA6…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・2万円以上3万円未満) 受賞

M8T…ポータブルミュージックプレーヤー(20万円以上30万円未満) 受賞

M7T…ポータブルミュージックプレーヤー(15万円以上20万円未満) 受賞

ピュアオーディオ部門

EC ZERO…ディスクプレーヤー(10万円未満) 受賞

CD80 II…ディスクプレーヤー(10万円未満) 受賞

SMT1.3…ネットワークオーディオプレーヤー(10万円以上20万円未満) 受賞

ONIX

ONIX(オニキス)Tocata XM2

ポータブルオーディオプレーヤー『Tocata XM2』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/onix/1284.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『ポータブルミュージックプレーヤー(5万円以上10万円未満)』金賞

・ライフスタイル『企画賞(片手でグリップできるコンパクトなボディとミニマムなデザインを採用、ブリティッシュサウンドを追求したデジタルオーディオプレーヤーの商品企画に対して)』

『Tocata XM2』は、ONIXの伝統的なブリティッシュサウンドを、手のひらに収まるミニマルサイズの筐体でお楽しみいただける新たなポータブルオーディオプレーヤーです。

コンパクトなサイズ感でありながらも、Tocata XM2はサウンドへの妥協は一切無く、『デュアルアンプ+FPGA+デュアルKDS水晶発振器』の構成は優れた音場再現能力と解像度を誇り、フラグシップクラスのサウンドと高出力性能を実現します。

筐体はCNCユニボディ加工にて製作され、ワンハンドでグリップできる、コンパクトなボディにONIXブランドのシンボルとなる金メッキボリュームダイヤルを備えています。

Zenith XMT20

ネットワークトランスポート『Zenith XMT20』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/onix/1363.html

《受賞部門》

・ピュアオーディオ『ネットワークオーディオプレーヤー(40万円以上60万円以下)』金賞

・ピュアオーディオ『特別大賞(新開発Linuxベース・プラットフォームを採用、利便性と高音質を追求したネットワークトランスポートに対して)』

『Zenith XMT20』は、新たに自社開発した「Linuxプラットフォーム」を搭載した、同社初のネットワークトランスポートです。

本機は「Qobuz」「roon」等のアプリケーションとのシームレスな連携、ローカルファイルのギャップレス再生に対応しています。

さらに専用FPGA回路を備えた「I2S出力」は、同シリーズのD/Aコンバーター『Zenith XDA20』への高品質な接続を可能にします。

まさに「最高点」という意味を成す、『Zenith(ゼニス)』の名に相応しい性能を誇る新たなモデルと言えるでしょう。

ONIX その他の受賞製品

ライフスタイル部門

Bate XI2…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・5万円以上10万円未満) 受賞

Alpha XI1…ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・2万円以上3万円未満) 受賞

Waltz XM10LTD…ポータブルミュージックプレーヤー(10万円以上15万円未満) 受賞

Overture XM5…ポータブルミュージックプレーヤー(10万円以上15万円未満) 受賞

ピュアオーディオ部門

Zenith XST20…そのほかプレーヤー(50万円以下) 受賞

Zenith XDA20…DAC/DDC(20万円以上40万円未満) 受賞

TOPPING

TOPPING(トッピング)DX9Discrete

デスクトップDAC/AMP『DX9Discrete』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/topping/1281.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・20万円以上30万円未満)』金賞

TOPPINGが新開発した『PSRMモジュール』を搭載した、新たなフルバランスデスクトップDAC/AMP。

PSRMは、高速スイッチングロジックICと高精度電圧リファレンス回路から構成される『1bitディスクリートDACアーキテクチャ』であり、20種類を超える部品から厳選された構成により、限りなく高速なレスポンスと優れた信号の忠実性を両立し、電源システムへのノイズ干渉を最小限に抑えます。

パノラミック・ガラスパネルのトップカバーには、精密に設計された回路図が描かれており、さらに内部構造をアンビエントライティングによって美しく引き立てます。

D900

D/Aコンバータ『D900』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/topping/1236.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『DAC/DDC(据え置きタイプ・30万円以上50万円未満)』金賞

・ピュアオーディオ『DAC/DDC(20万円以上40万円未満)』受賞

TOPPINGが究極のサウンドクオリティへのたゆまぬ追求と、研究開発の果てに辿り着いた、完全新作のスタンドアローンフラッグシップHiFi DACです。

本機には自社開発のPSRMモジュールを採用しており、電源システムへのノイズ干渉を最小限に抑え、卓越した性能を実現しています。

搭載されている『PSRMモジュール』は、超高速スイッチングロジックICと高精度電圧リファレンス回路から構成される1bitディスクリートDACアーキテクチャです。

構成を厳格に評価測定したデータを元に、オリジナルのオーディオ信号の忠実性を保持しつつも、限りなく高速なレスポンスを実現する構成を選定しました。

TOPPING その他の受賞製品

ライフスタイル部門

DX5 II…ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・10万円未満) 受賞

TWISTURA

TWISTURA(ツウィスチュラ)WOODNOTE

インイヤーイヤホン『WOODNOTE』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/twistura/1100.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『インナーイヤー型ヘッドホン(2万円以上3万円未満)』受賞

WOODNOTEは、心地よい空間表現に優れたサウンドを探求する中で誕生した、ウッドドームダイヤフラム(木製振動板)技術採用のアコースティックサウンドイヤホンです。

ウッドダイヤフラムの実力をフルに活かすために、補助パーツまで拘り、ウッド素材特有の内部減衰特性と堅牢性を活かした、温かみのあるナチュラルできめ細かなサウンドを実現します。

ウッド繊維素材特有の優れた振動特性と柔軟性により、一音一音が生き生きとした比類なきアコースティックサウンドと優れた解像度を実現することで、まるでその場にいるようなリアリティを感じることが可能です。

D-MAJOR

インイヤーイヤホン『D-MAJOR』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/twistura/781.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『インナーイヤー型ヘッドホン(5千円以上1万円未満)』受賞

10mmシングルダイナミックドライバーイヤホン。

ドライバーには、エンジニアによる幾度ものテストから導き出された、ベリリウムメッキ振動板＋PUサスペンションを採用したダイナミックドライバーユニットを搭載しました。

ベリリウムメッキ振動板は高剛性と軽量性に優れ、振動板の分割振動を効果的に低減し、サウンドの歪みを抑制します。

PUサスペンションの高い内部抵抗により、弾力的でハリのある低域、クリアでフレッシュな中域と高域を実現し、クリアで臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。

MUSIN ORIGINAL

MUSIN ORIGINAL(ムシンオリジナル)MUSIN君ケース32号

コンパクト収納ケース『MUSIN君ケース32号』

製品ページはこちら :https://musinltd.com/musin-original/1083.html

《受賞部門》

・ライフスタイル『そのほかヘッドホン/イヤホンアクセサリー』受賞

本製品の最大の特徴は、【コンパクト×収納性】を追求した製品デザインです。

ユーザーの要望を反映し、従来のケースから厚みを調整したコンパクトなサイズ感となっており、イヤホンやポータブルDAC/AMP(ドングルDAC)等をはじめとした小型の機器やアクセサリを収納するのに最適な製品となっています。

また、同じくMUSIN ORIGINALの製品である「MUSINメッシュポーチ」とのマッチアップにも適しており、2つの製品を合わせてご利用いただく事で、より安全にアイテムを持ち運ぶことを叶えました。

豊富な収納ポケットと頑丈な外装素材は、様々なアクセサリの持ち運びにも適しており、ガジェット製品以外のアイテムにも幅広くご利用頂けます。

以上の製品が、今回の受賞製品となります。

今後とも弊社取り扱い製品をよろしくお願いいたします。

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

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