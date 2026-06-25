【FC大阪】株式会社UPDATER様 トップパートナー契約継続のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では2026/27シーズン トップパートナーとして、株式会社UPDATER様とパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのパンツ表面分に株式会社UPDATER様が展開されている「みんな電力」のサービス名が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトにサービス名のバナー、試合会場に広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

株式会社UPDATER

※百年構想リーグ：トップパートナー

※2024シーズン～2025シーズン：プラチナムパートナー

所在地：

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

事業内容：

独自の特許ブロックチェーン技術を活用し、法人・個人向けにSXサービスを提供。主要事業として

「みんな電力」（脱炭素領域・再生可能エネルギー事業）

「みんなワークス」（ウェルビーイング領域・環境改善事業）

「TADORi」（顔の見えるライフスタイル事業）他

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（パンツ表）、 スタジアム広告など

ユニフォーム掲出デザイン：

URL：

コーポレートサイト

https://www.updater.co.jp/

「みんな電力」サービスサイト

https://minden.co.jp/biz/

株式会社UPDATER 代表取締役 大石 英司様 コメント：

新しいユニフォームに、今シーズンも「みんな電力」の名を掲げていただけること、心からワクワクしています。

私の出身地・東大阪は、職人たちの顔が見えるものづくりのまち。父も、小さな町工場を営んでいました。戦後の高度成長期から今に至るまで、ここの名もない中小企業が日本の産業を、そして世界のイノベーションを下支えしてきた--私には、その確かな誇りがあります。

そんな東大阪に根ざし、どんな局面でも諦めずに戦い続けるFC大阪。その姿は、この町の職人たちそのものです。無名から、世界へ。選手たちには、東大阪の誇りを背負って、世界の舞台を席巻して欲しいです！

株式会社UPDATER 代表取締役 大石 英司

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。