Mリーグ2026-27シーズン、ドラフト会議開催および指名選手のお知らせ

一般社団法人Mリーグ機構

一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、2026年6月25日（木）に「Mリーグ2026-27シーズン（以下Mリーグ2026-27）」ドラフト会議を開催いたしました。

■Mリーグ2026-27 ドラフト会議について

EARTH JETS、赤坂ドリブンズ、EX風林火山、KONAMI麻雀格闘倶楽部、渋谷ABEMAS、TEAM RAIDEN / 雷電、BEAST Xの7チームは、「Mリーグ2025-26」から引き続き4名の選手と契約を更新したため「指名権なし」。

KADOKAWAサクラナイツ、セガサミーフェニックス、U-NEXT Piratesの3チームは、プロ団体（※）に所属するプロ雀士の中からドラフト指名を行い、選手との交渉権を獲得いたしました。

※「Mリーグ」に参加するプロ団体は、「日本プロ麻雀連盟」「日本プロ麻雀協会」「最高位戦日本プロ麻雀協会」「麻将連合-μ-」「RMU」の5団体です。

■Mリーグ2026-27ドラフト会議 指名選手

KADOKAWAサクラナイツ

尻無濱航（日本プロ麻雀協会）

この度、KADOKAWAサクラナイツにご指名を頂きました日本プロ麻雀協会所属の尻無濱 航（しりなしはま わたる）です。

今の率直な気持ちとしては、光栄であると同時に、とても身の引き締まる思いでおります。

数千人いる麻雀プロの中には、Mリーガーになることを目標に日々努力を重ね、その思いを発信し、結果を残し続けている方がたくさんいます。

そんな方々を差し置いて、自分が選ばれるにふさわしい人間なのか？指名を頂いた今でも不安な気持ちはあります。

ただ、それでも選んで頂いたからには、私にしかできない活躍やチームへの貢献があると信じております。

これからはKADOKAWAサクラナイツの一員として、チームの力になれるよう全力で精進してまいります。

Mリーグファンの皆様、そして桜騎士団の皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。

KADOKAWAサクラナイツ/森井巧監督コメント

Mリーグ2026-27シーズンドラフト会議において、KADOKAWAサクラナイツは尻無濱航（しりなしはま わたる）プロを指名いたしました。

サクラナイツは直近2シーズン連続でレギュラーシーズン敗退という悔しい結果となっています。特に昨シーズンは苦しい展開が続く中でチームの雰囲気も暗くなってしまい、流れを変えることができないままシーズンを終えました。

その反省を踏まえ、2026-27シーズンは「明るく、元気に、前向きに」をチームテーマに掲げ、全員が一丸となって闘ってまいります。そして、この姿勢は来シーズンだけでなく、今後のサクラナイツにとっても大切な礎になると考えています。

尻無濱航プロは、麻雀の実力はもちろんのこと、持ち前の明るさとエネルギーでチームに新たな推進力をもたらしてくれる存在だと考えています。チームの雰囲気をより良い方向へ導き、サクラナイツをさらに前進させてくれると確信しています。

来シーズンこそファイナルシリーズの舞台に進出し、優勝争いをして桜騎士団の皆さまとともに熱狂を分かち合えるよう、チーム一丸となって突き進んでまいります。

新生サクラナイツへの“桜援”を、何とぞよろしくお願いいたします。

セガサミーフェニックス

佐野ひなこ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

この度、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました、最高位戦日本プロ麻雀協会の佐野ひなこです。まずは、私に大きなチャンスを与えてくださったセガサミーフェニックスの皆様に、心から感謝申し上げます。

プロ入りしてからの日も浅く、これといった実績もない私がMリーグの大舞台に立つこと。指名をうけて、「本当に私で務まるのか」と震えましたし、皆様が不安に思われるのも当然だと痛感しています。正直なところ、猛者揃いのMリーグでは、圧倒的な力の差に何度も壁にぶつかると思います。怖くて足がすくむ思いです。

今はまだ頼りない新人ですが、いつか「フェニックスの選手」として皆様に認めていただけるよう、全身全霊で闘い抜きます。どうかダメな時は厳しく叱っていただき、未熟な私の挑戦を一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします。

セガサミーフェニックス/チームコメント

Mリーグ2026-27シーズンドラフト会議において、セガサミーフェニックスは佐野ひなこ（さのひなこ）プロを指名いたしました。

佐野プロの競技に真摯に向き合い、高みを目指して努力を続ける姿勢に大きな魅力を感じています。

また、ご自身の言葉や活動を通じて麻雀の魅力を広く届ける発信力を兼ね備えており、その力はファンの皆様により深くフェニックスを楽しんでいただくための施策展開に加え、新たなファン層の拡大にもつながるものと期待しています。

来シーズンも、一戦一戦、一局一局に全力を注ぎ、一つでも多くの勝利を積み重ねてまいります。

セガサミーフェニックスはどのような状況でも最後まであきらめず、ファンの皆様に「最高の一瞬」をお届けできる存在であり続けるために、チーム一丸となって全力を尽くしてまいります。

2026-27 シーズンも熱いご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。

U-NEXT Pirates

朝倉康心（最高位戦日本プロ麻雀協会）

この度指名をいただき、再びU-NEXT Piratesに戻ってくることになりました。

自分でもこんなことがあるのかと驚いています。

新たな思いと引き継ぐ想いとを胸に、精一杯力を尽くそうと思います。

見ている方にも色んな想いがあると思いますが、見守っていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします！

U-NEXT Pirates/木下尚監督コメント

私は4年前、朝倉選手を契約満了としましたが、朝倉選手は心技体が揃えばMVPだって狙える選手だということを疑ったことはありません。この4年間で朝倉選手の「心」が整ったと判断し、今回の再指名を決断いたしました。

パイレーツは今季限りで小林選手を契約満了としましたが、小林選手と共に戦ったことがある朝倉選手を含めた4人であれば、何とかその穴を埋めて戦えると確信しています。新シーズンのパイレーツの戦いにぜひご期待ください。

■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋

理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

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