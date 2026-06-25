【イベント開催】夏休みプログラミングワークショップ in 福岡

株式会社Xist

プログラミングスクールiTeen(アイティーン)イオンマリナタウン校（所在地：福岡県福岡市西区豊浜3丁目1-10 イオンマリナタウン店2F）は、人気スクラッチクリエイター「ビンゴおじさん」とコラボした無料プログラミングワークショップを2026年7月20日（月・祝）に開催します。このイベントは、「ゲームを自分で作る体験」をテーマに、小学1～6年生とその保護者を対象にしたものです。夏休みに、プログラミングの楽しさを体験できる場を地域の子どもたちに届けることを目指しています。

開催の背景

「福岡でもビンゴおじさんのワークショップをやってほしい」という地域の子どもたちや保護者からのリクエストに応える形で、今回のイベントが実現しました。

iTeen イオンマリナタウン校は、2026年5月に福岡市西区へ移転開校したプログラミング個別指導教室です。開校9年の実績を持ち、「答えを教えるのではなく、自分で考えて解決できる力を育てる」という方針のもと、小学1年生から高校3年生まで指導しています。

ビンゴおじさんとは数年来の交流があり、教室の授業や生徒の自習にもサイトのコンテンツを活用しています。子どもが学ぶことを前提に作られた教材が少ない中、ビンゴおじさんのコンテンツは現場でも高く評価されており、今回の福岡開催の実現に至りました。

イベントの詳細

福岡市西区にあるイオンマリナタウン。3時間無料駐車場完備[表: https://prtimes.jp/data/corp/181769/table/5_1_7709e78e3f1d163731a91e1b4558b8b1.jpg?v=202606260952 ]

プログラム・内容

今年5月より拡大移転OPENScratchからPythonまで本格的に学べる個別教室

当日はビンゴおじさんと一緒に、Scratch（スクラッチ）を使って射的ゲームを制作します。ボールを引っ張って飛ばし、キャラクターをゲットするオリジナルゲームです。プログラミング未経験のお子さまでも安心して参加できるよう、ビンゴおじさんがわかりやすく・楽しく作り方を解説します。完成したゲームはその場で遊べるほか、夏休みの自由研究としても活用できます。iTeen の講師もサポートスタッフとして参加し、つまずいた際もすぐにフォローします。

YouTubeを観ながら楽しくプログラムが学べます！■ ビンゴおじさんについて

スクラッチを使ったゲームの作り方を「なるべく詳しく、なるべくわかりやすく」解説するスクラッチクリエイター。YouTubeやWebサイトで子どもから大人まで楽しめるコンテンツを発信しており、全国に多くのファンを持ちます。今回は福岡のファンからのリクエストに応え、待望の福岡初開催が実現しました。

YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@bingo_ojisan)

Webサイト(https://bingo-ojisan.xyz/)

参加方法

・事前登録や参加申込方法：申込フォームよりお申し込みください(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekeRQJFadAVgEgdRYeFUj5JQG26LiRM0_oKzN8HlE8sY4B_g/viewform)

・参加定員：各部10名（先着順）

・参加締切日：定員に達し次第締め切り

※参加可否はメール（aeon-marina-town@iteen.jp）にてご連絡します

コメント

iTeenイオンマリナタウン校教室長の小山先生iTeen イオンマリナタウン校 教室長 小山

「ビンゴおじさんとは数年前からご縁があり、教室の授業や生徒の自習にもサイトのコンテンツを使わせてもらっています。子どもが学ぶことを前提に作られた教材って、実は本当に少ないんです。その点でビンゴおじさんのコンテンツは別格で、うちの生徒たちが自分でサイトを開いて自習する姿が当たり前になっています。そのビンゴおじさんが福岡に来てくれる。プログラミングに興味はあるけれど、まだ一歩踏み出せていないお子さんにこそ来てほしいです。1時間でゲームが完成する体験は、説明するより実際に体験した方が早い。」

■ iTeen イオンマリナタウン校について

所在地：〒819-0014 福岡県福岡市西区豊浜3丁目1-10 イオンマリナタウン店2F

電話：090-9284-1859

iTeenイオンマリナタウン校サイト(https://iteen-marinatown.jp)

Instagram：@iteen_marinatown(https://www.instagram.com/iteen_marinatown/)

お問い合わせ(https://iteen.jp/schools/meinohama/inquiry)

開講日：火曜～日曜（月曜定休）

対象：小学1年生～高校3年生