SUPER JUNIOR-D&E、１年半ぶりの日本イベント開催決定！

WORLD ENTERTAINMENT合同会社

SUPER JUNIOR-D&E 2026 JAPAN FAN PARTY [ArcaDE]が９月26日(土)・２７日(日)東京体育館メインアリーナでの開催を決定した。

2011年のユニット結成以来、数々のヒット曲と圧倒的なパフォーマンスで世界中のファンの心を掴んで離さないSUPER JUNIOR-D&E。

日本においてもアリーナツアーやファンミーティング、音楽活動を通じてファンとの絆を深め、多くの特別な思い出を積み重ねてきた。毎公演高い注目を集め、その唯一無二のステージで多くのファンを魅了し続けている。

今回開催されるFAN PARTYは、SUPER JUNIOR-D&Eとして昨年5月に開催されたファンミーティング以来、約1年半ぶりとなる日本でのファンイベント。再会を待ち望んでいたファンにとっては待望の機会となり、大きな期待が寄せられている。

息の合った軽快なトークはもちろん、この公演でしか見ることのできないスペシャルステージなど、SUPER JUNIOR-D&Eならではの魅力が詰まった内容を予定。長年応援してきたファンの皆さまはもちろん、最近SUPER JUNIOR-D&Eを知った方にも存分に楽しんでもらえる公演となるだろう。

また、日本のファンの皆さまと再び同じ時間を共有できることを心待ちにしているドンヘ、ウニョクの2人から、開催を記念した爽やかな動画コメントも到着している。

https://youtu.be/eIyPKUtWfN8

SUPER JUNIOR-D&Eとともに、D&Eゲームセンターでワクワクするひとときを過してもらいたい。

FC先行チケットは6月25日（木）19時より受付がスタート！

＜公演概要＞

『SUPER JUNIOR-D&E 2026 JAPAN FAN PARTY [ArcaDE]』

【会場】

東京体育館 (〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)

https://www.tef.or.jp/tmg/index.html

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【日程】

2026年9月26日(土) 16:00 開場 / 17:00 開演

2026年9月27日(日) 14:00 開場 / 15:00 開演

日本公式ファンクラブ：https://superjunior-dne.jp/