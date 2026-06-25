「スマホを手放したら、一生ものの体験が待っていた」

株式会社IVI Entertainment

IVI Entertainment所属・島村雄大が出演するNetflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」。スマートフォンをはじめとするデジタルデバイスを一切手放し、南仏・ニース・コートダジュールで過ごした10日間について、フランス観光開発機構（Explore France）が独占インタビューを実施しました。

フランス観光開発機構の公式サイト（france.fr）では、旅の記憶や感情の変化を深く掘り下げたテキストインタビューがすでに公開されており、本日（2026年6月25日）、その内容をさらに深掘りしたインタビュー映像がYouTube「Explore France」チャンネルにて新たに公開されました。

番組の配信後、島村はInstagramに「フランス・ニースを舞台にした僕達10人の10日間の奇跡。最高な旅になってます」と投稿。デジタルデバイスを封印した特別な旅を、自らの言葉で「奇跡」と表現したその言葉が、多くのフォロワーの心に響きました。

■「もう一度行くなら、グラース」――デジタルを手放して初めて出会えた体験

インタビューの中で島村雄大が特に印象深い体験として挙げたのが、フランス・グラースでのオリジナル香水作りです。

「香水の都」として世界的に名を馳せるグラースは、シャネルやディオールなど名だたる香水ブランドの原料産地としても知られるフランス南部の街。番組では、18世紀から続く老舗香水メゾン「ガリマール」のアトリエにて、素材選びから調合まですべて自分の手で香りをつくり上げる体験が描かれました。

島村雄大はこの体験を「自分だけのオリジナルな香水を作るって、本当に一生に一度あるかどうかわからない経験」と振り返り、「もう一度フランスに行くなら、グラースかな」と話しました。

さらにテキストインタビューでは、「あのとき作った香りは今でも大切に持っていますし、ふと香ったときに一気に旅の記憶が蘇ります」と語っており、旅から時間が経った今も、その体験が生き続けていることを明かしています。

スマートフォンもSNSも手元にない。検索もできない。だからこそガイドブック1冊を頼りに、出会った場所と人と、五感をまっすぐ向き合うことができた。デジタルがなければ生まれなかった、この旅ならではの一生ものの体験です。

■「人間が根本的に忘れていることを、思い出させてくれた」

島村雄大はデジタルデバイスなしの旅について、「最初は少し戸惑いましたが、1～2日で慣れてきて、むしろ周囲の音や景色に自然と意識が向くようになりました」と話します。移動中に地元の人へ道を尋ねる機会が増え、「会話から生まれるコミュニケーションの温かさを実感しました」とも語っています。

旅を通じた内面の変化について、「言葉を『直接伝える』ことの大切さを強く感じました。相手にしっかりと気持ちを伝え、責任を持つ。その意識は帰国後もずっと大切にしています」と、旅が日常の行動にも影響を与えていることを明かしました。

インタビューの締めくくりには、こう語っています。

「現代って、やっぱりデジタルデバイスがはびこる世の中で、人間が根本的に忘れているようなことを思い出させてくれたり……是非見ていただきたいなと思います。」

「デジタルに囲まれた現代だからこそ、人と人との直接的なつながりの大切さに気づける番組。恋愛リアリティショーでありながら、それ以上に『人と人の出会いとは何か』を問いかけてくれる作品だと思います」とも語っており、「オフライン ラブ」が単なる恋愛番組を超えたメッセージを持つ作品であることを伝えています。

番組公開後には、グラースのガリマール香水工房に日本人観光客が急増しているという声もSNSで報告されており、視聴者の旅や行動に影響を与えていることもうかがえます。

■動画詳細

タイトル：Netflixシリーズ「オフライン ラブ」島村雄大さんインタビュー｜南仏ニース・コートダジュールの特別な10日間

出演：島村雄大

制作：フランス観光開発機構（Explore France）

公開先：YouTube「Explore France」チャンネル

URL：https://youtu.be/fkn4yFOdsxE

■テキストインタビュー（既公開）

フランス観光開発機構 公式サイト「france.fr」にてテキストインタビューを公開中。

URL：https://www.france.fr/ja/article/offline-love-yudai/

■島村雄大 プロフィール

島村雄大（しまむら ゆうだい）

生年月日：2000年2月10日／出身地：静岡県／身長：185cm／血液型：A型／所属：IVI Entertainment

2022年8月、ELLEgirl発のメンズユニット「UNI boys」メンバーとして芸能活動を開始。モデル・俳優として多方面で活躍し、テレビ朝日「テレビ千鳥」、日本テレビ「この恋イタすぎました」など多数の番組・ドラマに出演。2025年2月、Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」への出演で注目を集め、その甘いルックスと「極度のスイーツ好き」のギャップが話題に。2025年4月からは日本テレビ「ZIP!」キテルネ！リポーターとしてもレギュラー出演中。

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■IVI Entertainment（アイヴィーエンタテインメント）について

IVI Entertainmentは、クリエイター・モデル・俳優・アーティストなど、次世代の才能が持つ個性と可能性を最大限に引き出し、マネジメントからプロデュース、キャスティングまでを一貫して手掛けるエンターテインメントプロダクションです。Z世代を中心とした高い発信力を持つタレントが多数所属し、広告・ファッション・美容・音楽・イベント・映像作品など幅広いジャンルで活躍。企業やブランドとのタイアップを通じて、新しい価値やトレンドを生み出し続けています。一人ひとりの個性を尊重しながら、新たな挑戦をサポートし、タレント・クライアント・ファンをつなぐ架け橋として、時代に寄り添うエンターテインメントを創造しています。

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