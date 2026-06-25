Fanpla、暗号資産Fanpla（ティッカー：FPL）、グローバル暗号資産取引所「XT.COM」にてFPL/USDT取引ペア開設

株式会社Fanpla

ブロックチェーンを用いたサービスの企画、開発を手掛ける株式会社Fanpla（本社:東京都渋谷区、代表取締役:平井 威充、以下「当社」）は、当社が発行する暗号資産Fanpla（ティッカー：FPL）について、当社グループのスイス法人であるFanpla AGを通じて、グローバル暗号資産取引所「XT.COM」においてFPL/USDT取引ペアが開設され、取引が開始されることをお知らせいたします。

概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/157461/table/9_1_3fc677c60fe7fd1158ed5dcf23f3d377.jpg?v=202606260952 ]

※本件は、海外におけるFPLの取引環境の整備を目的とするものであり、日本居住者を対象として、海外取引所におけるFPLの取得・処分・売買その他の取引を勧誘、媒介または推奨するものではありません。また、特定の暗号資産取引所への口座開設や利用を推奨するものでもありません。

※本リリースは、FPLの海外取引所における取引ペア開設および取引開始に関する事実をお知らせするものであり、暗号資産の取得・処分・売買その他の取引を勧誘、媒介または推奨するものではありません。

※日本居住者の方は、海外取引所でのご利用はできませんのでご注意ください。

※取引所のご利用にあたっては、ご自身の居住国・地域における法令、税制、規制等をご確認のうえ、ご自身の判断と責任において行ってください。

Fanpla（FPL）および Fanplaプロジェクトについて

Fanplaプロジェクトページ：https://project.fanpla.co.jp/

Fanpla Market：https://fanplamarket.com

株式会社Fanplaについて

会 社 名 ： 株式会社Fanpla

所 在 地 ： 東京都渋谷区桜丘町22-20

代 表 者 ： 代表取締役 平井 威充

設 立 ： 2006年6月

事業概要 ： ブロックチェーンを用いたサービスの企画、開発、運営、アプリケーションの開発

WEBサイトの制作、運用及び保守

イベント支援事業、チケット及び電子チケット関連業務

映像コンテンツの制作

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://corp.fanpla.co.jp/

※記載されている会社名及び商品名／サービス名の一部は、各社の商標または登録商標です。