【6月30日(火)12時35分～全編独占生中継！】#らぶしっく、夢喰NEONほか、今話題のメンズアイドル事務所「RINDO」総出演の『RINDO FREE LIVE』がニコニコ生放送で配信決定！

株式会社ドワンゴ

メンズアイドル事務所「RINDO Entertainment」に所属するグループが総出演する注目のフリーライブ『RINDO FREE LIVE』（会場：豊洲PIT）が、2026年6月30日（火）に開催されます 。この度、本イベントの模様を【1部】【2部】ともにニコニコ生放送にて全編独占生中継することが決定いたしました ！

今回のライブには、事務所を代表する大人気グループ『#らぶしっく』や『夢喰NEON』をはじめ 、圧倒的なパフォーマンスと個性が光る総勢12グループが豊洲PITのステージに集結 。会場に足を運べない方も、画面越しにリアルタイムでメンバーたちの熱いステージをお楽しみいただけます。

各グループのステージ前半はどなたでも無料でご視聴いただけますが、後半はニコニコプレミアム限定パートとなります 。ニコニコプレミアムにご登録いただくことで、ライブの全編を一瞬も見逃すことなくご堪能いただけます 。

さらに、生放送終了後には14日間のアーカイブ配信（7月14日 23:59まで）も実施いたします 。感動の瞬間を何度でも振り返ることができるこの機会に、ぜひ会員登録の上、お楽しみください 。

【1部】RINDO FREE LIVE ニコ生独占生中継

放送日時： 2026年6月30日（火）12:35 放送スタート

番組URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350771148

出演グループ： #らぶしっく / 夢喰NEON / ホロ―ホログラム / すきゃんどーる / diabell

【2部】RINDO FREE LIVE ニコ生独占生中継

放送日時： 2026年6月30日（火）17:05 放送スタート

番組URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350771163

出演グループ： XP!A / ▷せーぶぽいんと / #Luvless / DeXeultio / UNDEЯ DOG / ki:ki / Ⱥ stral

【視聴について】

各グループの前半パートはどなたでも無料でご視聴いただけます 。

各グループの後半パートおよび番組全編を視聴するには、ニコニコプレミアムへのご登録が必要です 。

【見逃し配信視聴期間】

番組終了後 ～ 2026年7月14日（火）23:59まで（14日間）

見逃し配信での視聴をご希望の方も、会員登録をお願いいたします 。

#らぶしっく / 夢喰NEON / ホロ―ホログラム / すきゃんどーる / diabellXP!A / ▷せーぶぽいんと / #Luvless / DeXeultio / UNDEЯ DOG / ki:ki / Ⱥ stral

【RINDO Entertainment】

https://rindo-entertainment.co.jp/