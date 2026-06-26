Thunderbolt 5ドッキングステーション「PG25 Pro」を発売

ProGrade Digital Incorporated

プログレードデジタルは、最新のThunderbolt 5技術を採用し、80Gbpsの転送速度を実現する「PG25 Pro Thunderbolt 5 Dock」をAmazon.co.jp ProGrade Digital Inc.ストアで販売を開始しました。税込価格は48,600円です。

本製品は、Thunderbolt 5アップストリームポート（140W給電対応）を1基、Thunderbolt 5ダウンストリームポート（15W給電対応）を3基、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポートを2基、USB 3.2 Gen 2 Type-Cポートを2基搭載しており、豊富な接続ポートを提供します。さらに、3.5mmオーディオジャックと2.5GbE高速イーサネットポートも備えています。特長的な設計として、PG20 Pro Hubと同様にマグネット式の天面ベースを採用しており、ProGrade Digital製カードリーダーやPro Mini SSDを最大2台まで装着可能です。これらは、専用設計された高性能な6インチ（約15cm）のショートケーブル（別売）を使用して接続できます。

PG25 Pro Dockは特許取得済みのマグネットベースに加え、粘着式メタルプレートも付属しており、あらゆる作業面にドックを固定することが可能です。また、最高性能を確実に発揮できるよう、高品質なThunderbolt 5認証ケーブルも同梱されています。本ドックは、同じくマグネット式で天面にシームレスに装着できる「PG20 Pro Hub」と組み合わせて使用することも可能です。

プログレードデジタルの最高マーケティング責任者（CMO）であるマーク・ルイスは次のように述べています。「ファイルサイズが拡大し、納期が短縮される中、クリエイターにはこれまで以上に迅速かつ効率的な作業が求められています。」

「Thunderbolt(TM) 5を搭載したPG25 Pro Dockは、画期的な帯域幅と、よりシームレスでカスタマイズ可能なワークフローを実現します。プログレードデジタル製カードリーダーやSSDに搭載されているマグネットベースで組み合わせて使用することにより、パソコン周辺環境のスペース効率を改善し、より安全に生産性を向上させることが可能です。

■HDMI/USB-C アダプターケーブル（4K/8K）も同時発売

PG25 Pro Thunderbolt 5 Dockと組み合わせて高解像度モニターを接続できる4K/8K対応HDMIアダプターケーブルも発売しました。これにより、クリエイターは完全かつ効率的なワークステーションを構築できるようになります。

■プログレードデジタル日本語ホームページ

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■プログレードデジタル・アマゾンストア

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