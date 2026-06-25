10代で身につけておきたい、心理学者アドラーが説くコミュニケーションの極意。

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10代は、もっと悩んでいい。

ただ、進むべき方向を示すコンパスが必要だ。

不安やモヤモヤがスッキリ解消し、くじけないメンタルが育つ心の教科書。

――精神科医 樺沢紫苑

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「友だち関係」「先輩や先生、周囲の大人との関係」「親子関係」に悩む若者が多くいます。

本書は、「10代の人間関係」をテーマに、心理学者アルフレッド・アドラーが説くコミュニケーションの考え方と具体的なメソッドをやさしく解説します。

「すべての悩みは対人関係の悩みである」とアドラーも言い切っているほど、アドラー心理学では人間関係について深く考察しています。

人が人と付き合ううえで必要になるスキルは、家族中心の世界から徐々に外の世界に触れていく10代のころに構築されていきます。

アドラー心理学の、「課題の分離」や「自己決定性」「共同体感覚」「勇気づけ」などは、さまざまな場面で活躍する「人間関係の芯となる考え方」で、本書では、10代の読者に向けてかみ砕いた表現で解説。教室や家庭、放課後、部活など、具体的な場面での対処法も紹介します。

本文では「対人関係チェックリスト」も掲載しているので、自分の「人間関係タイプ」もわかります。

それぞれのタイプ別に人間関係のアドバイスも掲載。

自分を知って、人間関係を変えるきっかけになります。

平易な語り口ですが、アドラーの人間関係に関する基本的な考え方がこの本で学べるようになっているので、いま悩みを抱えている10代読者、そしてアドラーの「人間関係論」を学びたい読者にぜひ読んでもらいたい一冊です。

小学校5年生から読めるルビ付き。

漫画・装丁画：ウラモトユウコ

【目次】

【著者プロフィール】

岩井 俊憲（イワイ トシノリ）

1947年栃木県生まれ。早稲田大学卒。有限会社ヒューマン・ギルド代表取締役。アドラー心理学カウンセリング指導者。中小企業診断士。外資系企業の管理職などを経て、1985年に有限会社ヒューマン・ギルドを設立。40年以上にわたって、アドラー心理学に基づいた研修、セミナー、講演などを行う。受講者は、経営者から管理職、ビジネスパーソン、医療関係職、教育関係職まで幅広く、24万人以上に及ぶ。著書に『マンガでやさしくわかるアドラー心理学』シリーズ（日本能率協会マネジメントセンター）、『勇気づけの心理学 増補・改訂版』（金子書房）、『超訳 アドラーの言葉』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『自分軸で生きる勇気』（朝日新聞出版）など。監修書に『イラスト版 子どものアドラー心理学』（菊地典子・池田彰子著、合同出版）、『アドラー流子育て 50の習慣』（三宅美絵子著、明日香出版社）など多数。

【書籍概要】

シリーズ名：10代のための「アドラー」の教え

書 名：アドラー流 人間関係の知恵

著 者：岩井 俊憲

仕 様：B5変判、232ページ

定 価：1,650円（税込）

発売日：2026年7月3日（金）

ISBN：978-4-416-62434-0

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