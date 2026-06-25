AnyMind Group、香港のTVB Music Groupと「RED（小紅書）」における戦略的パートナーシップを締結

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、香港の音楽エンターテインメント最大手であるTVB MUSIC GROUP LIMITED（以下「TMG」）と、中国で高い人気を誇るライフスタイル＆ソーシャルコマースプラットフォーム「RED（小紅書）」におけるマルチネットワークチャネル（MCN）パートナーとして、戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本パートナーシップは、TMGに所属する32名のアーティストとファンとの接点を強化するとともに、アカウント成長およびコンテンツの収益化を包括的に支援します。当社は、独自のテクノロジーと中国市場向けのローカルオペレーション体制を活用し、TMGの公式企業アカウント「tvbmusicgroup」および所属アーティストそれぞれの特徴に最適化した成長戦略を推進します。

■ 背景

「RED（小紅書）」は、中国で高い人気を誇るライフスタイル＆ソーシャルコマースプラットフォームとして、カルチャーやエンターテインメント領域においても大きな影響力を持ち、アーティストやクリエイターがファンとのコミュニティを形成する重要なプラットフォームとなっています。

一方で、エンターテインメント企業やアーティストが、RED特有のアルゴリズムや現地のトレンドに適応し、ファンコミュニティを持続的に拡大していくことは容易ではありません。単なるコンテンツの配信にとどまらず、現地ユーザーの好みに合わせた専門的な動画制作、プラットフォーム上での公式認証の取得、さらにはデータに基づいた持続的な収益化の仕組みづくりなど、中国市場への展開における運用の複雑さと、それに伴うリソースの不足が大きな課題となっていました。

■ 戦略的枠組み：AnyMindのコアソリューションの活用

今回の提携により、AnyMindのデータ分析技術、独自のダッシュボード、高度な動画制作体制を組み合わせることで、32名のアーティストのREDにおけるチャンネル成長から、企業タイアップを通じた収益化までを包括的かつ効率的に支援する仕組みを構築します。

- インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」を活用したマネタイズ支援- - 所属アーティスト32名を対象としたブランドタイアップキャンペーンの管理、効果測定、成果分析を可能にします。データに基づくマッチング機能により、RED上で現地のカルチャーを活かしたブランドタイアップを求める中国や日本をはじめとするグローバルブランドと、TMGのアーティストのコラボレーションを加速します。- ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」による一元管理- - データ分析、キャンペーン成果、および国境を越えた広告案件の進行管理を、カスタマイズ可能な独自の管理画面に一元化します。すべてのブランドからの問い合わせや進行状況を一元管理することで、運用の分断を解消し、透明性が高く効率的な運用を実現します。- 中国市場向けコンテンツ制作・アカウント運用支援- - REDのトレンドやユーザーインサイトを活用し、現地市場に最適化されたコンテンツの企画・制作およびアカウント運用を支援します。認知拡大やファンとのエンゲージメント向上を通じて、アーティストの継続的な成長を後押しします。- 公式認証の取得による信頼性の担保- - TMGの公式アカウントおよび所属アーティストに対し、REDにおける公式認証の取得を支援します。公式アカウントとしての信頼性を高めることで、ユーザーとのコミュニケーションを促進し、より安心してコンテンツを楽しめる環境づくりを支援します。■ 各社担当者からのコメント

AnyMind Hong Kong, Managing Director ／ Ben Chien

中国市場において、REDはアーティストやコンテンツホルダーがファンとの関係を深める重要なプラットフォームとなっています。今回の提携を通じて、TMGが持つ優れたコンテンツ資産とAnyMindのローカライズ運用体制やテクノロジーを掛け合わせることで、認知拡大、ファンコミュニティ形成、ブランド連携機会の創出を支援していきます。

今後もAnyMindは、パートナー企業の中国市場における事業成長を支援するとともに、クリエイターエコノミーのさらなる発展に貢献してまいります。

TVB Music Group, CEO ／ Douglas Chang氏

デジタル環境が大きく変化する中、REDのようなプラットフォームを通じて、ファンとの直接的なコミュニケーションを強化していくことはますます重要になっています。

AnyMind Groupとの提携により、当社所属アーティストの魅力をより多くのユーザーへ届けるとともに、中国市場におけるファンコミュニティの拡大を加速できると期待しています。AnyMindが持つテクノロジーと現地市場に関する知見を活用しながら、新たな成長機会を創出し、アーティストとファン双方にとって価値ある体験を提供してまいります。

■TVB MUSIC GROUP LIMITED（TMG）について

TVB MUSIC GROUP LIMITED（TMG）は、Television Broadcasts Limited（TVB）の音楽エンターテインメント部門であり、地域を代表するアーティストやミュージシャンを擁し、世界中のファンに向けて高品質な音楽コンテンツとポップカルチャー体験を提供しています。

■ ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」

ECモールや自社ECサイトなど、複数の販売チャネルを一元管理することで、EC運営を支えるECマネジメントプラットフォームです。業務効率化×データ活用、豊富な実績を元にした運用支援、各国・市場のローカルの知見を生かした越境展開・海外販売まで、EC事業の成長に向けた幅広いソリューションを提供します。

URL：https://any-x.com/ja (https://any-x.com/ja)

■ インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」

AnyTagは、企業のインフルエンサーマーケティングを支援するプラットフォームです。インサイトデータとAIを活用し、最適なインフルエンサーの選定やキャスティングを可能にするほか、キャンペーン実施後には、投稿のリアルタイムレポートや効果測定機能も提供します。また、SNSアカウントとの連携により、企業のSNS運用管理ツールとしても活用可能です。2025年12月末時点で、世界45以上の国・地域の310万人以上のインフルエンサーにアクセス可能です。

URL：https://anytag.jp/ja/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルメディアマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）

URL：https://anymindgroup.com/ja/



