学生向けPDFソフトを探している方へ｜PDF編集・OCR・AI要約に対応した「PDNob」を紹介
PDF編集からOCR、AI要約・翻訳まで幅広く対応する「PDNob」は、学習や課題作成をサポートするPDFソフトとして注目されていますhttps://bit.ly/4gCO4Ce
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大学生や高校生にとって、PDFファイルは学習や課題提出に欠かせない存在です。
授業資料の確認、レポートの作成、論文の閲覧、就職活動の応募書類の準備など、日常的にPDFを扱う機会は年々増えています。
一方で、
PDFに直接メモを書き込みたい
スキャンした資料を編集したい
英語論文を翻訳したい
大量の資料を効率よく読みたい
といった悩みを感じる学生も少なくありません。
そこで注目されているのが、AI機能を搭載したPDF編集ソフト「PDNob」です。
学生のPDF作業でよくある課題
学生生活では、PDFに関する次のような作業が頻繁に発生します。
・授業資料への書き込みやマーカー
・レポート提出用PDFの編集
・スキャンしたプリントのデジタル化
・英語論文や海外資料の翻訳
・グループ研究資料の共有・整理
こうした作業を複数のツールで行うと、ファイル管理が煩雑になり、作業効率も下がってしまいます。
学生のPDF作業を効率化するなら「PDNob」がおすすめ
レポート作成や授業資料の整理、論文の閲覧など、学生生活ではPDFを扱う機会が意外と多いものです。しかし、「PDFに書き込みたい」「スキャンした資料を編集したい」「英語論文を日本語で理解したい」といった場面で、不便を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
そんな学生の学習効率をサポートしてくれるのが、AI搭載のPDF編集ソフト「PDNob」です。
PDNobとは？
PDNobは、PDFの編集・注釈・変換・OCR・AI機能を1つにまとめたオールインワン型のPDFソフトです。WindowsとMacの両方に対応しており、レポート作成や資料整理、論文読解など、学生の日常的なPDF作業を効率化できます。
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4gCO4Ce
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353542/images/bodyimage1】
主な特徴
・PDF内のテキストや画像、リンクを直接編集できる
・ハイライトや付箋、手書きメモなど豊富な注釈機能を搭載
・PDFとWord・Excel・PowerPoint間の高精度な変換に対応
・OCR機能でスキャンしたプリントや画像内の文字を編集可能
・AIによる要約・翻訳・質問応答機能を利用できる
・PDFの結合・分割・圧縮・パスワード設定にも対応
学生におすすめの理由
AI機能で論文や資料の理解をサポート
長い英語論文を読む際も、AI要約機能を活用すれば重要なポイントを短時間で把握できます。さらに、内容について質問したり、日本語で要約してもらったりすることも可能です。
授業資料やレポートの整理が簡単
PDFへの書き込みやページ整理、複数ファイルの結合などが直感的に行えるため、授業資料や研究資料の管理がスムーズになります。
コストを抑えながら使える
無料体験版が用意されているため、まずは実際の使い勝手を確認してから導入を検討できます。有料版も比較的導入しやすい価格帯で、買い切りライセンスが用意されている点も魅力です。
初心者でも使いやすい
操作画面はシンプルで分かりやすく設計されており、PDF編集ソフトを初めて利用する方でも迷わず使えます。
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大学生や高校生にとって、PDFファイルは学習や課題提出に欠かせない存在です。
授業資料の確認、レポートの作成、論文の閲覧、就職活動の応募書類の準備など、日常的にPDFを扱う機会は年々増えています。
一方で、
PDFに直接メモを書き込みたい
スキャンした資料を編集したい
英語論文を翻訳したい
大量の資料を効率よく読みたい
といった悩みを感じる学生も少なくありません。
そこで注目されているのが、AI機能を搭載したPDF編集ソフト「PDNob」です。
学生のPDF作業でよくある課題
学生生活では、PDFに関する次のような作業が頻繁に発生します。
・授業資料への書き込みやマーカー
・レポート提出用PDFの編集
・スキャンしたプリントのデジタル化
・英語論文や海外資料の翻訳
・グループ研究資料の共有・整理
こうした作業を複数のツールで行うと、ファイル管理が煩雑になり、作業効率も下がってしまいます。
学生のPDF作業を効率化するなら「PDNob」がおすすめ
レポート作成や授業資料の整理、論文の閲覧など、学生生活ではPDFを扱う機会が意外と多いものです。しかし、「PDFに書き込みたい」「スキャンした資料を編集したい」「英語論文を日本語で理解したい」といった場面で、不便を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
そんな学生の学習効率をサポートしてくれるのが、AI搭載のPDF編集ソフト「PDNob」です。
PDNobとは？
PDNobは、PDFの編集・注釈・変換・OCR・AI機能を1つにまとめたオールインワン型のPDFソフトです。WindowsとMacの両方に対応しており、レポート作成や資料整理、論文読解など、学生の日常的なPDF作業を効率化できます。
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4gCO4Ce
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353542/images/bodyimage1】
主な特徴
・PDF内のテキストや画像、リンクを直接編集できる
・ハイライトや付箋、手書きメモなど豊富な注釈機能を搭載
・PDFとWord・Excel・PowerPoint間の高精度な変換に対応
・OCR機能でスキャンしたプリントや画像内の文字を編集可能
・AIによる要約・翻訳・質問応答機能を利用できる
・PDFの結合・分割・圧縮・パスワード設定にも対応
学生におすすめの理由
AI機能で論文や資料の理解をサポート
長い英語論文を読む際も、AI要約機能を活用すれば重要なポイントを短時間で把握できます。さらに、内容について質問したり、日本語で要約してもらったりすることも可能です。
授業資料やレポートの整理が簡単
PDFへの書き込みやページ整理、複数ファイルの結合などが直感的に行えるため、授業資料や研究資料の管理がスムーズになります。
コストを抑えながら使える
無料体験版が用意されているため、まずは実際の使い勝手を確認してから導入を検討できます。有料版も比較的導入しやすい価格帯で、買い切りライセンスが用意されている点も魅力です。
初心者でも使いやすい
操作画面はシンプルで分かりやすく設計されており、PDF編集ソフトを初めて利用する方でも迷わず使えます。