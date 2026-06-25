『ヘル・イズ・アス』がNintendo Switch 2に登場！ スペシャルエディションのパッケージ版が予約開始！ 併せてアナウンストレーラーも公開！
株式会社 3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、謎めいた世界の探索と激しい近接戦闘を融合させた三人称視点のアクションアドベンチャーゲーム『ヘル・イズ・アス』のNintendo SwitchTM2版を2026年9月24日（木）に発売することを発表いたしました。パッケージ版『ヘル・イズ・アス スペシャルエディション』は本日予約開始です。また、本発表にあわせて、本作の物語を紹介するアナウンストレーラーも公開いたしました。
『ヘル・イズ・アス』 アナウンストレーラー▼
https://x.gd/HQL2M
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353513/images/bodyimage1】
■感覚を研ぎ澄まし、刃を構えよ
『ヘル・イズ・アス』はセミオープンワールドの三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。舞台は国際的に孤立し、内戦で荒廃した国家。暗い秘密が隠されたこの国を、主人公は自身の過去を解き明かすために渡り歩き、特殊な力を持つ武器で、超自然的怪異--「カラミティ」と戦います。
また、本作ではプレイヤーは自分の力で環境を探索して情報を見つける事になります。『ヘル・イズ・アス』の目標は、近年のゲームから失われた真の冒険と探検を取り戻すことです。クエストログも、マップ上の正確な位置表記もありません。プレイヤーには、自分の感情や本能に導かれながら、冒険のスリルを感じることとなるでしょう。
■スペシャルエディションは、4つの追加コンテンツがついてくるお得なパッケージ版
スペシャルエディションは、作中に登場する各種勢力をモチーフにした３種のプレイヤーおよびドローン用のスキンパックと、ゲーム攻略を有利に進められるアイテムが手に入るシークレットコードで『ヘル・イズ・アス』の世界を更に楽しみましょう。
【スペシャルエディション内容】
・『ヘル・イズ・アス』ゲーム本編
・ミリタリーパック
・ホロウ・ウォーカーパック
・フォル・ガードパック
・シークレットコード
※スペシャルエディションで入手できる追加コンテンツ4種は、1,600円で購入も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353513/images/bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：ヘル・イズ・アス
発売日: 2026年9月24日（木）
価格:
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 1,600 円［ダウンロード版のみ］
- スペシャルエディション：税込 6,380 円［パッケージ版（キーカード）＆ダウンロード版］
ジャンル: アクションアドベンチャー
プレイ人数: オフライン1人
対応機種: Nintendo SwitchTM2
CERO: C（15才以上対象）
対応言語: 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、中国語（簡体字）、韓国語
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/hellisus-sw2/
発売元: 株式会社3goo
コピーライト: (C)2026 Nacon. Hell is Us (C)2026 Published by Nacon and developed by Rogue Factor. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
About Rogue Factor
Rogue Factor is a Canadian video game development studio, founded in 2013 in Montreal. Its mission is to deliver captivating, mature and memorable video game experiences, made for a passionate and experienced audience in search of unique and complex flavors. Rogue Factor is now working on its next flagship title, Hell is Us, an ambitious new IP featuring highly distinctive design and aesthetics, which promises to leave no one indifferent. https://rogue-factor.com
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用ゲームソフトの国内パブリッシング事業を展開し、『Dead by Daylight』『ギア・クラブ アンリミテッド』『WRC』『エイリアン：ファイアーチーム エリート』シリーズ、『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』『ヘル・イズ・アス』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ザ・ランブルフィッシュ2』など多数のタイトルをリリース。2023年より、Naconのゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。2026年には初の自社開発タイトルとなるアーケードレーシングゲーム『4PGP』を家庭用ゲーム機およびPC向けに発売。(C)3goo K.K. all rights reserved.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先
株式会社3goo E-mail: media@3goo.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353513/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社3goo
『ヘル・イズ・アス』 アナウンストレーラー▼
https://x.gd/HQL2M
■感覚を研ぎ澄まし、刃を構えよ
『ヘル・イズ・アス』はセミオープンワールドの三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。舞台は国際的に孤立し、内戦で荒廃した国家。暗い秘密が隠されたこの国を、主人公は自身の過去を解き明かすために渡り歩き、特殊な力を持つ武器で、超自然的怪異--「カラミティ」と戦います。
また、本作ではプレイヤーは自分の力で環境を探索して情報を見つける事になります。『ヘル・イズ・アス』の目標は、近年のゲームから失われた真の冒険と探検を取り戻すことです。クエストログも、マップ上の正確な位置表記もありません。プレイヤーには、自分の感情や本能に導かれながら、冒険のスリルを感じることとなるでしょう。
■スペシャルエディションは、4つの追加コンテンツがついてくるお得なパッケージ版
スペシャルエディションは、作中に登場する各種勢力をモチーフにした３種のプレイヤーおよびドローン用のスキンパックと、ゲーム攻略を有利に進められるアイテムが手に入るシークレットコードで『ヘル・イズ・アス』の世界を更に楽しみましょう。
【スペシャルエディション内容】
・『ヘル・イズ・アス』ゲーム本編
・ミリタリーパック
・ホロウ・ウォーカーパック
・フォル・ガードパック
・シークレットコード
※スペシャルエディションで入手できる追加コンテンツ4種は、1,600円で購入も可能です。
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【商品概要】
タイトル：ヘル・イズ・アス
発売日: 2026年9月24日（木）
価格:
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 1,600 円［ダウンロード版のみ］
- スペシャルエディション：税込 6,380 円［パッケージ版（キーカード）＆ダウンロード版］
ジャンル: アクションアドベンチャー
プレイ人数: オフライン1人
対応機種: Nintendo SwitchTM2
CERO: C（15才以上対象）
対応言語: 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、中国語（簡体字）、韓国語
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/hellisus-sw2/
発売元: 株式会社3goo
コピーライト: (C)2026 Nacon. Hell is Us (C)2026 Published by Nacon and developed by Rogue Factor. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
About Rogue Factor
Rogue Factor is a Canadian video game development studio, founded in 2013 in Montreal. Its mission is to deliver captivating, mature and memorable video game experiences, made for a passionate and experienced audience in search of unique and complex flavors. Rogue Factor is now working on its next flagship title, Hell is Us, an ambitious new IP featuring highly distinctive design and aesthetics, which promises to leave no one indifferent. https://rogue-factor.com
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用ゲームソフトの国内パブリッシング事業を展開し、『Dead by Daylight』『ギア・クラブ アンリミテッド』『WRC』『エイリアン：ファイアーチーム エリート』シリーズ、『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』『ヘル・イズ・アス』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ザ・ランブルフィッシュ2』など多数のタイトルをリリース。2023年より、Naconのゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。2026年には初の自社開発タイトルとなるアーケードレーシングゲーム『4PGP』を家庭用ゲーム機およびPC向けに発売。(C)3goo K.K. all rights reserved.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先
株式会社3goo E-mail: media@3goo.co.jp
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配信元企業：株式会社3goo
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