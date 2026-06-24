rurudo氏イラスト同人誌『LOVEIT』より、「BLANC(ブラン)」がフィギュア化。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ピンクチャーム」より、『rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203423&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：29,800円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：ピンクチャーム

【スケール】1/6

【サイズ】全高約28cm

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・ベース

・交換用ボディ

・イラストポストカード

原型制作：アビラ プラヅマ法力模型

彩色：グラハム仮面

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

rurudo氏イラスト同人誌『LOVEIT』に掲載された【BLANC(ブラン)】ちゃんがフィギュア化されました。

ブランちゃんは『rurudot DINER』というレストランでバニーガールをしています。

ボディパーツは丸ごと交換式で逆バニー姿が再現されます。

新たなrurudo氏のキャラクターをご堪能ください。

美しい元イラストのポストカードの特典付き。

製品ページはこちら：

■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203423&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)rurudo

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)