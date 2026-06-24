rurudo氏イラスト同人誌『LOVEIT』より、「BLANC(ブラン)」がフィギュア化。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ピンクチャーム」より、『rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203423&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：29,800円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：ピンクチャーム


【スケール】1/6


【サイズ】全高約28cm


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・ベース


・交換用ボディ


・イラストポストカード



原型制作：アビラ プラヅマ法力模型


彩色：グラハム仮面



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。


















rurudo氏イラスト同人誌『LOVEIT』に掲載された【BLANC(ブラン)】ちゃんがフィギュア化されました。



ブランちゃんは『rurudot DINER』というレストランでバニーガールをしています。


ボディパーツは丸ごと交換式で逆バニー姿が再現されます。


新たなrurudo氏のキャラクターをご堪能ください。



美しい元イラストのポストカードの特典付き。



製品ページはこちら：


■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203423&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)rurudo



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


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■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)