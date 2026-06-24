rurudo氏イラスト同人誌『LOVEIT』より、「BLANC(ブラン)」がフィギュア化。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ピンクチャーム」より、『rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203423&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：29,800円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：ピンクチャーム
【スケール】1/6
【サイズ】全高約28cm
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・ベース
・交換用ボディ
・イラストポストカード
原型制作：アビラ プラヅマ法力模型
彩色：グラハム仮面
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
rurudo氏イラスト同人誌『LOVEIT』に掲載された【BLANC(ブラン)】ちゃんがフィギュア化されました。
ブランちゃんは『rurudot DINER』というレストランでバニーガールをしています。
ボディパーツは丸ごと交換式で逆バニー姿が再現されます。
新たなrurudo氏のキャラクターをご堪能ください。
美しい元イラストのポストカードの特典付き。
製品ページはこちら：
■rurudo氏 BLANC(ブラン) 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203423&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)rurudo
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