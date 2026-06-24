グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』につきまして、2026年6月24日（水）に大型アップデートを実施いたしました。最大30名のプレイヤーがグループを結成して遊ぶことができる「クラブ機能」や、応援の楽しみ方が広がる「年間応援機能」を追加いたしました。

JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』が大型アップデート！仲間と集まって交流できる「クラブ機能」や、女子プロゴルフの応援をより熱くする「年間応援機能」が新登場！

■App Store、Google Play ストアで今すぐ無料ダウンロード！

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■新機能「クラブ」で仲間と一緒に女子プロゴルフをもっと楽しもう！

本機能では、クラブを結成することで共通のプレイスタイルを持つ仲間とつながることができます。ヒロコレがさらに面白くなり、女子プロゴルフの応援をより一層深くお楽しみいただけます。

【機能１.】プレイスタイルは自由自在！気の合うゴルフ仲間とつながろう！

「トーナメント予想中心」「カードコレクション中心」など、目的に応じたクラブの開設・検索が可能です。自分のプレイスタイルに合ったクラブを見つけることで、共通の趣味を持つ仲間と一緒に「一体感」を感じながらゲームを楽しむことができます。

【機能２.】トーナメント予想がより白熱！クラブをアップグレードして予想倍率を上げよう！

特定のアイテムをクラブに寄付することで手に入る「クラブポイント」を使用し、クラブをアップグレードすることで、トーナメント予想におけるすべての選手の「予想倍率」にボーナスが加算されます。一人では届かなかった上位ランキングも、クラブメンバーと一緒なら目指すことができます！白熱するトーナメント予想をお楽しみください。

【機能３.】毎日コツコツと！アイテム寄付でクラブレベルをUP！

さらに、特定のアイテムをクラブに寄付すると、お礼として「クラブコイン」を手に入れることができます。「クラブコイン」は、今後追加予定の専用ショップで様々なアイテムと交換できるようになります。

今後も、クラブの仲間と一緒に盛り上がることができるコンテンツを続々追加予定です！

アップデートを楽しみにお待ちください♪

■みんなで応援して推し選手がカード化！「年間応援機能」新登場！

本機能では、これまでの応援ランキングとは別に、全ユーザーが年間を通して投票した応援券の総数に応じて、カード化される選手が決定いたします。

「あと少しでカード化できそうだから、みんなで応援しよう！」

「仲間と一緒にクラブを作って盛り上がろう！」

そんな新しい楽しみ方が生まれます！

女子プロゴルフが好きな仲間たちとともに、女子プロゴルフを一緒に応援しましょう！

■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』とは

“集める・育てる・応援する”をメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる”JLPGA初の公認ゲームアプリです。

150名以上の女子プロゴルファーの実名のデジタルカードをコレクション！

実際のトーナメントの順位を予想する「トーナメント予想」や、推し選手を応援券で応援し、ランキングの上位にすることで新カードが実装される「応援」など、女子プロゴルフをもっと好きになるコンテンツが盛りだくさん！

さらに、コレクションしたカードの中から育成したい選手を選んでツアーのトップを目指すゲームモード「ヒロインズロード」も楽しめます。

■基本情報

タイトル：『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』

ジャンル：スポーツ

対応OS：iOS / Android OS

配信開始日：2025年3月25日（火）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

公式サイト：http://jlpgaherocolle.jp(http://jlpgaherocolle.jp)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/heroinecolle(https://x.com/heroinecolle)

公式Instagram：https://www.instagram.com/heroinecolle(https://www.instagram.com/heroinecolle)

公式LINE：https://lin.ee/0yNlpsp(https://lin.ee/0yNlpsp)

『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. All rights reserved.

※ゲーム画面は開発中のものです。登場選手、写真、デザインなど変更になる可能性があります。

※ゲーム画面で使用している写真は2025年のJLPGAツアーで撮影されたものです。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）について

法人名：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

所在地：東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル6階

設立年：1967年

URL：https://www.lpga.or.jp/(https://www.lpga.or.jp/)

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

URL：https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

グラビティゲームアライズ株式会社