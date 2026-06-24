『軌跡シリーズ』より、「アリサ・ラインフォルト」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『軌跡シリーズ アリサ・ラインフォルト 1/8スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■軌跡シリーズ アリサ・ラインフォルト 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203571&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■軌跡シリーズ アリサ・ラインフォルト 1/8スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,750円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：コトブキヤ
【スケール】1/8
【サイズ】全高：約205mm(台座含む)
【素材】PVC
原型制作：中邨拓智
――お互い頑張りましょう、リィン。
VII組(わたしたち)にしか出来ないやり方で
日本ファルコムが放つ大人気ゲーム「軌跡シリーズ」より、旧≪VII組≫の一員にしてRF(ラインフォルト)グループ令嬢の「アリサ・ラインフォルト」がフィギュア化！
トールズ士官学院卒業後の、『閃の軌跡III』から『創の軌跡』にて登場した成長後の姿にて立体化。
愛用の導力弓を構えた凛とした佇まいに、真剣な表情や風になびく髪の造形が映える、気品あふれる仕上がりです。
別売りの「フィー・クラウゼル」「エマ・ミルスティン」、「ラウラ・S・アルゼイド」と並べることで、トールズ士官学院旧≪VII組≫の初期女性メンバーが集結。より一層「軌跡」ワールドをお楽しみいただけます。
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