『軌跡シリーズ』より、「アリサ・ラインフォルト」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『軌跡シリーズ アリサ・ラインフォルト 1/8スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■軌跡シリーズ アリサ・ラインフォルト 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203571&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

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■軌跡シリーズ アリサ・ラインフォルト 1/8スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,750円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/8

【サイズ】全高：約205mm(台座含む)

【素材】PVC

原型制作：中邨拓智

――お互い頑張りましょう、リィン。

VII組(わたしたち)にしか出来ないやり方で

日本ファルコムが放つ大人気ゲーム「軌跡シリーズ」より、旧≪VII組≫の一員にしてRF(ラインフォルト)グループ令嬢の「アリサ・ラインフォルト」がフィギュア化！

トールズ士官学院卒業後の、『閃の軌跡III』から『創の軌跡』にて登場した成長後の姿にて立体化。

愛用の導力弓を構えた凛とした佇まいに、真剣な表情や風になびく髪の造形が映える、気品あふれる仕上がりです。

別売りの「フィー・クラウゼル」「エマ・ミルスティン」、「ラウラ・S・アルゼイド」と並べることで、トールズ士官学院旧≪VII組≫の初期女性メンバーが集結。より一層「軌跡」ワールドをお楽しみいただけます。

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