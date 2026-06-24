【グラッドキューブ】見えない AI 評価を「数値」と「順位」に。SaaS 型 LLMO 分析ツール「 LLMOA（エルモア）」を本格提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353300/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月24日（水）より、生成AI の回答に自社情報が引用・推薦されるよう最適化する「 LLMO / AIO 」の取り組みを強力に推進するための専用 SaaS 型分析ツール「 LLMOA（エルモア）」の提供を本格的に開始いたします。
サービスサイト URL：https://llmoa.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353300/images/bodyimage2】
■ ツール提供開始の背景
見えない AI の評価を「可視化」する
当社は2025年7月より、AI 時代の検索行動に最適化するソリューションとして「 LLMOA 」の提供を開始し、多くの企業様を支援してまいりました。その中で最も多く寄せられたのが、「そもそも自社が AI にどう評価されているのか」「対策の成果を数値で説明できず、予算が取りづらい」という課題でした。
そこで当社は、導入サイト100万超のウェブ解析ツール「 SiTest（サイテスト）」を開発・運用してきたノウハウを結集し、目に見えない AI 検索の結果を定量的に計測する専用ダッシュボードツールを開発いたしました。本ツールのリリースにより、企業は自社の AI 検索における「現在地」をリアルタイムで把握し、根拠を持った PR やコンテンツ戦略を自律的に回すことが可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353300/images/bodyimage3】
■ 分析ツール「 LLMOA 」ダッシュボードの4つの機能
本ツールは、「可視化」「競合分析」「情報源分析」「トラフィック分析（効果測定）」を一本化する SaaS 型プラットフォームです。
(1)国内最多水準。主要な5つの AI モデルの完全カバレッジと日次計測
ChatGPT、Google AI Overviews など主要な5つの AI モデルに対応。あらかじめ設定した「〇〇 おすすめ」などのプロンプトごとに、自社ブランドの言及有無、採用順位、文脈などを日次で自動計測し、時系列でのスコア推移を追跡します。
(2)競合との勝ち負けがひと目でわかる「競合分析」
自社と競合他社の露出状況を同時にモニタリングします。スコアの推移やマーケットシェアを定量化し、どのプロンプトで自社が勝ち、どこで競合に負けているかを一覧化。優先して改善すべきテーマの特定に貢献します。
(3)次に狙うべきメディアがわかる「情報源分析」
AI が回答を生成する際に参照しているドメインや情報源（ URL ）をランキング形式で特定。これにより「どのメディアに取り上げられると AI に評価されやすいか」が把握でき、PR やアウトリーチ施策の優先順位をデータに基づいて決定できます。
(4)AI 経由の流入・成果まで一元管理できる「トラフィック分析」
GA4 や Google Search Console と連携し、AI 経由のサイト流入数や CV（コンバージョン）数まで確認可能。AI に選ばれることが実際の事業成果にどう繋がっているかを可視化し、社内説明や効果測定に活用できます。
■ 専任カスタマーサクセスによる充実のサポート体制
ツールの導入だけでなく、専任のカスタマーサクセスが初期設定（プロンプト設定や競合登録）から運用方法のレクチャー、日次データの見方まで丁寧にサポートいたします。無料トライアル期間から実際の画面をご覧いただき、スムーズな運用開始を後押しします。
■ 今後の展望
生成AI 時代のデジタルマーケティングにおいて勝つためには、「 AI に選ばれる情報設計 」が鍵となります。当社は、本ツール「 LLMOA 」を、AI を活用したマーケティング DX の中核となる事業領域と位置づけております。
今後は、ダッシュボードで得られたデータを活用し、業界別ニーズに対応した LLMO パッケージの提供や、AI 検索に対応したサイト設計・インターフェース支援を強化してまいります。また、当社の CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」などの既存自社プロダクトとも連携を深め、生成AI の進化に合わせた継続的な機能拡張を行うことで、顧客企業のトラフィック向上から CV 最大化までを一気通貫で支援する体制をさらに強固なものにしてまいります。
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月24日（水）より、生成AI の回答に自社情報が引用・推薦されるよう最適化する「 LLMO / AIO 」の取り組みを強力に推進するための専用 SaaS 型分析ツール「 LLMOA（エルモア）」の提供を本格的に開始いたします。
サービスサイト URL：https://llmoa.ai/
■ ツール提供開始の背景
見えない AI の評価を「可視化」する
当社は2025年7月より、AI 時代の検索行動に最適化するソリューションとして「 LLMOA 」の提供を開始し、多くの企業様を支援してまいりました。その中で最も多く寄せられたのが、「そもそも自社が AI にどう評価されているのか」「対策の成果を数値で説明できず、予算が取りづらい」という課題でした。
そこで当社は、導入サイト100万超のウェブ解析ツール「 SiTest（サイテスト）」を開発・運用してきたノウハウを結集し、目に見えない AI 検索の結果を定量的に計測する専用ダッシュボードツールを開発いたしました。本ツールのリリースにより、企業は自社の AI 検索における「現在地」をリアルタイムで把握し、根拠を持った PR やコンテンツ戦略を自律的に回すことが可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353300/images/bodyimage3】
■ 分析ツール「 LLMOA 」ダッシュボードの4つの機能
本ツールは、「可視化」「競合分析」「情報源分析」「トラフィック分析（効果測定）」を一本化する SaaS 型プラットフォームです。
(1)国内最多水準。主要な5つの AI モデルの完全カバレッジと日次計測
ChatGPT、Google AI Overviews など主要な5つの AI モデルに対応。あらかじめ設定した「〇〇 おすすめ」などのプロンプトごとに、自社ブランドの言及有無、採用順位、文脈などを日次で自動計測し、時系列でのスコア推移を追跡します。
(2)競合との勝ち負けがひと目でわかる「競合分析」
自社と競合他社の露出状況を同時にモニタリングします。スコアの推移やマーケットシェアを定量化し、どのプロンプトで自社が勝ち、どこで競合に負けているかを一覧化。優先して改善すべきテーマの特定に貢献します。
(3)次に狙うべきメディアがわかる「情報源分析」
AI が回答を生成する際に参照しているドメインや情報源（ URL ）をランキング形式で特定。これにより「どのメディアに取り上げられると AI に評価されやすいか」が把握でき、PR やアウトリーチ施策の優先順位をデータに基づいて決定できます。
(4)AI 経由の流入・成果まで一元管理できる「トラフィック分析」
GA4 や Google Search Console と連携し、AI 経由のサイト流入数や CV（コンバージョン）数まで確認可能。AI に選ばれることが実際の事業成果にどう繋がっているかを可視化し、社内説明や効果測定に活用できます。
■ 専任カスタマーサクセスによる充実のサポート体制
ツールの導入だけでなく、専任のカスタマーサクセスが初期設定（プロンプト設定や競合登録）から運用方法のレクチャー、日次データの見方まで丁寧にサポートいたします。無料トライアル期間から実際の画面をご覧いただき、スムーズな運用開始を後押しします。
■ 今後の展望
生成AI 時代のデジタルマーケティングにおいて勝つためには、「 AI に選ばれる情報設計 」が鍵となります。当社は、本ツール「 LLMOA 」を、AI を活用したマーケティング DX の中核となる事業領域と位置づけております。
今後は、ダッシュボードで得られたデータを活用し、業界別ニーズに対応した LLMO パッケージの提供や、AI 検索に対応したサイト設計・インターフェース支援を強化してまいります。また、当社の CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」などの既存自社プロダクトとも連携を深め、生成AI の進化に合わせた継続的な機能拡張を行うことで、顧客企業のトラフィック向上から CV 最大化までを一気通貫で支援する体制をさらに強固なものにしてまいります。
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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