【カワサキ｜Arai コラボ】カーボンヘルメットプレゼントキャンペーン開催のお知らせ

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）では、2026年6月19日（金）より、抽選で3名様にKawasaki Plaza Racing Teamのロゴをあしらった『Arai RX-7X SRC』が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_suzuka8hpresent/(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_suzuka8hpresent/)

■キャンペーン名

Araiカーボンヘルメットプレゼントキャンペーン

■キャンペーン内容

期間中、キャンペーンサイト内エントリーフォームよりご応募いただいた方の中から抽選で3名様に

Kawasaki Plaza Racing Teamのロゴをあしらった特別仕様のカーボンヘルメット「RX-7X SRC」をプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

2026年6月19日（金）～2026年7月12日（日）

■キャンペーンサイト

https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_suzuka8hpresent/(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_suzuka8hpresent/)

■賞品

『Arai カーボンヘルメット RX-7X SRC』

帽体フォルムにはプロテクションを進化させたRX-7Xをベースに、次世代航空宇宙技術の為に開発された最新の超高性能カーボンファイバーを使用。

専用の

- ヘルメットバッグ- プロシェードシステム- ピンロックシート

が付属します。

■鈴鹿8耐カワサキ応援席チケット発売中！

カワサキファンの仲間たちと全力でチームを応援できるファンシート「V2 Kawasaki 応援席」のチケットは、鈴鹿サーキット公式サイトにて発売中です。

▷チケットのご購入はこちら(https://ticket.mobilitystation.jp/event/venue/SC2026SUZUKA8H)

チケットをご購入いただくと、ベースボールシャツ・冷感フェイスタオル・Kawasaki Plaza Racing Team応援フラッグ・うちわといった応援グッズをプレゼントいたします。

■その他

- 応募は、日本国内に居住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方に限らせていただきます。- 当選の権利はご本人様に限り有効とさせていただきます。- 当選の権利を譲渡並びに換金することはできません。- おひとり様一回のご応募とさせていただき、複数回の応募は無効とさせていただきます。- 本キャンペーンへご応募の際に第三者の個人情報を入力する等不正な行為があった場合、応募・当選を取り消させていただく場合がございます。- 未成年の方は親権者が応募規約に同意いただいた上で応募をお願い致します。- 賞品の仕様は予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

株式会社カワサキモータースジャパン お客様相談室

TEL:0120-400819

※土曜日・日曜日・祝日ほか弊社休業日を除く 営業時間：9:00～12:00、13:00～17:00

※ご意見、お問合せ内容は、内容確認の為録音をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※お問合せ内容により、ご返答までに数日かかる場合がございます。

※抽選結果に関するお問い合せにはお答えできかねますので、予めご了承ください。

■カワサキ プラザについて

全国96店舖のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

▽お近くのカワサキ プラザ検索はこちら(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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