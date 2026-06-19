ピアノ・デュオ 稲島早織＆大石真裕 デビュー10周年記念 スピンオフ企画 I『「第10交響曲」ベートーヴェンからブラームスへ』が2026年6月27日 (土)にアコスタディオ（東京都渋谷区神宮前1丁目23-27 赤星ビルB1F）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公演日迫る！ デビュー10周年を迎えたピアノデュオによる希少なプログラムをお聴き逃しなく

昨年デビュー10周年を迎え、記念企画として室内楽の編成によるベートーヴェンの交響曲 全曲演奏会をスタートさせたピアノ・デュオ 稲島早織＆大石真裕によるスピンオフ企画。 ベートーヴェンから影響を受けた作曲家や作品、時代などに焦点をあて、ゲストを招いて解説やトークを交えて作品を深掘りいたします。 第1回目の今回は初演から150年を数えたブラームス作曲の交響曲 第1番をテーマに、ゲストにはブラームス愛好家として、数々の書籍の翻訳や楽譜の監修を行っている天崎浩二氏を迎えて作品に関する様々な解釈を読み解き、魅力に迫る内容を予定。 このスピンオフ企画では「ありそうで無かった」をコンセプトに、前述の通りベートーヴェンから影響を受けた様々な作品や作曲者などを紹介するシリーズ企画としており、今後の展開にも期待が高まります。 【プログラム】 ブラームス作曲 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 （作曲者自身によるピアノ連弾版） ほか

ピアノ・デュオ 稲島早織＆大石真裕

2015年にプラハのスメタナ博物館にて初公演を開催。チェコ国内の音楽情報誌にて好評を得る。翌年デビューCD【スメタナ：連作交響詩「わが祖国」全曲】（ピアノ連弾版）を全国発売（ALCD-7196）。レコード芸術誌にて準特選盤に選出、日経新聞電子版にインタビューの記事が掲載されるなど、各紙から高い評価を得る。同年5月12日、チェコ共和国大使館にて「プラハの春・国際音楽祭」を記念した公演を駐日チェコ共和国大使同席のもと開催。2019年に2nd CD【後期三大交響曲、序曲「わが故郷」、劇的序曲「フス教徒」】（ピアノ連弾版）を全国発売（ALCD-7242/7243）。レコード芸術誌にて準特選盤に選出など、各紙から高い評価を得る。2024年9月に駐日チェコ共和国大使にてプラハ・ドヴォルザーク音楽祭を記念した公演を開催。 第10回 かやぶき音楽堂デュオコンクール第1位。第13回 ルーマニア国際音楽コンクール第2位。第34回 愛知ピアノコンクール連弾部門、ならびに2台ピアノ部門にて金賞。ピアノグランプリ2019最高位。第22回 国際ピアノデュオコンクール（東京）第2位。 2015年にデビュー10周年を迎え、記念企画としてピアノ連弾／四重奏版によるベートーヴェンの交響曲、およびオリジナルのピアノ連弾作品の全曲公演に取り組んでいる。

＜稲島早織＞

ピアニスト・トイピアニスト・ピアノ講師。桐朋学園大学卒業、同大学研究科修了後、同大学にて嘱託演奏員を務める。ショパン国際ピアノコンクール in ASIA アジア大会銅賞など受賞多数。Fidelioピアノ作曲コンクール（スペイン）ファイナリスト（8位）。ソロアルバムはiTunesワールドミュージックチャート1位。 これまでに世界6大陸20カ国以上、日本全国8地方のホール・学校・屋外で演奏。ショパンやバロック音楽を軸とする本格的な演奏に加え、ピアノの背面弾きやトイピアノの練り歩き演奏など、遊び心あるパフォーマンスも取り入れ、お客様との触れ合いを大切にしたステージを届けている。文化庁主催学校巡回公演、東京フィルハーモニー交響楽団主催公演などにも多数出演。 ピティナ表参道パウゼステーション代表。日本ショパン協会正会員。各地でピアノコンクール審査員も務める。「聴いて、弾いて、ピアノを日常の彩りに」を理念に、演奏・作編曲・音楽教育の三軸で活動をしている。

＜大石真裕＞

桐朋学園大学音楽学部を経て、プラハ音楽院を修了。 在学中よりピアノ・デュオの研究に力を入れ、横浜国際音楽コンクール、岐阜国際音楽祭コンクール、大阪国際音楽コンクールなどで優秀な成績を収める。 サントリーホール主催「レインボウ21 デビューコンサート」、愛知県文化振興事業団主催「若き音楽家による企画コンサート」、など、各地の企画公募で多数の選定経験を持ち、企画と演奏の双方で実績を重ねている。その他、現在では絶版となったアンサンブル作品の譜面から希少な作品を積極的に演奏する活動を行っており、公立ホールや美術館などで企画公演を開催している。これまでに、糸川玲子、秦はるひ、川島伸達、田中麗子、村上弦一郎、M.ランゲルの各氏に師事。 また、公益社団法人 日本広告写真家協会（APA）正会員として、プロカメラマンとしても活動しており、欧州方面を中心に撮影した作品が写真展や各専門誌等で発表・掲載されている。

公演概要

ピアノ・デュオ 稲島早織＆大石真裕 デビュー10周年記念 スピンオフ企画 I 「第10交響曲」ベートーヴェンからブラームスへ 公演日時：2026年6月27日（土）17:30開場／18:00開演 会場：アコスタディオ（東京都渋谷区神宮前1丁目23-27 赤星ビルB1F） ■出演者 ピアノ・デュオ 稲島早織＆大石真裕 解説：天崎浩二 ■チケット料金 一般：前売り3,500円／当日3,900円（全席自由・税込） ※未就学児の入場はご遠慮ください ＜カンフェティ限定＞ 1,000円割引！一般 3,500円 → カンフェティ席2,500円！

チケットサイト「カンフェティ」

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