テクノスマイル、インドのSRM University-APと国際インターンシップに関するMOUを締結

株式会社テクノスマイル

株式会社テクノスマイルは、このたびインドのSRM University-APと、国際インターンシップおよび人材育成に関するMOU（Memorandum of Understanding／覚書）を、2026年6月1日に締結しました。

本MOUは、教育・文化・専門分野における交流を促進し、学生の学びと実務経験の機会拡大を図ることを目的としています。今後、両者は、日本語学習支援、技術研修、インターンシップ機会の提供に関する連携のあり方について協議を進めてまいります。

調印式はSRM University-APのキャンパスで行われ、同大学関係者および当社関係者が出席しました。

テクノスマイルは、今後も国内外の教育機関や関係先との連携を通じて、人材育成と国際交流の促進に取り組んでまいります。

SRM University-APについて

SRM University-APは、インドにおいて教育・研究分野で幅広い取り組みを進める高等教育機関の一つです。工学をはじめとする各分野で教育プログラムを展開し、国際的な学びの機会の充実にも取り組んでいます。

https://www.srmist.edu.in/

テクノスマイルについて

テクノスマイルは、人材サービスおよび人材育成に関する事業を展開しています。多様な人材が活躍できる環境づくりを通じて、企業と人材双方の成長に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社テクノスマイル

事業企画部

Email : public-relations@technosmile.co.jp

URL : https://www.technosmile.co.jp/