歯のホワイトニングなどのサービスを全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス、英会話の「セイハ」と初コラボし、夏休みスペシャルレッスンとして歯の健康に関する英語学習プログラムを共同開発

ホワイトエッセンス株式会社

ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービス※1を全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス株式会社（代表取締役社長：入山 裕左、所在地：東京都渋谷区、以下「ホワイトエッセンス」）は、子ども向け英会話教室「セイハ英語学院」を展開するセイハネットワーク株式会社（代表取締役：坂口 正美、所在地：福岡県福岡市、以下「セイハネットワーク」）と共同し、このたび歯の健康に関する英語学習プログラムを開発しました。

当該プログラムは、夏休み期間、「セイハ英語学院」全国約500教室の幼児および小学生クラスを対象に、夏休みスペシャルレッスンとして「～英語で学ぶ、自分みがき。～ピカピカの歯と最高の笑顔を手に入れよう ！」として実施されます。

ホワイトエッセンスは、歯の色や黄ばみに悩むお客様の声をきっかけに誕生しました。以来、全国の歯科医院に加盟いただき、お客様に効果を実感していただける施術を、安全かつ安心して受けていただけるよう、サービス品質の向上にこだわり、ホワイトニング材および照射器の研究開発、ホワイトニング材の医療機器承認の取得、メニューやサービスの開発・品質向上、スタッフ教育など様々な取り組みを行っております。

セイハネットワークでは近年、英語教育プログラムの強化の一環で、更なる内容充実に取り組み、企業とのコラボレーションや体験型英会話イベントなど新たな企画を実施しております。

従来より、ホワイトエッセンスは、口元の美しさは自信を生み出し、積極的なコミュニケーションの源泉になると考えています。

このたびセイハネットワークの「英語で学ぶ、自分みがき。」をテーマにした英会話レッスンにおいて、歯科の専門家として監修に携わることは、子ども達が自らの歯を大切にするきっかけづくりにつながると考え、協力させていただく運びとなりました。

ホワイトエッセンスは、単なる語学学習を超えて、子ども達が、歯の健康や毎日のケアについて英語で学びながら、自分の体を大切にする心や、自分で表現する力を育むことを目標に掲げ、本プログラムの設計を支援しております。

■ 内容

当該スペシャルレッスンは、セイハネットワークによって、夏休みならではの特別な体験として、全国のセイハ英語学院において開催されます。

レッスンは幼児クラス・小学生クラスに分かれており、年齢に合わせた内容で実施。セイハ英語学院に通っていないお子さまや、ご兄弟姉妹・お友だちも参加可能です。

参加されたお子さまには、持ち帰れるワークシート、歯ブラシ、限定スペシャルステッカーなど、ご自宅でも楽しめる特典をご用意しています。

【期間】７月上旬～８月末

【お申込方法】お近くの教室にてお申込みください

【レッスン時間】45～60分

【参加費】2,000円（税込）

※ 詳細はこちらよりご参照ください。https://english-academy.seiha.com/

今後もホワイトエッセンスは、「歯は一生の健康を支える」という長期的な視点に立ち、ホワイトニングやクリーニングにおける高い品質と価値を追求し、より多くのお客様によりご満足いただける「感動ホワイトニング」を提供できるよう努めます。

※1＜クリーニングについて＞

内容：歯石取り（スケーリング）、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど / 費用（自費）：9,900円～48,800円(税込) / 期間、回数：通常1日、1回（内容により異なります） 副作用・リスク：知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。

＜ホワイトニングについて＞

内容：ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします。 / 費用（自費）：19,900円～118,800円(税込) / 期間、回数：(オフィス)3～6か月・2～5回 (ホーム)1～2か月・期間中1回/日 / 副作用・リスク：個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。

セイハネットワーク株式会社 概要

本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

設立：昭和60年3月

代表者：代表取締役 坂口 正美

事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営、日本語教育事業、外国人材支援事業（登録支援機関）、外国人材紹介事業。

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。主に大手ショッピングセンター内など全国で約880の教室を運営し、約89,000人の生徒が通う人気教室「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設、「体験型英語学習施設」も運営しています。また、2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」、2024年4月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっています。

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と471万件※2と多くの症例実績数のもと、全国344の加盟医院を展開し※3、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※4と中途解約制度の完備などがあります。歯と口元の美と健康については私たちにお任せください。

※2・※3：2026年3月末時点

※4：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金いたします。