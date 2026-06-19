先進IC基板市場インテリジェンスレポート2035：売上予測、市場シェア、および戦略的動向
Survey Reportsは、「先進IC基板市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発刊したことを発表しました。本調査レポートでは、最新の市場動向や将来の成長機会について詳細な分析を提供しており、読者がより適切な経営判断を行うための有益な情報を掲載しています。また、本レポートでは、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
先進IC基板市場の概要
先進IC基板市場とは、半導体チップとプリント基板（PCB）の間で重要なインターフェースとなる高性能基板の製造を指す。この基板は、人工知能（AI）、5G、高性能コンピューティング（HPC）、および自動車用電子機器に使用される先進チップの電力供給、冷却、および接続に不可欠な要素である。
より小型で高性能かつ省エネルギーなデバイスへの需要の高まりにより、市場は従来型基板から、フリップチップ（Flip-Chip, FC）やウェーハレベル・ファンアウトパッケージといった、より複雑なタイプへと移行しつつある。この進化は、次世代半導体技術を支え、さらなる小型化を可能にするうえで極めて重要である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、先進IC基板市場の規模は2025年において177億米ドルに達したという。また、2035年末までに市場収益は413億米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間中における年平均成長率（CAGR）は約 9.6%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038144
Surveyreportsのアナリストによる定性的な先進IC基板市場分析によれば、先進IC基板市場の規模は、半導体産業の成長、コンシューマーエレクトロニクス需要の拡大、高性能コンピューティング（HPC）および人工知能（AI）の普及、さらには5G接続およびスマートデバイスの拡張によって拡大すると見込まれている。先進IC基板市場における主要企業としては、ASE Technology Holding Co.、Samsung Electro-Mechanics、Amkor Technology、Osram Licht AG、Intel Corporation、Yizumi Technology、Kinsus Interconnect Technology Corp.、Sankoh Co., Ltd.、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）、Nanya Technology Corporation、Powertech Technology Inc.、Unimicron Technology Corp.、およびBroadcom Inc.が挙げられる。
さらに、本先進IC基板市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 先進IC基板市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル先進IC基板市場の需要および機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年までに実施する（日本を含む各国別である）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、材料別、用途別、地域別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
先進IC基板市場の概要
先進IC基板市場とは、半導体チップとプリント基板（PCB）の間で重要なインターフェースとなる高性能基板の製造を指す。この基板は、人工知能（AI）、5G、高性能コンピューティング（HPC）、および自動車用電子機器に使用される先進チップの電力供給、冷却、および接続に不可欠な要素である。
より小型で高性能かつ省エネルギーなデバイスへの需要の高まりにより、市場は従来型基板から、フリップチップ（Flip-Chip, FC）やウェーハレベル・ファンアウトパッケージといった、より複雑なタイプへと移行しつつある。この進化は、次世代半導体技術を支え、さらなる小型化を可能にするうえで極めて重要である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、先進IC基板市場の規模は2025年において177億米ドルに達したという。また、2035年末までに市場収益は413億米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間中における年平均成長率（CAGR）は約 9.6%で推移すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な先進IC基板市場分析によれば、先進IC基板市場の規模は、半導体産業の成長、コンシューマーエレクトロニクス需要の拡大、高性能コンピューティング（HPC）および人工知能（AI）の普及、さらには5G接続およびスマートデバイスの拡張によって拡大すると見込まれている。先進IC基板市場における主要企業としては、ASE Technology Holding Co.、Samsung Electro-Mechanics、Amkor Technology、Osram Licht AG、Intel Corporation、Yizumi Technology、Kinsus Interconnect Technology Corp.、Sankoh Co., Ltd.、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）、Nanya Technology Corporation、Powertech Technology Inc.、Unimicron Technology Corp.、およびBroadcom Inc.が挙げられる。
さらに、本先進IC基板市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 先進IC基板市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル先進IC基板市場の需要および機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年までに実施する（日本を含む各国別である）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、材料別、用途別、地域別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル