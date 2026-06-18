United Athleが日本のTシャツブランドとして初めて「OEKO-TEX(R) MADE IN GREEN（エコテックス(R)メイドイングリーン）」の認証を３商品で取得

キャブ株式会社

無地アパレルブランド「United Athle（ユナイテッドアスレ）」を展開するキャブ株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、日本のTシャツブランドとして初めて、OEKO-TEX(R)（エコテックス(R)）の最高位ラベル「OEKO-TEX(R) MADE IN GREEN（エコテックス(R)メイドイングリーン）」の認証を取得した製品の展開を開始しました。

サステナブルへの関心が高まり、私たち一人ひとりに「持続可能な選択」が求められる現代。

ファッション業界においても、環境への配慮や倫理的なものづくりが問われるようになっています。

キャブ株式会社（United Athle）は、環境への配慮、安全な製品管理、法令遵守を徹底し、社会貢献と事業活動の両立を目指したソリューションを提供することで、アパレル産業をはじめとする社会全体の「明るい未来」を目指しています。利用者は、環境負荷の少ない倫理的な生産が行われた製品を選択でき、消費活動を通じてより良い労働環境や健全な持続可能社会の実現をサポートすることができます。

「OEKO-TEX(R)」とは

OEKO-TEX(R)（エコテックス(R)）は、繊維製品の安全性をはじめとして、生産に携わる人々や環境への負荷にも配慮していることを示す「人と地球にやさしい繊維製品の証」として欧州で生まれました。

現在、OEKO-TEX(R)国際共同体は、欧州と日本にある17の独立した繊維・皮革の認証機関で構成され、70カ国以上に事務所を構えています。

認証機関はグローバルガイドラインに基づき、ラボ試験と監査の両方を実施しています。

国際的な認証であるOEKO-TEX(R)は、一本の糸から製造工程、トレーサビリティまで、繊維製品の安全性と持続可能性を保証します。

参考：OEKO-TEX(R) 日本公式サイト(https://oeko-tex-japan.com/)

「OEKO-TEX(R) MADE IN GREEN」とは

「OEKO‑TEX(R) MADE IN GREEN（エコテックス(R)メイドイングリーン）」は、OEKO-TEX(R)（エコテックス(R)）シリーズのなかでも最高位に位置づけられる環境ラベルです。このラベルは、持続可能な生産体制と製品そのものの安全性という、二つの要素を満たしていることを証明しています。

「OEKO-TEX(R) STeP（エコテックス(R)ステップ）※1」を取得した工場で製造され、かつ「OEKO-TEX(R) STANDARD 100（エコテックス(R)スタンダード100）※2」により有害化学物質に対する安全性が確認された繊維・皮革製品のみが、「OEKO‑TEX(R) MADE IN GREEN」を取得することができます。

※1 OEKO-TEX(R) STeP（エコテックス(R)ステップ）…繊維・皮革製品の生産施設が持続可能な生産を行っていることを証明する工場認証システムです。環境負荷の低減、化学物質管理の適正化、従業員の労働環境の改善など、環境・社会・経済面での持続可能性を評価し、環境への配慮だけでなく、従業員の安全や衛生への取り組みについて持続可能かつ倫理的な体制であることを証明し、その認証基準を満たした工場や企業が認定されます。

※2 OEKO-TEX(R) STANDARD 100（エコテックス(R)スタンダード100）…1,000種以上の有害化学物質を対象とし、厳しい分析試験に合格した製品のみに与えられる認証です。一本の糸から製造工程、トレーサビリティに至るまで、繊維製品の安全性と持続可能性を保証し、サステナブルな社会づくりに貢献するエコアクションも兼ね備えた、安心・安全な製品であることを証明します。

この基準は日本の安全基準をはるかに上回る、世界最高水準の一つです。日本国内はもちろん、欧州やアジア諸国など、世界各国での有害化学物質に対する規制が急速に強化されるなか、あらゆる国の規制に対応することができる国際的な安全基準として認知されています。

「OEKO-TEX(R) MADE IN GREEN」認証製品の活用事例

１.安全性の高いアパレル製品として

肌への刺激や有害性が極めて低いため、肌トラブルが心配な方、デリケートな肌質やアレルギー体質の方などに安心してお使いいただけます。

２.販促やキャンペーンのノベルティとして

事業活動において、環境への取り組みを行いながら、サステナブルな社会づくりに貢献することができます。

３.行政や企業、学校のユニフォームとして

環境への配慮にくわえ、生産現場や調達経路の透明性が求められる場面で、安心して提案いただけます。

認証製品概要

Style No.5300-01 4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ

18 colors / 6 sizes

●綿 100%

アッシュ：綿 98％、ポリエステル 2％

ミックスグレー：綿 90％、ポリエステル 10％

●天竺編み

ミディアムウェイトで、ほどよい厚みのコットンTシャツ。普遍的なサイズ感を採用しているため、サイズ選びによって印象を自在に変えることができます。コンパクトなサイズを選べばトレンドを押さえたフィット感で、ゆったりとしたサイズを選べばビッグシルエットとしてリラックス感のある着こなしを楽しめます。

Style No.1100-01 6.5オンス ファインジャージー Tシャツ

20 colors / 6 sizes

●綿 100％

●天竺編み（コンパクトコーマ糸）

糸を紡ぐ際に毛羽が表側に出ないよう、内側に収束して紡ぐ「コンパクトコーマ糸」を使用した上質な一枚。毛羽立ちが少なく、なめらかなさわり心地が最大の魅力。

首まわりはステッチなしのミニマルなデザインに仕上げ、さらに普遍的なサイズ感にしたことで、さまざまなスタイリングにアジャストします。

Style No.1111-01 6.5オンス ファインジャージー ロングスリーブ Tシャツ（2.1インチリブ）

6 colors / 5 sizes

●綿 100％

●天竺編み（コンパクトコーマ糸）

●[袖口]リブ仕様

コンパクトコーマ糸の上質な生地を使用したロングスリーブTシャツ。

袖まわりをゆったりさせ、身丈と身幅が絶妙なバランスになるよう調整しているので、一枚でもスタイリングの主役になります。また、首まわりはステッチなしのミニマルな仕様に仕上げ、袖リブは2.1インチの長めの設計にするなど、細部にもこだわった一枚です。

「OEKO-TEX(R) MADE IN GREEN」認証製品に関するUnited Athleの取り組み

●【環境に配慮した生産】社会的責任のある工場でより持続可能な方法で生産された繊維製品であることを証明します

繊維製品の製造プロセスにおける有害物質の使用を削減し、環境にやさしい持続可能な社会の実現を目指します。

適切に管理された化学物質と廃水品質を通じて、環境に対するつくる責任を果たします。

再生可能エネルギーや利用可能なテクノロジーの導入、廃棄物管理などを通じて、資源と環境の保護に対して責任を果たします。

●【製品と消費者の安全性】有害化学物質試験を通じて、製品と消費者の安全を確保します

認証製品は人体に対して有害な物質を含んでいないことを証明し、安全性を高めます。

肌に触れる機会が多い製品ほど、人間生態学的要件や分析試験の基準がより厳しく設定されています。そのため、世界標準に基づく試験基準を採用しています。

すべての糸や副資材等において、1,000を超える有害化学物質リストに基づいた試験を実施し、認証基準は国際的な要件や法規制を満たしています。

最新の科学的知見や法的要件に基づき、基準を毎年更新しています。

●【社会的責任への配慮】製品がどのように作られるか、また倫理的な生産環境や過程を経ているかを明らかにし、サプライチェーンの透明性と追跡性を高めます

公正な賃金や労働時間が守られた工場で生産されています。

強制労働や児童労働、差別が防止され、職場の安全性が確保された工場で生産されています。

騒音や粉塵、温度など作業環境の検査に合格し、従業員の健康が守られた工場で生産されています。

キャブ株式会社（United Athle）について

キャブ株式会社は、無地アパレルブランド「United Athle（ユナイテッドアスレ）」の企画・製造を行うメーカーです。United Athleは、約150アイテムの豊富な商品展開と品質にこだわったものづくりを強みに、アパレルブランドやクリエイター、企業のオリジナルグッズ制作など、幅広いシーンで活用されています。アパレルアイテムを「作りたいときに」「作りたい分だけ」仕入れられる体制を実現することで、衣類の余剰生産の低減にアプローチしています。私たちは、環境への配慮、安全な製品管理、法令順守を徹底することで、事業活動と社会貢献活動の両面で価値を提供してまいります。