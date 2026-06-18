【初級編】中学英語からやり直そう！条件や時間に関する表現をマスター!! 7/1（水）・7/15（水）無料セミナー「基礎を使いこなす！やさしい英文法講座Day6/Day7」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月1日（水）と7月15日（水）、英語が苦手な方や英語の基礎から学びたい方を対象に、無料のオンラインセミナー「【初級編】基礎を使いこなす！やさしい英文法講座 Day6/Day7」を開催します。

▼Day6「『もしも・・・』の話」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176071/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176071/?rls)

※締切：2026年7月1日（水） 20：00



▼Day7「『こんな時、あんな時』の話」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176074/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176074/?rls)

※締切：2026年7月15日（水） 20：00





昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。そのような状況の中、中学校時代に英語でつまずいてしまい苦手意識を持っている方や長い間英語から離れて忘れてしまった方も多いのではないでしょうか。C&R社ではそんな英語超初級の方を対象としたセミナーシリーズを開催しています。



講師を務めるのは15年以上の英語講師歴を持ち、英語が苦手な方への指導経験が豊富なMika Kaida氏。Day6では、「もしも～だったら・・・」や、逆に「もしも～じゃなかったら・・・」というような条件の表現を、Day7では「～な時」「～の間」「～の前」「～の後」のような時間に関係する表現を学習します。学習した文法を使って、実際の会話を想定した練習も行います。発音やリズムのコツをつかみながらシンプルな文で音読練習をすることで、「英語がスムーズに出てくるようになった」「通じやすくなった」「リスニングが聞き取りやすくなった」といった効果も期待できます。中学英語から学び直したい方はぜひご参加ください。



＜各回の内容＞

Day6：7月1日（水）「『もしも・・・』の話」

・条件の if

・条件のunless

・条件の副詞節



Day7：7月15日（水）「『こんな時、あんな時』の話」

・時の接続詞 when / while / before / after

・時の副詞節



＜こんな方にオススメ！＞

・中学英語をもう一度おさらいしたい方

・「基礎はわかるけど、会話になると使えない…」という方

・旅行や日常会話で役立つ基本表現を身につけたい方

・英語が苦手で、どこから学び直せばいいかわからない方

・文法の理解だけでなく、発音や音読の練習もしたい方

・短い文で“通じる英語”を言えるようになりたい方

・英語を継続して学ぶためのコツや勉強法を知りたい方

【超初級】基礎を使いこなす！やさしい英文法講座Day6：「もしも・・・」の話Day7：「こんな時、あんな時」の話

■日時

Day6：2026年7月1日（水） 19：00～20：00

Day7：2026年7月15日（水） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

Mika Kaida氏 英語講師

国際基督教大学（ICU）卒（言語心理学、英語学専攻）。TOEIC L&R 990点（満点）。英語講師歴は15年以上。学生時代より子どもから大人まで様々な年齢やレベルの方々を対象に指導。特に英語をすっかり忘れてしまった大人や元々苦手という方への指導経験が豊富で、覚えやすさや理解しやすさを工夫した内容には「とにかくわかりやすい！」と定評がある。

[指導実績]

TOEIC対策、英検対策、留学準備（TOEFL）、英語論文（エッセイ）添削・指導、大学受験（最難関国公立大や医学部受験を含む）、高校受験、英会話、翻訳校正



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼Day6「『もしも・・・』の話」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176071/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176071/?rls)

※締切：2026年7月1日（水） 20：00



▼Day7「『こんな時、あんな時』の話」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176074/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176074/?rls)

※締切：2026年7月15日（水） 20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「やさしい英文法講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞

▼プロフェッショナル語学 English Lesson

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)



▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから

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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。



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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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