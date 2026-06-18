【松屋】お好きな定番メニューに、プラスワン！「定番メニューとの参鶏湯風スープセット」 発売

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株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月23日（火）10時より、「定番メニューとの参鶏湯風セット」を販売いたします。




■「今日はもう一品プラスしたいな」そんな時に、参鶏湯風スープを。


松屋の参鶏湯風スープ、その一番のこだわりは何といっても出汁の効いたスープ！大根や人参や、まろやかな豆腐などの具材の満足感こそが、松屋が誇る一杯の証です。一口すすれば、具材の旨味が溶け出した濃厚なスープが体にじんわりと染み渡ります。この季節だからこそ、心もお腹も「ほっこり」満たされませんか。是非ご賞味ください。



■お得なセット割引


お好きな定番メニューとのセット購入で、さらにお得にご利用いただけます。


・定番牛めし類とセット：通常価格より30円引き


・定番丼類とセット：通常価格より50円引き


・定番定食類とセット：通常価格より70円引き


いつもの一杯に、もう一品の満足感を。


この機会にぜひご賞味ください。



商 品 名　参鶏湯風スープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　330円


　　　 　定番牛めし類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より30円引き


　　　　 定番丼類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より50円引き


　　　　 定番定食類と参鶏湯風スープセット 各種通常価格より70円引き


※朝定食・ランチセット・期間限定メニューは対象外となります。


※お持ち帰りいただけます。


※税込み価格です。


※株主優待券は、上記メニューにご利用いただけます。



発 売 日　　 2026年6月23日（火）10時 ～



対象店舗　　一部店舗を除く全国の松屋


※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。



▶▶おトク情報をチェック


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URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)



◎豊富なキャッシュレス決済に対応


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URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)



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店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/gentei.html(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/gentei.html)



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