【FIORIA】Chiaki（下山千晶）プロデュースのジュエリーブランド ″FIORIA（フィオリア）″ が新ライン ″TRIA（トリア）″ を発売！

株式会社レイリーChiaki（下山千晶）プロデュースのジュエリーブランド "FIORIA（フィオリア）" が新ライン "TRIA（トリア）"登場

ジュエリーブランド FIORIA（フィオリア）の新ライン TRIA（トリア）とは

あなた・わたしたち・未来--3つの想いが重なり合って完成する、立体感のあるトライアングルフォルム。日常にも特別な瞬間にもそっと寄り添い、身につける人に自信と特別感を与える新コレクションです。（株式会社レイリー ／ FIORIA）





ジュエリーブランド FIORIA（フィオリア）は、新ライン "TRIA（トリア）" を2026年6月18日より発売します。

FIORIAは、クリエイター・Chiaki（下山千晶）がプロデュースするオリジナルジュエリーブランド。「花が咲くように、自分を誇れる」という想いのもと、性別や境界を超え、誰もが自分らしく輝くためのジュエリーを届けています。

今回発表する第二弾の新ライン「TRIA」は、"3つの想いが繋がり、未来へ続くジュエリーへ" をテーマにしたコレクションです。

TRIAに込めた想い

「TRIA」という名前には、あなた・わたしたち・未来という3つの想いを繋げていくという意味が込められています。作り手の想い、身につけるあなたの想い、そしてこれから広がっていく未来への想い。

その3つが重なり合って、はじめて完成する--それがTRIAのジュエリーです。

デザインの軸となるのは、3つの想いを象徴するTriangle（トライアングル）。立体感のあるフォルムが生み出す存在感は、日常にも特別な瞬間にも寄り添い、身につける人に自信と特別感を与えてくれます。

FIORIAは、「わたしたちで形にしていく」という想いを大切にしながら、唯一無二の美しさを届けるブランドです。

商品ラインナップ

TRIA GOLD ネックレス 価格：\39,800(税込)(https://fioria0928.official.ec/items/147208442)

TRIA SILVER ネックレス 価格：\39,800(税込)(https://fioria0928.official.ec/items/147306111)

商品概要

FIORIA New Line「TRIA」

発売日：2026年6月18日

価格：\39,800(税込)

アイテム：ネックレス

販売先

公式EC：https://fioria0928.official.ec/

POPUP：2026年7月下旬予定

ブランド公式Instagram

ブランド公式アカウント： fioria_jewelry(https://www.instagram.com/fioria_jewelry)

プロデューサー：chiaki(https://www.instagram.com/chiaki_shimoyama/)