【FIORIA】Chiaki（下山千晶）プロデュースのジュエリーブランド ″FIORIA（フィオリア）″ が新ライン ″TRIA（トリア）″ を発売！
Chiaki（下山千晶）プロデュースのジュエリーブランド "FIORIA（フィオリア）" が新ライン "TRIA（トリア）"登場
ジュエリーブランド FIORIA（フィオリア）の新ライン TRIA（トリア）とは
あなた・わたしたち・未来--3つの想いが重なり合って完成する、立体感のあるトライアングルフォルム。日常にも特別な瞬間にもそっと寄り添い、身につける人に自信と特別感を与える新コレクションです。（株式会社レイリー ／ FIORIA）
ジュエリーブランド FIORIA（フィオリア）は、新ライン "TRIA（トリア）" を2026年6月18日より発売します。
FIORIAは、クリエイター・Chiaki（下山千晶）がプロデュースするオリジナルジュエリーブランド。「花が咲くように、自分を誇れる」という想いのもと、性別や境界を超え、誰もが自分らしく輝くためのジュエリーを届けています。
今回発表する第二弾の新ライン「TRIA」は、"3つの想いが繋がり、未来へ続くジュエリーへ" をテーマにしたコレクションです。
TRIAに込めた想い
「TRIA」という名前には、あなた・わたしたち・未来という3つの想いを繋げていくという意味が込められています。作り手の想い、身につけるあなたの想い、そしてこれから広がっていく未来への想い。
その3つが重なり合って、はじめて完成する--それがTRIAのジュエリーです。
デザインの軸となるのは、3つの想いを象徴するTriangle（トライアングル）。立体感のあるフォルムが生み出す存在感は、日常にも特別な瞬間にも寄り添い、身につける人に自信と特別感を与えてくれます。
FIORIAは、「わたしたちで形にしていく」という想いを大切にしながら、唯一無二の美しさを届けるブランドです。
商品ラインナップ
TRIA GOLD ネックレス 価格：\39,800(税込)(https://fioria0928.official.ec/items/147208442)
TRIA SILVER ネックレス 価格：\39,800(税込)(https://fioria0928.official.ec/items/147306111)
商品概要
FIORIA New Line「TRIA」
発売日：2026年6月18日
価格：\39,800(税込)
アイテム：ネックレス
販売先
公式EC：https://fioria0928.official.ec/
POPUP：2026年7月下旬予定
ブランド公式Instagram
ブランド公式アカウント： fioria_jewelry(https://www.instagram.com/fioria_jewelry)
プロデューサー：chiaki(https://www.instagram.com/chiaki_shimoyama/)