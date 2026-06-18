【40万人来場の肉の祭典イベントでグランプリ受賞】「六本木にくる」が日本一に輝いた「宮崎牛の西京焼き」の提供を開始

株式会社 Fenice

六本木にくるは、ゴールデンウィークにお台場で行われ40万人が来場した国内最大級の肉の祭典イベントにおいてグランプリを受賞した「宮崎牛の西京焼き」の提供を2026年6月18日より開始いたします。 本商品は、日本最高峰ブランド和牛として名高い「宮崎牛A5ランク」を使用し、特製の西京味噌にじっくりと漬け込んで焼き上げた逸品です。イベント会場では、その芳醇な香りととろけるような口どけが高く評価され、多くの来場者から支持を集め、見事グランプリを獲得いたしました。 焼き上げた瞬間に広がる西京味噌の香ばしさ。口に入れた瞬間に溢れ出す宮崎牛の上質な旨味と甘み。会場で長蛇の列を生み出し、「もう一度食べたい」「店舗でも食べられるようにしてほしい」といった声が数多く寄せられた“日本一の味”が、このたび六本木にくるでお楽しみいただけるようになります。

グランプリ受賞は「宮崎牛」と「西京味噌」の融合

使用する宮崎牛は、きめ細やかな霜降りと上品な脂の甘みが特徴のブランド和牛です。 六本木にくるでは、その魅力を最大限に引き出すため、試行錯誤を重ねた特製の西京味噌に漬け込み、肉本来の旨味を閉じ込めながら丁寧に焼き上げています。 宮崎牛の濃厚な旨味と、西京味噌の奥深いコクと香りが一体となることで生まれる味わいは、焼肉店だからこそ実現できる至高の肉料理です。

「本当に美味しい肉料理」を追求する六本木にくる

六本木にくるは、全国から厳選した和牛を仕入れ、素材本来の魅力を最大限に引き出す焼肉を提供しています。 今回グランプリを受賞した「宮崎牛の西京焼き」も、「焼肉の枠を超えた感動体験を届けたい」という想いから誕生した一品です。 受賞の栄誉に満足することなく、これからもお客様に驚きと感動をお届けできる肉料理を追求してまいります。

【商品概要】

商品名：宮崎牛の西京焼き

販売開始日：2026年6月18日

価格 3,000円（税込）

※数量限定での提供となります。売り切れの際はご了承ください。

【店舗概要】

店舗名：六本木焼肉にくる

所在地 ：東京都港区六本木7-14-1 東李閣ビル B1F

店舗URL： https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13306589/

【系列店舗】

店舗名：焼肉 にくる

所在地 ：東京都渋谷区笹塚1-10-6 笹塚ビル 1、2F