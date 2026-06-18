新たな「キキ＆ララ モノレール」を運行開始！～みなさまの投票で新編成の名称が決まります～

東京モノレール株式会社

東京モノレール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣）は、株式会社サンリオの

人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）とコラボレーションした「キキ＆ララ モノ

レール」を運行し、多くのお客さまからご好評をいただいています。

このたび、さらにお楽しみいただけるよう、第３弾となる新たな「キキ＆ララ モノレール」の運行を

開始します。シティポップ調のキキ＆ララをデザインコンセプトとし、これまでとはひと味違う魅力あふれる車両に仕上げました。

より一層魅力を増した「キキ＆ララ モノレール」とともに、羽田空港から東京都心への旅をお楽しみ

ください。

新「キキ＆ララ モノレール」の車体ラッピングの一部 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671349

1. 新たな「キキ＆ララ モノレール」の概要

車内では、どの車両にご乗車いただいてもキキ＆ララの世界観をお楽しみいただけるよう、さまざ

まな箇所にラッピングを施しています。また、窓に目を向けると、キキ＆ララや東京モノレールのキャ

ラクター「モノルン」とともに、車窓の景色をご覧いただけます。

車体には、キキ＆ララやモノルンが旅を楽しむ姿と、東京パノラマライン沿線の風景をモチーフ

にしたデザインを採用し、かわいらしい世界観で沿線の魅力を表現しています。

⑴ 運行期間

2026 年 6 月 22 日(月)～当分の間

⑵ 対象編成

10000 形(10081 編成)

運行開始後、新たな「キキ＆ララ モノレール」の画像を東京パノラマライン特設サイトに掲載い

たします。ぜひご覧いただき、その魅力をお楽しみください。

https://tokyo-panorama-line.jp/jp/

2. 「キキ＆ララ モノレール」新編成の名称投票キャンペーン

新編成の運行開始にあわせ、東京パノラマライン公式 X アカウントで名称投票キャンペーンを実施し

ます。

公式 X アカウントをフォローのうえ、3 つの候補からお好きな名称に投票いただいた方全員に、オリ

ジナルスマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。

最も多くの票を集めた名称を新編成の名称として採用し、結果は東京パノラマライン公式 X アカウ

ントにて発表いたします。

ぜひ実際の車両にご乗車いただき、新編成にふさわしい名称を見つけてご投票ください。

⑴ 投票期間

２０２６年６月２２日(月)10 時から２０２６年７月６日(月)10時まで

⑵ 投票方法

１. 東京パノラマライン公式 X をフォロー https://x.com/tokyo_mono1964

２. キャンペーン投稿にて、3 つの候補から 1 つをポストすると、「キキ＆ララ」オリジナルス

マートフォン用壁紙をプレゼント

【注意事項】

・ 運行期間は、予告なく変更・中止となる場合があります。運行時刻表や最新情報は、公式 X にて

ご確認ください。https://x.com/tokyo_mono1964

・ 運行情報は、ご利用当日に駅係員、またはお客さまセンターにお問い合わせください。

※車両運用の都合により運行しない日もあります。

・ 駅・車内での写真撮影時は、他のお客さまの写り込みを防ぐなど、周囲の方にご配慮ください。

・ 通勤時間帯など、混みあっている車内での撮影はご遠慮ください。また、それ以外の時間帯も撮

影マナーに十分お気をつけください。

・ 終点駅では、一旦降車してください。(乗り続けることはできませんので、ご注意ください。)

東京モノレールは、2025 年11 月1 日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入しています。

羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感を

お届けするノリモノヘ。車窓いっぱいに広がる

絶景と東京の魅力を感じながら

“走る体験スポット”として進化しています。