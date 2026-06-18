新たな「キキ＆ララ モノレール」を運行開始！～みなさまの投票で新編成の名称が決まります～
東京モノレール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣）は、株式会社サンリオの
人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）とコラボレーションした「キキ＆ララ モノ
レール」を運行し、多くのお客さまからご好評をいただいています。
このたび、さらにお楽しみいただけるよう、第３弾となる新たな「キキ＆ララ モノレール」の運行を
開始します。シティポップ調のキキ＆ララをデザインコンセプトとし、これまでとはひと味違う魅力あふれる車両に仕上げました。
より一層魅力を増した「キキ＆ララ モノレール」とともに、羽田空港から東京都心への旅をお楽しみ
ください。
新「キキ＆ララ モノレール」の車体ラッピングの一部 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671349
1. 新たな「キキ＆ララ モノレール」の概要
車内では、どの車両にご乗車いただいてもキキ＆ララの世界観をお楽しみいただけるよう、さまざ
まな箇所にラッピングを施しています。また、窓に目を向けると、キキ＆ララや東京モノレールのキャ
ラクター「モノルン」とともに、車窓の景色をご覧いただけます。
車体には、キキ＆ララやモノルンが旅を楽しむ姿と、東京パノラマライン沿線の風景をモチーフ
にしたデザインを採用し、かわいらしい世界観で沿線の魅力を表現しています。
⑴ 運行期間
2026 年 6 月 22 日(月)～当分の間
⑵ 対象編成
10000 形(10081 編成)
運行開始後、新たな「キキ＆ララ モノレール」の画像を東京パノラマライン特設サイトに掲載い
たします。ぜひご覧いただき、その魅力をお楽しみください。
https://tokyo-panorama-line.jp/jp/
2. 「キキ＆ララ モノレール」新編成の名称投票キャンペーン
新編成の運行開始にあわせ、東京パノラマライン公式 X アカウントで名称投票キャンペーンを実施し
ます。
公式 X アカウントをフォローのうえ、3 つの候補からお好きな名称に投票いただいた方全員に、オリ
ジナルスマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。
最も多くの票を集めた名称を新編成の名称として採用し、結果は東京パノラマライン公式 X アカウ
ントにて発表いたします。
ぜひ実際の車両にご乗車いただき、新編成にふさわしい名称を見つけてご投票ください。
⑴ 投票期間
２０２６年６月２２日(月)10 時から２０２６年７月６日(月)10時まで
⑵ 投票方法
１. 東京パノラマライン公式 X をフォロー https://x.com/tokyo_mono1964
２. キャンペーン投稿にて、3 つの候補から 1 つをポストすると、「キキ＆ララ」オリジナルス
マートフォン用壁紙をプレゼント
【注意事項】
・ 運行期間は、予告なく変更・中止となる場合があります。運行時刻表や最新情報は、公式 X にて
ご確認ください。https://x.com/tokyo_mono1964
・ 運行情報は、ご利用当日に駅係員、またはお客さまセンターにお問い合わせください。
※車両運用の都合により運行しない日もあります。
・ 駅・車内での写真撮影時は、他のお客さまの写り込みを防ぐなど、周囲の方にご配慮ください。
・ 通勤時間帯など、混みあっている車内での撮影はご遠慮ください。また、それ以外の時間帯も撮
影マナーに十分お気をつけください。
・ 終点駅では、一旦降車してください。(乗り続けることはできませんので、ご注意ください。)
東京モノレールは、2025 年11 月1 日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入しています。
羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感を
お届けするノリモノヘ。車窓いっぱいに広がる
絶景と東京の魅力を感じながら
“走る体験スポット”として進化しています。