学習塾・予備校の事業承継を推進する(株)トキツカゼ、「個別指導Base 中野島校」を事業承継

株式会社トキツカゼ

学習塾・予備校をはじめ教育業界に特化して事業承継・連続M&Aを推進する教育スタートアップ株式会社トキツカゼ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：谷津凜勇）は、株式会社V-education（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：濱野龍介）が運営してきた「個別指導V-follows 中野島校」を事業譲受し、2026年4月より「個別指導Base 中野島校」にリブランディングした上でグループ化したことをお知らせします。

◼️(株)トキツカゼの事業概要

教室にて行った調印式の様子（左から、株式会社トキツカゼ 代表取締役CEO 谷津、株式会社V-education 代表取締役 濱野様）

株式会社トキツカゼは、約3兆円の市場規模を誇る民間教育業界のアップデートを目指して、日本全国に約5万校が存在する学習塾・予備校をはじめとした教育業界に特化し、事業承継・連続M&Aに取り組む教育スタートアップです。良き教育者である塾オーナーの皆様が長年大切にしてきた想いを受け継ぎ、地域に根ざした教育インフラを次世代に残し続けるために、あたたかな教育理念を掲げる中小塾の連続的な事業承継・M&Aに取り組んでいます。現在は一都三県を中心に、複数の学習塾・予備校を運営しています。



トキツカゼでは今後も、後継者不在・経営体制の強化・事業のさらなる成長・教育理念の継承などを背景とした学習塾・予備校など教育系企業のM&Aを積極的に検討してまいります。塾オーナー・会社経営者の皆様、M&A仲介会社・FA・金融機関などの関係者の皆様からのご相談を随時受け付けております。

◼️個別指導Base 中野島校の事業概要と今後の展望

個別指導Base 中野島校は、神奈川県川崎市に校舎を構える地域密着型の個別指導塾です。前身である「個別指導V-follows 中野島校」は、地域の小学生・中学生・高校生に対して、一人ひとりの理解度や学習状況に寄り添う個別指導を提供してきました。

このたびの事業承継により、トキツカゼは同校が長年培ってきた地域からの信頼と、難関校に限らず一人ひとりに合った学校への合格を目指す指導姿勢を受け継ぎながら、「個別指導Base 中野島校」としてリブランディングを行いました。

Baseが目指すのは、勉強を通じて生徒が自分でPDCAサイクルを回せるようになる学びの場です。近年、学習塾業界では、生徒の学習量やスケジュールを細かく管理する「管理型」の指導も広がっています。一方で、トキツカゼでは、すべてを大人が決めてしまうのではなく、生徒自身が自分の課題に気づき、次にやるべきことを考え、実行し、振り返る経験を重ねることが、長期的な学力向上と主体的な進路選択の土台になると考えています。

今後は、個別指導Base 中野島校を、地域に根ざした個別指導塾でありながら、学力向上と自立学習の両立を実現する塾のモデルケースとして、トキツカゼグループ全体の教育実践にも展開してまいります。

◼️個別指導Base 中野島校の事業概要と今後の展望

個別指導Base 中野島校では、「”自分でやる”に徹底して寄り添う」ことをコンセプトとして、小学生から高校生までを対象に、一人ひとりの学習状況や目標に合わせた個別指導を提供しています。

教科指導においては、豊富な問題演習と反復を重視しており、定期テストや入試に向けて、生徒と一緒に現状を整理し、必要な学習量を確保できるよう支援します。また、教室空間において、発達心理学などの知見を取り入れて学習への集中を阻害する要因を減らし、単に「居心地が良い」だけの空間ではなく、適度な緊張感と安心感が両立する学習環境を目指しています。

主な特徴は以下の通りです。

- PDCAサイクルを意識しやすい学習計画ただ宿題を出す、ただ授業を受ける、ただ先生の指示通りに進めるのではなく、生徒自身が「何を目指すのか」「今日は何に取り組むのか」「やってみてどうだったのか」「次はどう変えるのか」を考えられるよう、講師が近い距離で伴走します。- 生徒・講師・家庭の密な連携塾の中だけで完結するのではなく、定期的な指導報告や面談を通じて、お子さまの状況を保護者の皆様とも共有します。家庭での声かけや学習習慣づくりまで含めて、生徒が自分で学ぶ環境を支えます。- コーチングによる伴走型の支援答えを一方的に教え込むのではなく、「どこでつまずいたのか」「次はどう変えられそうか」といった問いかけを通じて、生徒自身が考える力を育てます。わからないところをすぐに質問できる安心感の中で、勉強に苦手意識があるお子さまも前向きに取り組める環境を整えています。

現在、個別指導Base 中野島校では新規入会を受付中です！ 無料相談では、お子さまの学習状況や目標を伺ったうえで、最適な学習プランをご提案します。同日に授業体験もご案内可能です。

公式ホームページ :https://www.tokitsukaze-edu.jp/base/

◼️関係者からのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176767/table/5_1_903a8ff3e90609f9e59fe61b6cf88686.jpg?v=202606180451 ]個別指導Base 中野島校 校長 桑原恭一

大学在学中より神奈川県川崎市内の個別指導塾にて指導を開始し、その後教室運営・進路指導に従事。

新規教室の立ち上げにも参画し、教室長として地域の小中高校生の指導に携わる。現在まで一貫して同地域で教育指導を続けており、生徒一人ひとりの主体性を育む事を重視している。

今回、トキツカゼ様との出会いを通じて、教育に対する価値観や目指す方向性に多くの共通点を感じました。日々議論を重ねる中で、現場で形にしきれないでいた構想が、少しずつ前進しており、大きな刺激と学びを得ています。

これまで築かれてきた教室の強みを大切に受け継ぎながらも、常識にとらわれず、より生徒の成長に焦点を当てた学習環境へと進化させていくことに大きな期待を抱いています。

私自身、この教室に長く携わる中で、創設期から在籍してくださっている講師陣や、講師として戻ってきてくれる卒業生、兄弟姉妹で長く通ってくださるご家庭とのつながり、世代を超えたご縁が今も続いていることを、大きな誇りに感じています。

この学び舎が、地域にとってより価値ある居場所であり続けられるよう、トキツカゼ様と共に、研鑽を重ねていく所存です。

株式会社トキツカゼ 取締役COO 橘優香

東京学芸大学附属国際中等教育学校を卒業・国際バカロレア資格を取得して、カナダの大学に進学後、(株)トキツカゼを共同創業。

大学在学中に、複数の教育NPOにてマーケティング責任者・大規模イベントの企画運営などを通じてグローバル教育・アントレプレナーシップ教育などに従事。

その後、(一社)52Hzにてコミュニティマネージャーを経て理事に就任し、中高生向けの探究学習支援プログラムの開発・運営を統括するほか、人材育成・組織開発を牽引。並行して、(一社)willdoorの学生職員として、大手事業会社への企画コンサルティングや社内研修の開発・運営、新規事業の立ち上げなどを主導。

「個別指導Base 中野島校」承継後の事業統括責任者を務めます、トキツカゼの橘です。今回の承継にあたり、桑原校長をはじめ現場の皆さまと対話を重ねる中で強く感じたのは、この教室が、単に勉強を教える場所としてではなく、生徒一人ひとりが自分の課題と向き合い、少しずつ自分で前に進む力を育んできた学び舎であるということです。

学力を伸ばすうえで、分かりやすい授業や適切な問題演習はもちろん重要。しかし、それと同じくらい、生徒自身が「何を目指すのか」「なぜつまずいたのか」「次に何を変えるのか」を考えられるようになることが、長期的な成長には欠かせないと考えています。Baseが掲げる「“自分でやる”に徹底して寄り添う」という姿勢は、まさにその力を育てるための大切な土台です。リブランディングや経営体制のアップデートは、その教室の良さを塗り替えるためではなく、長く守り育てていくためのものだと捉えています。

個別指導Base中野島校がこれまで地域の中で築いてきた信頼を丁寧に受け継ぎながら、生徒の自走力を育む学びの場としてのさらなる進化を目指して、現場の皆さまと力を合わせて取り組んでまいります。

株式会社トキツカゼ 代表取締役CEO 谷津凜勇

東大寺学園中高を卒業後、東京大学文科三類を経てカリフォルニア大学バークレー校で教育科学を学ぶ。

高校時代より子育て支援の情報発信・研究開発に取り組み、東大在学中には大手教育NPOで中高生の伴走メンタリングや教育プログラムの企画運営に従事。

UCバークレー在学中に、(株)Schooなど教育・人材系スタートアップに複数参画し、新規事業立ち上げを牽引。また、(一社)52Hzを共同創業し、海外大学進学支援コミュニティの成長や中高生向け教育プログラムの事業開発・収益化を主導。

自社を黒字化に導いた一方で、同業他社が休廃業していく現実に直面し、(株)トキツカゼを2025年に創業。現在は、首都圏でM&Aを通じて複数の学習塾・予備校を経営している。メディア掲載・講演・受賞歴など多数。

この度、株式会社V-education様より「個別指導V-follows 中野島校」を事業承継し、「個別指導Base 中野島校」として新たなスタートを切ることとなりました。

私たちトキツカゼは、学習塾・予備校の事業承継を、単なる教室数の拡大とは考えていません。地域に根ざした塾には、長年積み重ねてきた信頼、生徒一人ひとりに向き合ってきた時間、そして数字だけでは測れない教育的価値があります。そうした価値を守りながら、これからの時代に合わせて経営と教育の両面からアップデートしていくことが、私たちの役割です。

Baseが掲げる「自分でやる」に徹底して寄り添うという考え方は、トキツカゼが目指す教育のあり方とも強く重なっています。勉強を通じて、自ら目標を立て、実行し、振り返り、改善する力を育てることは、定期テストや受験だけでなく、その先の人生にもつながる学びの土台になると考えています。

今後もトキツカゼは、良い教育者が大切にしてきた想いを受け継ぎ、地域に必要とされる学びの場を長く続く形で守り育ててまいります。

◼️会社概要

会社名：株式会社トキツカゼ

代表者：代表取締役CEO 谷津 凜勇

設立日：2025年10月24日

資本金：100万円（2026年1月20日現在）

所在地：東京都渋谷区円山町5-3 玉川屋ビル8F

事業概要：学習塾・予備校のM&A・運営および教育業界特化の総合コンサルティング

URL：https://www.tokitsukaze-edu.jp/