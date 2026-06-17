「ハンドレッドノート」発の音楽プロジェクト「NECLOGOS」、アーティストビジュアル公開！第一弾楽曲「Aftermath」が6月18日（木）0:00より配信！

株式会社講談社

YouTube総登録者数160万人を超える、講談社発のクロスメディアコンテンツ「ハンドレッドノート」から生まれた音楽プロジェクト「NECLOGOS」がいよいよ始動する。

明日、6月18日（木）からスタートする第一弾楽曲「Aftermath」の配信を目前に控え、NECLOGOSのメンバーであるイェム・クレム・エレ・レイ4人のキャラクタービジュアルが解禁された。

NECLOGOSは「ハンドレッドノート」作中に登場する統一名探偵組織・ネスト広報部に所属する、イェム・クレム・エレ・レイによる４人組の音楽ユニット。全員が異能「七声」を有し、性別、年齢、高低関係なく、様々な「声」を再現できる。本活動は、探偵による事件解決の中で抜け落ちる様々な関係者の「想い」を、音楽という形で弔い、昇華するプロジェクトとなっている。

また「ハンドレッドノート」内のストーリー"Lost Humanity／ナイトアウル"をモチーフとして、水槽が楽曲提供、arumaが歌唱参加した第一弾楽曲「Aftermath」のＭＶが、配信日である明日、6月18日（木）19:00より公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

公開URL：https://youtu.be/MhTtu9QoNRc

メインストーリーのシーンやリリック、そしてキャラクターの過去などが交錯する映像となっている。是非チェックして欲しい。

【RELEASE INFORMATION】

1st Digital Single

「Aftermath (vo. aruma, prod. 水槽)」

配信日：2026.6.18 (DIGITAL RELEASE)

配信リンク：https://orcd.co/neclogos_aftermath

【NECLOGOS（ネクロゴス） とは】

Project「NECLOGOS」

プロジェクト「ネクロゴス」。死者のことば。事件によって失われたヒト／モノ／コトを現世にピン止めするための活動。

広報部では、この仕事を成し遂げるための手段に「音楽」を採用した。事件の解決からは必然的に「犯人の逮捕や全容の解明では解決できないもの」が零れ落ちる。個々の事情、動機、そして罪に込められた「想い」といったものをすくい上げ、改めて世に問い、失われたものを悼むため、広報部は音と詩を用いる。

すなわち、Project「NECLOGOS」である。

今日において、この活動は広報部の最重要業務に位置付けられる。

「NECLOGOS」

Project「NECLOGOS」の根幹をなす４人組。全員がネスト広報部に所属する、イェム・クレム・エレ・レイによる４人組の音楽ユニット。

本名、年齢などは非公開。

メンバー全員が異能「七声」を有する。「七色の声」を体現するもので、性別、年齢、高低関係なく、ほとんどすべての人間の「声」を表現することができる。

【ハンドレッドノート概要】

講談社が贈る多メディア複合コンテンツ。20XX年、犯罪都市と呼ばれるようになったTOKYO CITYを舞台に、100人の名探偵とその助手たちが頭脳を競う！

多数のキャラのオリジナルストーリーを、YouTubeアニメ、漫画、イベントなど、様々な表現でお届けしていきます。

◆STORY

犯罪都市、TOKYO CITY。

この街の治安は、

100人の「名探偵」によって守られている。

奇人・変人・悪人ばかりの名探偵と、

彼らを支える２人の記録者。

個性あふれる３人一組のチームで、罪を暴き、謎を解く。

「最高の頭脳」の称号は、ただ一組のための王冠。

罪にまみれたこの街で―― 天才たちの競演がはじまる。

◆OFFICIAL LINK

OFFICIAL HP：https://hundrednote.com/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/@HundredNote-Official

SNS： https://x.com/hundrednote100

https://www.tiktok.com/@hundrednote

【第一弾楽曲「Aftermath」参加アーティストプロフィール】

◆aruma

透明感と儚さを併せ持つ歌声でネットシーンを中心に注目を集めるアーティスト。エレキギターでの弾き語り動画などがTikTokを中心に国内外で拡散され、多くのリスナーを魅了している。『DIG:MAISONdes』への参加や映画・アニメ作品での歌唱など幅広く活動し、2025年にはTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のエンディング主題歌を担当した。

OFFICIAL HP：https://aruma-official.com/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCRX51qZkNal_lXp6jcy7QCg

SNS： https://x.com/aruma_official

https://www.tiktok.com/@aruma_official

https://www.instagram.com/aruma__official

◆水槽



自身で作詞、作曲、編曲、プロデュースを手掛ける東京のシンガー・トラックメイカー。

エレクトロ、ロック、ヒップホップなどを独自のスタイルに昇華した“laptop pop”を制作する。的確にリズムを捉えつつも様々な表情を持つ歌声とラップは、情感に溢れ多くのリスナーを魅了する。

これまで発表した楽曲の総再生回数は1億回を突破。

2024年10月クール、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』エンディングテーマ「MONOCHROME」を担当。

Vtuberや声優、バンドやラッパーまで、ジャンルを選ばない多くのアーティストやクリエイターと積極的にコラボレーションし、楽曲提供、コライト、ゲストボーカル参加、DJ、ボカロPなど、活動内容は多岐に渡る。

OFFICIAL HP：https://www.suisoh.com/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCOYJsmLG9x6BtSoShqzKxrw

SNS： https://x.com/suisoh_

https://www.instagram.com/suisoh_/

■会社概要

社名：株式会社講談社

本社所在地：〒112-8001 東京都文京区音羽 2-12-21

代表取締役：野間省伸

HP：https://www.kodansha.co.jp