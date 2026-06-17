【鎌倉プリンスホテル】『江ノ電ケーキ』第二弾！夏の湘南の海岸線を走る“江ノ電”をケーキで表現。夏限定デザインを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

鎌倉プリンスホテル（所在地：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18、支配人：薄井 茜）は、江ノ島電鉄株式会社（所在地：神奈川県藤沢市片瀬海岸1-8-16、代表取締役社長：黒田 聡）とのコラボレーション企画として販売中の特別ケーキ「江ノ電ケーキ」の第二弾を2026年7月8日(水)～9月23日(水・祝)の期間で販売いたします。

夏の江ノ電ケーキイメージ

第二弾では、湘南の夏の海岸線を走る江ノ電をイメージ。江ノ電の模型を型取ったフォルムはそのままに、鮮やかなマンゴーとみずみずしいメロンを使用し、夏の陽射しにきらめく海と爽やかな潮風を感じる、夏らしいデザインに仕上げました。第一弾として販売した“紫陽花デザイン”に続き、季節ごとに装いを変えることで、訪れるたびに異なる江ノ電の魅力を楽しめるスイーツとして展開。旅の記念はもちろん、誕生日などの記念日や夏休みの特別なひとときにもおすすめです。

「見る」「撮る」「味わう」を楽しめる、鎌倉ならではのコラボレーションスイーツをお届けします。

「江ノ電ケーキ 第二弾」概要

【期 間】2026年7月8日(水)～9月23日(水・祝)

【場 所】ラウンジ あじさい (ホテル棟3F)

【料 金】\6,800 ／1日1台限定販売

【お客さまからのご予約・お問合せ】

鎌倉プリンスホテル レストラン予約係 TEL：0467-32-1111（10:00A.M.～5:00P.M.）

料金には、消費税が含まれております。店内・ルームサービスご利用の場合は、別途会計時にサービス料(13%)を加算させていただきます。

ご予約は、購入日3日前の12:00NOONまでにお願いいたします。

当商品につきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去はいたしかねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

写真はイメージです。

上記内容はリリース時点（6月17日）の情報により変更になる場合がございます。

「江ノ電ケーキ 第二弾」POINT

🚃“夏の湘南”をイメージしたデザイン

青い海ときらめく夏の景色をイメージし、江ノ電ケーキを季節限定デザインに。鎌倉・湘南らしい夏

気分を楽しめます。

🚃マンゴー＆メロンの爽やかな味わい

旬を迎えるマンゴーとメロンを使用。見た目の華やかさに加え、夏でも軽やかに楽しめるフルーティーな味わいに仕上げました。

🚃“季節で変わる江ノ電”がコンセプト

年間を通してフルーツやデコレーションを変更。シーズンごとに異なる景色を楽しめる、“また会いたくなる江ノ電ケーキ”と して展開します。

コラボレーション宿泊プラン「江ノ電ルーム」について

「江ノ電ケーキ」と同時に展開している特別宿泊プラン「江ノ電ルーム」。七里ヶ浜の海と江ノ電を同時に感じられる「トレインビュールーム」で、オリジナルのコラボレーションアートや路線図パネル、江ノ電クッションなど、江ノ電の世界観を取り入れた1日1組限定の特別ステイを提供しています。

当初7月7日(火)までとしていた販売期間についても、ご好評につき 2026年9月23日(水・祝)まで延長し、より多くのお客さまにお楽しみいただけるようになりました。

江ノ電ルームイメージご好評につき販売期間延長 『江ノ電を見下ろす特別席 特別なステイプラン』（1日1室限定）

【期 間】2026年9月23日(水・祝) まで

【料 金】1名さま \19,075より

(1室２名さまご利用時)

【内 容】江ノ電コラボレーションルーム・オリジナルグッズ付き

【お客さまからのご予約・お問合せ】

鎌倉プリンスホテル 宿泊予約係

TEL：0467-33-1205

（10：00A.M.～5：00P.M.）

料金には、1名さまの 1泊室料、サービス料、消費税が含まれております。

オリジナルルームカードキー、各オリジナルアイテムはご宿泊特典としてご使用後、お持ち帰りいただけます。

客室内の装飾物（ベッドスロー、クッションほか）はお持ち帰りいただけません。オリジナルアイテムの一般販売およびホテルでの販売は行っておりません。オリジナルルームカードキー、各種オリジナルアイテムを第三者に転売する行為は理由を問わず一切禁止となります。また、転売のために第三者へ提供・譲渡する行為、転売目的でのご利用は一切禁止となります。

【鎌倉プリンスホテル×江ノ電 コラボレーション 企画背景・取り組みの経緯】

鎌倉プリンスホテルは開業以来30年以上にわたり、地域に密着したおもてなしを提供してきました。江ノ電を利用してご来館されるお客さまも多く、一部のお部屋からは江ノ電を望むこともできます。2026年4月、江ノ電の新型車両700形の運行開始という節目に際し、「地域を共に盛り上げたい」という両者の想いから、江ノ島電鉄株式会社とのコラボレーション企画がスタートしました。 コラボレーション第一弾として始まった、江ノ電の模型を型取りした「江ノ電ケーキ」は年間を通してシーズンごとに変化のある味を提供します。また、江ノ電の世界観を取り入れた特別宿泊プラン「江ノ電ルーム」は2026年9月23日(水・祝)まで展開します。