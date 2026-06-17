映画「スーパーガール」と MOMI&TOY’S のコラボが、６月22日（月）より開催！ 期間中は、全てのクレープを特別デザインの巻紙でご提供！

株式会社JFLAホールディングス

株式会社 JFLA ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営するクレープブランド「MOMI&TOY'S（モミアンドトイズ）」と「CrepesFamilia（クレープファミリア）」は、６月26日（金）より公開の映画『スーパーガール』とのコラボレーションを、６月22日（月）より開催いたします。期間中は、すべてのクレープ（ブリュレを除く）をスーパーガールの世界観を表現した特別デザインの巻紙でご提供いたします。また、同期間に限定クレープも販売いたします。

【開催期間】2026 年 6 月 22 日 (月) ～ 2026 年 7 月 5 日 (日)

【開催店舗】全国の「MOMI&TOY'S」と「CrepesFamilia」

※一部店舗では販売がございません。詳しくは HP をご確認ください

■ 巻紙のデザイン

■「＃モミトイスーパーガールコラボ」投稿キャンペーン

2026年６月22日（月）～2026年７月５日（日）までの期間中、X にてMOMI&TOY'S公式アカウントをフォローのうえ、コラボ巻紙のクレープ写真を、ハッシュタグ「#モミトイスーパーガールコラボ」を入れて投稿して頂いたお客様の中から、抽選でオリジナルグッズを10名様にプレゼント！

【賞 品】 映画オリジナルグッズ 計10名様

【応募期間】 2026年 ６月 22日（月）～2026年 ７月 ５日（日）まで

【応募方法】 ＜Xにて応募＞

１. MOMI&TOY'S公式X（＠MOMIANDTOYS(https://x.com/momiandtoys)）をフォロー

２. ハッシュタグ「#モミトイスーパーガールコラボ」と６月22日からのコラボ巻紙のクレープ写真を一緒に投稿したら応募完了！

※当選者の発表は連絡をもって代えさせていただきます。

■期間限定クレープ

また、６月22日（月）よりキラキラ輝く銀河をイメージした幻想的なクレープを期間限定で販売いたします。ぜひスーパーガールのコラボ巻紙と一緒にお楽しみください。

トロピカルギャラクシー・スパーク 820 円（税込）

写真はイメージです

【販売期間】2026 年 6 月 22 日（月）～7 月 5 日（日）

※ 店舗により販売期間が異なります。

【販売店舗】MOMI&TOY'S（一部店舗を除く）

■映画『スーパーガール』について

昨年夏公開の『スーパーマン』で全世界興行収入950億円を超える特大ヒットを記録し、華々しいスタートをきったジェームズ・ガン率いる【新生 DC ユニバース】。あれから１年、そんな彼が次に放つのは『スーパーガール』！スーパーマン／クラーク・ケントのいとこスーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役に超新星・ミリー・オールコックが大抜擢！ 宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボ役にジェイソン・モモア、さらに“スーパードッグ”クリプトも登場！この夏、誰もが共感せずにはいられない“完璧じゃない”等身大スーパーヒロイ ンが誕生する！

【ストーリー】

スーパーマンが地球を救った、その後の世界。故郷クリプトン星を失った壮絶な過去をも つカーラ・ゾー＝エル（スーパーガール）は、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトと静かに暮らしていた。そんなとき、突如現れた謎の敵・クレムの攻撃によってクリプトが毒に侵されてしまう。解毒剤を求めるカーラは、同じくクレムに家族を奪われた少女・ルーシー、そして宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボとともに、宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく。残された時間はわずか《３日間》。果たして、カーラはクリプトを救えるのか。そして、銀河を揺るがす戦いの行く末とは――

【タイトル】 映画『スーパーガール』

【公開日】 2026年 6 月 26 日（金）

【配給】 東和ピクチャーズ・東宝

(C) & TM DC (C) 2026 WBEI

■MOMI&TOY'S について

パティシエだった創業者が「常識にとらわれることのない本当に美味しいクレープを作りたい」という想いから作った本格的なクレープショップです。

一般的なクレープとの大きな違いはその生地にあり、モチモチした粘りのある食感の基になるグルテンを極限まで抑え、代わりにアーモンド粉を使用することで、スポンジケーキを薄皮にして何層にも重ねたような、ミルクレープのようなやわらかい「とろける」食感が特徴です。

MOMI&TOY'S 公式サイト https://momiandtoy.com/(https://momiandtoy.com/)

■ CrepesFamilia について

「CrepesFamilia（クレープファミリア）」は『クレープという“ハッピーフード”を、よりカジュアルに日常的に』をコンセプトにしたクレープ専門店です。

CrepesFamilia 公式サイト

https://crepesfamilia.com/(https://crepesfamilia.com/)

■株式会社アルテゴについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業

店舗数 65 店舗（2026 年 3 月 31 日現在）

（BAGEL & BAGEL 27 店舗、MOMI&TOY'S 28 店舗、CrepesFamilia 6 店舗、他 4 店舗）

URL：https://altego.jp

■株式会社JFLAホールディングスについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com