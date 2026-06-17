【地域創生型DX】「そのままDX」 愛知県一宮商工会議所との協業で市内中小企業6社へ導入

codeless technology 株式会社

尾張共創コンソーシアム 相互連携・協力記念イベント「尾張カイギ」（2025年9月）

codeless technology株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 猿谷 吉行 以下「codeless technology」）は、愛知県一宮商工会議所（以下「一宮商工会議所」）との協業により、当社のソリューション「そのままDX」を市内中小企業6社へ導入しました。本協業は、2024年11月の共催DXセミナーを起点に始まり、現在は尾張地区全域へと広がりを見せています。

■協業の背景

愛知県一宮市は、繊維産業から自動車関連製造業まで多様な中小企業が集積する地域です。人手不足、特にIT人材の不足から、地域企業が自社単独でDXを推進するのは困難な状況でした。これら地域の課題に対し一宮商工会議所は、スタートアップと地域企業をつなぐ「橋渡し役」を担っています。スタートアップの技術を地域産業に実装すべく、当社と協業を続けてきました。

■そのままDXとは

「そのままDX」は、既存の紙帳票をそのままデジタル化し、業務フローを変えることなく運用できるツールです。IT専門家がいなくても、無理なく段階的にデジタル化を推進できます。

■協業による成果

2024年11月に一宮商工会議所と当社は「IT担当者がいなくてもできる！ DXセミナー」を共催しました。そのセミナーをきっかけに、下記の地域企業4社が「そのままDX」の活用を開始しました。

- 小売業：シーエーシ（新聞販売、物販・高齢者サービス）- 医療：ジャストメディクス（保険薬局経営、在宅医療支援）- 製造業：マルハチ工業（金属部品・工業製品製造）- 製造業：川口合成（植毛製品・樹脂シート及び真空成形品製造）

4社の導入開始後、一宮商工会議所金属工業会と合同で「そのままDX」導入工場の見学会を開催しました。地域企業での実運用を直接見たことを契機に、新たに2社が導入を決定し、市内合計6社での活用に至りました。

- 製造業：シンカ工業（金属製品製造・機械加工業）- 製造業：岡西鉄工所（金属加工業）

■地域共創モデルについて

中小企業がDXを推進する上で、技術や予算以前に「気軽に相談できる場」の存在が大きな鍵となります。一宮商工会議所はこうした相談の窓口役を担い、会員企業の潜在的な課題を引き出してきました。

本協業では、一宮商工会議所が会員企業の課題を整理し、当社がスタートアップ技術を用いた解決策を提案する役割分担で進めてきました。

■広域展開への取り組み

一宮商工会議所との協業で得られた知見を、尾張地区の7商工会議所（一宮、瀬戸、津島、稲沢、江南、小牧、犬山）が参加する「尾張共創コンソーシアム」へ順次展開しています。すでに一宮・津島・稲沢・瀬戸・犬山の5商工会議所でセミナー登壇や会員企業への個別提案を実施してきました。2026年3月にSTATION Ai（※）で開催された「尾張共創コンソーシアム ピッチ＆交流会」では、マルハチ工業との共創事例を尾張地区の企業へ向けて紹介しました。

（※）STATION Ai（ステーションエーアイ）：愛知県が名古屋市に整備した国内最大級のスタートアップ（新興企業）支援・オープンイノベーション拠点。 スタートアップの創出・育成と、大企業や大学との協業による新しいビジネスの創出を目的とする。

今後、当社はこの「一宮モデル」を尾張地区全域、そして全国の商工会議所との連携へと広げ、地域企業がDXに踏み出せる環境づくりをさらに進めてまいります。

【一宮商工会議所 担当者 西脇様のコメント】

一宮商工会議所では、地域企業が抱える生産性向上や人材不足といった経営課題に対し、スタートアップの持つ新しい技術やサービスを活用した課題解決支援に取り組んでいます。

今回の「そのままDX」の導入は、単なるシステム導入ではなく、地域企業が実際に活用し、その成果を見学会などを通じて地域内へ横展開していく好事例となりました。特にIT人材の確保が難しい中小企業にとって、既存業務を大きく変えることなくDXに取り組める点は大きな魅力であり、市内6社への導入につながったものと考えています。

また、現在は尾張共創コンソーシアムを通じて尾張地区全域へ展開を進めており、今後も地域企業とスタートアップとの橋渡し役として、新たな価値創出と地域産業の活性化を支援してまいります。

担当者 ： 一宮商工会議所 中小企業相談所 西脇 豊（にしわき ゆたか）

【codeless technology株式会社 代表取締役 猿谷 吉行 コメント】

2024年11月の一宮商工会議所様との共催DXセミナーをきっかけに、一宮市内の中小企業様で「そのままDX」を活用いただいていることを、心より感謝申し上げます。

地方の中小企業がDXを推進する上で最大の課題は、IT人材の不足です。『そのままDX』は、今までの紙帳票をそのままデジタル化できるため、IT人材が不在の現場でも導入・運用が可能であり、地域企業が抱える日々の業務の課題に寄り添った形でDXを進めていただけると考えています。

一宮商工会議所様との信頼関係があったからこそ、地域の皆様にも安心してご活用いただけました。今後はこの取組を尾張地区全域、そして全国の商工会議所様との連携へと広げ、商工会議所×スタートアップによる地域共創のモデルケースを目指してまいります。

【codeless technology株式会社について（コードレステクノロジー）】

「日本のシステム導入の文化を変えて、世界一簡単なDXを実現する」の目的のもと、既存の書類がそのまま入力フォームになり、各種データベースとも連携できるソリューション「そのままDX」を提供しています。

https://sonomamadx.com

【会社概要】

社名：codeless technology株式会社

本社所在地：東京都品川区東五反田二丁目５-２

THE CASK GOTANDA 903

代表取締役：猿谷 吉行

事業内容： そのままDXシステムの開発・運営管理・販売、及び、そのままDXに関連するコンサルティングサービスの提供

設立： 2020年4月1日

HP：https://codeless-tech.com/

【協業企業一覧（正式社名）】

株式会社シーエーシ／株式会社ジャストメディクス／マルハチ工業株式会社／川口合成株式会社／シンカ工業株式会社／有限会社岡西鉄工所