Vuzixスマートグラス「Vuzix M400」を活用した現場DX PoCキャンペーンを開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Vuzix社製スマートグラス「Vuzix M400」を用いた現場DX向けPoC（概念実証）を、短期間かつ低コストで実施できる「スマートグラス 遠隔作業支援等 PoC支援パッケージ」特別キャンペーンを本日より開始します。

本キャンペーンでは、現場環境に応じて使い分け可能なM400スマートグラス2台セットに加え、Vuzixビデオカンファレンス for Zoomをはじめとする遠隔作業支援向けアプリケーションの利用を前提としたPoC環境構築を一体で支援いたします。

製造業やインフラ、フィールドサービス現場では、人手不足への対応、技術伝承の加速、安全性の向上といった課題解決に向け、スマートグラスを活用した遠隔支援や作業ナビゲーションが急速に拡大しています。弊社は、Vuzix M400を中核としたハンズフリーな遠隔支援ソリューションを日本市場に提供しており、今回のキャンペーンを通じて複数環境でのPoCを迅速に開始できる「ハードウェアバンドルとアプリケーション利用モデル」を提案いたします。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/06/vuzix-m400-poc.html

キャンペーン対象 パッケージ内容

本特別キャンペーンパッケージには、現場の環境に合わせて使い分けられるスマートグラス2台セット（バンドル）が含まれます。

【ハードウェア】 スマートグラス2台バンドル

以下の2つのモデル（各1台、計2台）が両方ともパッケージに同梱されます。

- 750mAhバッテリー同梱版（型番：472T00011）M400スマートグラス本体、750mAhバッテリー（防水防塵対応）、イヤーフック、レンズなしフレーム、USB C to Cケーブル、USB A to Cケーブル、キャリングケース- 4,800mAhバッテリー同梱版（型番：472T00023）M400スマートグラス本体、4,800mAhバッテリー（防水防塵非対応）、安全メガネ、新タイプヘッドバンド、USB C to Cケーブル、USB A to Cケーブル、キャリングケース

これら2モデルを組み合わせることで、防水・防塵が求められる現場や長時間稼働が必要な現場など、複数のユースケースを一度のPoCで柔軟に検証することが可能です。

遠隔作業支援に必要なアプリケーションについて

スマートグラスを活用したスムーズな遠隔作業支援・双方向コミュニケーションを行うには、専用のアプリケーションが必須となります。

【推奨アプリケーション】Vuzixビデオカンファレンス for Zoom- Vuzix M400の操作性に最適化されたZoomクライアントで、スマートグラス上に必要な指示やマニュアル等のデジタル情報を重ねて表示し、ハンズフリーでの快適な遠隔支援を実現します。- 現場作業者はM400を装着したまま、両手で作業を続けながら、本社や専門家とリアルタイムで映像・音声を共有できます。Zoomの入手・利用方法- 本パッケージにはZoomライセンスは含まれていません。- ZoomのライセンスおよびVuzixビデオカンファレンス for Zoomアプリケーションについては、Vuzix社からの提供・販売となり、Vuzixの公式サイトまたはVuzix経由でのご購入・ご契約をお願いいたします。

無料で利用可能なM400向け便利サービス

キャンペーンパッケージと併せて、以下の無償サービスを活用することで、PoCの効率をさらに高めることができます。

Vuzix View

スマートグラスの画面をパソコンでミラーリングし、キーボード・マウス操作や画面キャプチャ・録画が可能です。

Vuzixコンパニオンアプリ（iOS/Android）

スマートフォンとBluetooth接続し、文字入力、タッチパネル操作、アプリ管理などを簡単に行えます。

スマートグラスによる遠隔支援のメリット

本キャンペーンを通じて、スマートグラスを活用した遠隔支援がもたらす具体的なメリットを、実環境で検証していただけます。

ハンズフリー

両手で工具を扱いながら、視界の隅でマニュアル確認や映像共有が可能となり、作業効率と安全性の向上に貢献します。

遠隔支援（移動なしの技術継承）

現場の映像をリアルタイムに共有し、熟練者がオフィスから的確な指示を出すことで、出張コストを削減しつつ迅速なトラブル解決を実現します。

作業記録による品質向上

ハンズフリーでの写真・動画撮影により、検査記録の工数削減や品質保証の強化に加え、教育用データとしての活用が可能になります。

Vuzix M400の特長

Vuzix M400は、8コアのQualcomm XR1プロセッサ、6GB RAM、64GBフラッシュメモリを搭載し、Android 11（最大13までアップデート可能）で動作する産業用途向けスマートグラスです。IP67相当の防水防塵性能（本体・一部バッテリー）、有機ELディスプレイ、1,280万画素カメラ、オートフォーカス、Wi-Fi/Bluetooth、音声操作などを備え、現場でのハンズフリー遠隔支援に最適なプラットフォームとなっています。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/vuzix/smart-glasses/m400.html

キャンペーン概要

キャンペーン名称：「スマートグラス 遠隔作業支援等 PoC支援パッケージ」特別キャンペーン

キャンペーン期間：2026年 6月17日（水）～12月25日（金）予定（数量限定、在庫がなくなり次第終了）

キャンペーン対象：Vuzix M400を活用した現場DX、遠隔支援、作業標準化などのPoCを検討されている法人のお客様

お申し込み・お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?tf_36906770201113=%E8%B3%BC%E5%85%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B&tf_subject=%E3%81%94%E8%B3%BC%E5%85%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B&tf_36742629383449=Vuzix&tf_37017961333529=%E3%80%8C%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%20%E9%81%A0%E9%9A%94%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E7%AD%89%20PoC%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%80%8D%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3&_gl=1*1dcycj4*_gcl_au*MTA3MTk4OTc3Ni4xNzczODgwNzk1Ljg0MjUxNjEyOC4xNzc5MTUzNjAwLjE3NzkxNTM2Mzg.*_ga*MTA2NjQ4NzQ2Ny4xNjgxODA4NDA0*_ga_88943M9B60*czE3ODE0OTQyODUkbzQwMTckZzEkdDE3ODE0OTU1NjIkajU4JGwwJGgw納期や価格については弊社までお問い合わせください。

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：鈴木 聡

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

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