数字を“出すだけ”で終わらせない。タレントマネジメント活用オンラインセミナーを7月16日に開催

株式会社TECO Design

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野 愼）は、2026年7月16日（木）に、オンラインセミナー「見える化すると、何が変わるのか？数字を活かすタレマネ活用」を開催します。

人的資本開示への対応が進む一方で、開示に必要な数字を「出すこと」自体が目的化し、経営判断や現場改善にどう活かすかまで議論が進んでいないケースも少なくありません。

本セミナーでは、人的資本開示やサーベイ等のデータを見える化することで、何が分かり、どのような判断・改善につなげられるのかを、タレントマネジメントシステム各社のデモを通じて解説します。

❑開催背景

▶ 無料で参加する :https://cloud-station.jp/blog/20260716-2/?utm_campaign=taremane&utm_source=PRTIMES&utm_content=PRTIMES

人的資本開示は、投資家向けの説明責任として語られることが多い一方、企業内では人事・人事労務部門のテーマとして受け止められがちです。その結果、経営・人事・現場のあいだで認識のズレが生まれ、「開示すること」が目的になってしまうことがあります。

しかし、人や組織の状態が見えていなければ、自社の強み・弱み、優先して取り組むべき課題、改善の進捗を判断することはできません。

本セミナーでは、データを“答え”ではなく“考えるきっかけ”として捉え、数字を活用して組織改善につなげる視点をお届けします。

❑このような方におすすめ

- 人的資本開示で求められる数字を、社内改善にも活かしたい人事・人事労務担当者- 人や組織の状態を見える化し、経営判断や優先順位づけに活かしたい経営層・役職者- サーベイや従業員データを、どのように収集・集計・可視化すべきか知りたい方- タレントマネジメントシステムで何ができるのか、実際のデモで確認したい方- 社内共有や稟議に使えるアーカイブ視聴コンテンツを探している方

▶無料で参加する :https://cloud-station.jp/blog/20260716-2/?utm_campaign=taremane&utm_source=PRTIMES&utm_content=PRTIMES

❑本セミナーで得られること

❑登壇予定ベンダー

- 人的資本開示の数字を“出すためのもの”から“活用するためのもの”へ捉え直す視点- 数字やグラフによって、自社の強み・弱み、進捗、課題を把握する考え方- 経営層、人事、現場の対話を促すためのデータ活用のヒント- 各社システムで「何が見えるようになるのか」を比較検討するための材料- HRMOS- ジンジャー- TeamSpirit- SmartHR

※敬称略、順不同

❑プログラム

冒頭では、TECO Designより開催趣旨を説明し、人的資本開示における認識のズレや、数字を活用して自社の状態を見える化する意義を整理します。

その後、登壇ベンダー各社が、人的資本開示やサーベイ等のデータをもとに、数字で見えるようになること、見えることで起こしやすくなる判断や改善について、デモ形式で紹介します。

▶とりあえず申込しておく :https://cloud-station.jp/blog/20260716-2/?utm_campaign=taremane&utm_source=PRTIMES&utm_content=PRTIMES

❑ 開催概要

イベント名：見える化すると、何が変わるのか？数字を活かすタレマネ活用

開催日時：7月16日（木）13:30～14:30

会場：Zoomウェビナー

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社TECO Design

対象：人事・人事労務担当者／経営層／役職者／現場担当者

参加申し込み：https://hubs.ly/Q04hRW_k0(https://hubs.ly/Q04hRW_k0)

■株式会社TECO Designについて

「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。

代表取締役社長：杉野 愼

設立 : 2019年9月9日

所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング

ビジョン：「働くを最高に」

公式サイト :https://teco-design.jp

■関連メディア

■本件に関するお問い合わせ先

- TECO Design公式YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel- CLOUD STATION（クラウド導入支援メディア）：https://cloud-station.jp/- 社労士STATION（社労士検索サイト）：https://sr-station.com/

報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。

https://cloud-station.jp/contact.html