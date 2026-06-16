ヴィブラムジャパン、スポーツクライマー中村真緒とのアスリート契約を締結

ヴィブラム・ジャパン株式会社中村真緒選手 （撮影協力：Urban Base Camp 新橋）

高性能ラバーソールの製造と販売を行うイタリアのソールメーカーの日本法人であるヴィブラム・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、ゼネラルマネージャー：ケビン ステンベルジェ、以下ヴィブラム）は、2026年6月1日より、スポーツクライマーの中村真緒（なかむらまお）氏とのアスリート契約を締結したことをお知らせいたします。

ヴィブラムは2011年より、本国および各国拠点を通じて、トレイルランニングやマウンテニアリング、クライミングなど多様なアウトドア分野のアスリートを支援し、グローバルアスリートコミュニティ「TEAM VIBRAM（チーム・ヴィブラム）」を築いてきました。今回、その活動のさらなる展開として、日本人では2人目となるクライミング選手とのスポンサー契約の締結となります。

今回のアスリート契約締結後、中村選手はチームヴィブラムアスリートとして、2026年6月17日から21日にかけてオーストリア・インスブルックで開催される「ワールドクライミングシリーズ インスブルック 2026(https://www.jma-climbing.org/article/2026/06/01/WC-WCS-Innsbruck2026/)」に出場予定です。本大会は世界トップレベルのクライマーが集結する国際大会であり、ヴィブラムが2026年のオフィシャルパートナーを務めるワールドクライミングシリーズの対象大会の一つです。ヴィブラムは会場でリソールサービスなどを展開し、アスリートのパフォーマンス向上と競技環境の発展を支援しています。中村選手はチームヴィブラムアスリートとして、この世界最高峰の舞台に挑みます。

中村真緒選手 （撮影協力：Urban Base Camp 新橋）中村選手が主に着用しているソール（シューズ）について

本選手が着用するTENAYA のクライミングシューズ Oasi(https://tenaya.net/en/oasi/) には、ヴィブラムの高性能コンパウンド Vibram XS GRIP(https://www.vibram.com/jp/TECH_xs-grip.html) が搭載されています。Vibram XS GRIPは、スポーツクライミング競技において多くの優勝者が使用してきた実績を持ち、世界中のトップアスリートから高い評価を獲得しています。強いグリップ力が特長のソールで、温度の変化にも左右されにくいため、さまざまなコンディション下でも安定したパフォーマンスを発揮します。さらに、硬さと柔軟性にも優れているため、傾斜の強い壁面でも安定感を実現。競技のわずかな差を左右する「滑らない安心感」を与える高性能ソールです。

中村選手コメント

「小学生の頃から生活の中で自然と親しんできたヴィブラムとアスリート契約できたことを、とても嬉しく思っています。ヴィブラムの魅力は、何と言ってもラバーの優れたグリップ力です。私は身長が高い方ではないため、他の選手以上に繊細なフットワークが求められます。そのため、これまでさまざまなラバーソールを試してきましたが、その中でも最も滑りにくく、安心して足を置けると感じたのがヴィブラムのソールでした。今後はインドアクライミングだけでなく、アウトドアクライミングや登山などにも挑戦し、さまざまな視点からクライミングの魅力を発信していきたいと思います。」

■中村真緒（なかむらまお）選手プロフィール

小学6年生の時、親に連れられて訪れたボルダリングジムをきっかけにクライミングを始める。競技に夢中になり、地元の大会へ出場するようになった。本格的に競技へ打ち込むようになったのは高校1年生から。

当時、日本クライミング界のトップ選手である、野中生萌選手が国体のパートナーを探していたことをきっかけに、中村の名前が有力な推薦によって挙がる。国体東京代表を決める選考大会に出場し、2018年に東京代表の座を獲得した。

翌年5月には、全日本クライミングユース選手権（鳥取開催）に出場。当時全国的には無名だった中村が見事優勝を果たし、その名を広く知られる存在となった。

その後、苦しい時期を経験するものの、2024年には引退も覚悟して臨んだ ジャパンカップで初優勝。3年ぶりの日本代表復帰を果たし、年間総合ランキング3位に入る。さらに2025年にはワールドカップ第3戦で悲願の初優勝を達成し、年間総合ランキング2位という飛躍のシーズンを送った。

■これまでの実績

2025年

- IFSCクライミング・ワールドカップ ソルトレイクシティ大会（ボルダー） 優勝- IFSCクライミング・ワールドカップ年間総合ランキング（ボルダー） 2位- ボルダージャパンカップ2025 3位

2024年

- ボルダージャパンカップ2024 優勝- IFSCクライミング・ワールドカップ インスブルック大会（ボルダー） 4位- IFSCクライミング・アジア選手権（ボルダー） 4位

2019年

- ボルダリングユース日本選手権鳥取大会 優勝- IFSCクライミング・ワールドカップ ベイル大会（ボルダー） 6位

2018年

- アジアユース選手権（ボルダー） 優勝- IFSC世界ユース選手権（ボルダー） 4位

中村真緒 Instagramアカウント: https://www.instagram.com/mao___nakamura/





■ヴィブラムジャパン公式Instagram

Vibram

ヴィブラムがもつ独自のテクノロジーの裏側や、日本独自の情報を幅広く発信していきます。是非フォローしてください！

ヴィブラムジャパン公式Instagram :https://www.instagram.com/vibram_japan/

■Vibram（ヴィブラム）

スポーツ、アウトドア、アスレジャー、セーフティ、ドレスやカジュアルフットウェア向けの高性能ラバーソールを提供するブランド。1937年に北イタリアで創業したヴィブラムは、世界の登山界を変えたCarrarmato「カラルマート」、別名「タンクソール」を開発し、アウトドア産業に革命をもたらしました。今日、ヴィブラムは世界中の一流フットウェアブランドに最高品質のソールを提供し続けています。

【会社概要】

会社名：ヴィブラムジャパン株式会社

ゼネラルマネージャー：ケビン ステンベルジェ

日本支社：東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目52-1クロスサイドビル1階

公式HP：https://www.vibram.com/jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/vibram_japan/