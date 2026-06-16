富山の夏の味覚と伝統文化を楽しむ季節限定プログラム。黒部名水ポークや手延べ素麺の朝食ビュッフェメニューに加え、組子・水引体験を実施【メルキュール富山砺波リゾート&スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

北陸・砺波（となみ）平野を見下ろす高台に位置するリゾートホテル「メルキュール富山砺波リゾート＆スパ」（富山県砺波市／支配人：大東 宏史）では、2026年7月から8月の期間中に、夏の富山の魅力を満喫できる食と体験プログラムを開催します。朝食ビュッフェでは、夏野菜をふんだんに使用した素麺や富山県のブランド豚を使用した冷しゃぶなど、暑い季節を涼やかに楽しめるメニューが登場します。 また、館内では伝統工芸や郷土文化に触れられる日替わりのワークショップを開催。地元の職人を講師に迎える「組子作り体験」、五箇山に伝わる伝統楽器の歴史や技術に触れる「ささら編み体験」、水引を用いた「梅結びヘアパーツ作成体験」などを通じて、子どもから大人までものづくりの楽しさを体感いただけます。 富山の自然、食、文化に触れる夏旅を提案します。

夏の富山の食を涼やかに堪能する朝食メニュー

1．合掌手延べ素麺の魚介スープと野菜の煮浸し

本メニューでは、熟成を重ねながら職人が一本一本丁寧に手延べ製法で仕上げた合掌手延べ素麺に、魚介の旨みを凝縮した和風スープを合わせ、地元産の夏野菜を添えて提供します。そうめんのなめらかなのど越しと魚介の豊かな旨み、野菜の煮浸しのやさしい味わいが調和した、夏にふさわしい涼やかな一品です。

2．黒部名水ポークと夏野菜のしゃぶしゃぶ

富山県のブランド豚「黒部名水ポーク」を使用した夏限定メニューです。黒部名水ポークは、厳選した優良品種を掛け合わせ、ミネラル豊富な黒部川の伏流水や竹酢（チクサク）を配合した飼料で育てられた豚肉で、やわらかな肉質とジューシーな旨みが特長です。また、その品質の高さが評価され、農林水産大臣賞を受賞しています。（*1）

本メニューでは、黒部名水ポークの旨みを活かし、旬の夏野菜とともに冷しゃぶ仕立てで提供します。豚肉の旨みと夏野菜のみずみずしさを引き立てた、さっぱりとした味わいをご堪能いただけます。

*1参考：黒部名水ポークについて(https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=3474)

このほかにも、朝食では富山味噌を使用した「茄子のよごし」や「冷やし鰤漬け」を提供。「よごし」は、砺波平野を中心とした地域で親しまれてきた郷土料理で、ゆでた野菜を細かく刻み、味噌と合わせて炒めた素朴な味わいが特長です。また夕食には、新たに「冷やしとろろ汁」が登場。冷やし鰤漬けや冷やしとろろ汁など、暑い季節にも食べやすい涼やかなメニューを取り揃え、夏ならではの味覚を楽しめます。



【提供期間】2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

【提供時間】7:00～9:30（最終入場9:00）

【提供場所】ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」

【料金】オールインクルーシブに含まれます

日本の伝統工芸に触れる、夏の日替わりワークショップ

1. 組子作り体験

ローカルメニューについて :https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/restaurant/locavore/組み合わせを楽しみながら仕上げる組子細工職人の手ほどきを受けながら作り上げていきます

昭和8年創業、富山県砺波市の老舗建具店「河島建具」と連携し、日本の伝統的な木工技術「組子」を体験できるワークショップを日にち限定で開催します。組子は、釘や金具を使わず、細い木の桟を精巧に削り組み合わせて幾何学文様を生み出す日本建築の伝統技法です。障子や欄間などの建具に用いられ、飛鳥時代から現代まで職人の手によって受け継がれてきました。

本ワークショップでは、職人の手ほどきを受けながら、組子の縁起の意味を理解し、世界に一つだけの組子細工を制作します。完成した作品は持ち帰りが可能で、旅の記念や自宅のインテリアとして活用できます。

【開催日】2026年7月18日（土）、7月19日（日）7月25日（土）、8月12日（水）～8月15日（土）

【開催時間】16:00～17:00

【開催場所】1階 ローカルディスカバリーコーナー

【料金】3,000円（税・サ込）

【講師】株式会社河島建具

【予約】体験付き宿泊プランあり、当日受付可能

【詳細】https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/all-inclusive-summer-2026/

2. ささら編み体験

アーチ状に反らせて音を鳴り出す

「ささら」とは、富山県五箇山地方に伝わる民謡「こきりこ節」で使われる伝統楽器です。108枚の木片を紐で編み合わせて作られ、しなやかに反らせて鳴らすことで、木片同士が触れ合いながら独特の軽やかな音を響かせます。五箇山の歴史とともに受け継がれてきた「こきりこ節」を象徴する楽器のひとつとして、現在も地域文化を伝える存在です。

本ワークショップでは、五箇山で古代楽器の製造工房を営み、富山県内で唯一「ささら」を製作する職人・大瀬氏を講師に迎えます。ささらの歴史や文化的背景、音の鳴らし方を学びながら、自分だけのオリジナルささらづくりを体験いただけます。

制作するささらは、持ち帰りやすい72枚のコンパクトサイズで、初めての方でも気軽に参加可能です。小さなお子さまから大人まで、五箇山に受け継がれる伝統文化に触れながら、ものづくりの楽しさを体験できます。

【開催日】2026年8月8日（土）

【開催時間】16:00～17:00

【開催場所】1階 ローカルディスカバリーコーナー

【料金】3,000円（税・サ込）

【講師】こきりこ民芸 大瀬氏

【予約】フロントにて要予約

【詳細】https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/all-inclusive-summer-2026/

3. 梅結びヘアパーツ作成体験

梅結びを1つ1つ作りあげるヘア飾りにつけて完成

古くから日本の贈答文化を彩ってきた水引。その技法は時代とともに発展し、北陸・金沢では「加賀水引」として受け継がれ、伝統工芸として親しまれています。

本ワークショップでは、水引細工の中でも梅の花をかたどった「梅結び」を使用したヘア飾りづくりを開催します。梅結びには、「固く結ばれた絆」や「魔除け」「運気向上」などの願いが込められています。色とりどりの水引を使用し、大きさの異なる梅結びを制作。完成した梅結びをヘアピンに仕立て、世界に一つだけのオリジナルアクセサリーとしてお持ち帰りいただけます。

【開催日】2026年8月9日（日）～2026年8月11日（火）

【開催時間】16:00～17:00

【開催場所】1階 ローカルディスカバリーコーナー

【料金】500円（税・サ込）

【講師】ホテルスタッフ

【予約】フロントにて要予約

【詳細】https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/all-inclusive-summer-2026/

夏におすすめの周辺スポット

夏休みイベントの詳細 :https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/all-inclusive-summer-2026/2018年にて「ふね遺産」に認定された海王丸

海王丸パーク

ホテルから車で約40分の場所に位置する海王丸パークは、帆船「海王丸」をシンボルとした人気のベイエリアです。船内見学を通して海や船の歴史を学べるほか、芝生広場や遊具も備え、子どもたちがのびのびと過ごせます。夏季には親子で帆を張る作業に挑戦できる「親子展帆体験」や、色鮮やかな旗で船体を飾る「満船飾」も開催されます。遊びと学びを兼ね備えた、ファミリーにおすすめのお出かけスポットです。

富山県富岩運河環水公園

ホテルから車で約40分の場所に位置する富岩運河環水公園は、水辺と緑が調和した開放感あふれる都市公園です。園内には四季折々の草花や樹木が植えられており、夏には色鮮やかな花々が園内を彩ります。また、カワセミやサギ、ヒヨドリなどの野鳥が飛来することでも知られ、自然観察を楽しめるスポットとしてファミリーにも人気です。散策やピクニックをしながら、富山の豊かな自然を身近に感じることができます。

オールインクルーシブで気ままに滞在、メルキュール富山砺波リゾート&スパ

砺波平野を見下ろす高台に位置野趣あふれる温泉露天風呂「世界のストリートフード」をテーマにしたわくわくサマービュッフェ

北陸、砺波平野を見下ろす高台に位置するリゾートホテル。オールインクルーシブで夕朝食のビュッフェ、レストランでのアルコールやラウンジでのドリンクをゆったりと楽しむことができます。大浴場には内風呂、サウナ、越中となみ野温泉の露天風呂を備え、温泉に浸かりながら大自然に癒されるひとときを提供します。

【所在地】 富山県砺波市安川字天皇330番地

【TEL】 03-5539-2617（予約センター）

【公式サイト】 https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/(https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/)

【アクセス】JR砺波駅より車で15分

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973 年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に 1,000 以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110 カ国以上で 5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラム ALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。 詳細については https://group.accor.com/(https://group.accor.com/en) をご覧ください。

※2026年6月16日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。