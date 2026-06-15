BMW M2 Racingの新ヴィジュアル・ムービーを公開。BMW & MINI Racing RD.3富士スピードウェイで体感するBMW/MINIワンメイクレースの魅力

ジオミックモータースポーツ株式会社新ヴィジュアル・ムービーはこちら :https://youtu.be/6fTXrp5P_jw?si=wFovGLrqPoc7HD98BMW M2 Racing 新ヴィジュアル・ムービー

BMW & MINI Racing 委員会（運営事務局：ジオミックモータースポーツ株式会社［本社：愛知県

名古屋市中区、代表取締役：森下 渉］）は、BMW & MINI Racing 2026（以下、BMR.2026）において、新たに新設されてファミリーに加わった、カスタマー・レーシングモデル「BMW M2 Racing」の新ヴィジュアル・ムービーを公開いたしました。

BMW M2 Racingは、BMW M Motorsportが誇るカスタマー・レーシングの系譜を受け継ぐサーキット専用モデルで、日本国内ではBMW M Motorsport認定ディーラーである、株式会社モトーレン東都（東京都）と、エルベオート株式会社（大阪府）で取り扱いを行っています。

BMR.2026では、このBMW M2 Racingを通じて、モータースポーツに興味を持つ方々が「知る」「観る」「体験する」「参戦する」ための新たな入口を拡げてまいります。

今回公開した新ヴィジュアル・ムービーでは、BMW M2 Racingの力強いスタイリング、サーキットを駆け抜ける迫力、BMW M2 Racingに関わるレーシングドライバー、メカニック、マネージャーへのインタビュー、そしてBMR.2026が目指す“観るだけでは終わらないモータースポーツ“を通じたブランド体現を図っています。

“観るレース”から、“体験し、参戦できるレース”へ

▲BMW M2 Racing（G87）

BMR.2026は、BMW/MINIによる本格的なワンメイクレースとして、これまで多くのドライバー、チーム、ファン、大会スポンサーの皆様とともに開催されてきました。サーキットで繰り広げられるレースの迫力、BMW/MINIブランドの世界観、そして参加者同士がつながるコミュニティ性は、BMR.2026ならではの大きな魅力です。

一方で、モータースポーツに興味を持ちながらも、「どこから始めればよいかわからない」「レース参戦はハードルが高い」「車両やメンテナンス、費用面が不安」と感じる方も少なくありません。

BMR.2026では、こうした課題に対して、 “観るだけのレース”ではなく、“体験し、相談し、参戦できるモータースポーツ・プラットフォーム”として発展させていくことを目指しています。BMW M2 Racingの新ヴィジュアル・ムービー公開は、その取り組みをより多くの方に知っていただくための新たな発信です。

BMW M2 Racing の車両情報 :https://bmwminiracing.jp/bmw-m2-racing/

BMR.2026 RD.3は、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、富士スピードウェイにて開催

富士スピードウェイは、約1.5kmのメインストレートとテクニカルセクションを併せ持つ、国内屈指のハイスピードサーキットです。ストレートでの攻防、ブレーキング勝負、コーナーでの駆け引きなど、ワンメイクレースならではの接近戦を間近で体感できる舞台です。

BMR.2026 RD.3では、BMW M2 CS Racing SeriesおよびMINI CHALLENGE JAPANによる白熱したレースが展開されます。BMW/MINIのブランドが持つ走りの魅力、チームやドライバーの緊張感、そしてサーキットでしか味わえない臨場感を、ぜひ現地でご体感ください。

BMR.2026 RD.3 チケット情報 :https://eventregist.com/e/bmr2026_rd3

BMW M2 Racingが広げる、新しいモータースポーツの入口

▲BMW M2 Racing（G87）

BMW M2 Racingは、BMW M Motorsportが開発したカスタマー・レーシングモデルです。サーキット走行を前提とした専用装備を備え、本格的なレーシングカーとしての性能を持ちながら、カスタマーレースにおける新たな選択肢として注目されています。

BMR.2026では、BMW M2 Racingを単なる競技車両としてではなく、モータースポーツに興味を持つ方々が次の一歩を踏み出すための本格的なレース参戦への第一歩を後押しするレーシングカーとして位置付けています。たとえば、サーキットで実際にレースを観戦する。車両の音や迫力を現地で体感する。サーキット試乗会でBMW M2 Racingの魅力に触れる。そして、レース参戦相談を通じて、自分自身のレース活動を具体的に検討する。

BMR.2026では、こうした一連の導線を整えることで、モータースポーツへの参入障壁を下げ、より多くの方がBMW/MINIのレース文化に関われる環境づくりを進めてまいります。

BMW M MOTORSPORT DEALERS

株式会社モトーレン東都（東京都）と、エルベオート株式会社（大阪府）は、BMW Motorsportの認定を受け、サーキット専用車両を正規に取り扱う日本初のBMW M Motorsport Dealerです。車両販売にとどまらず、メンテナンス、サーキットトレーニングまで包括的に支援し、BMW Mが培ってきたモータースポーツのDNAを、より身近に体感できる環境を提供します。

Toto BMW M Motorsport Dealerとは、BMW Motorsportの認定を受けたサーキット専用車両を取り扱いできる日本初の正規ディーラーです。

BMW Mモデルから続くモータースポーツのDNAを皆さまに身近に感じていただけるよう、車両の販売のみならずメンテナンスやライセンスの取得、トレーニングなど包括的にモータースポーツ活動をサポートさせていただきます。

Toto BMW :https://www.totobmw.com/motorsport/

Elbe BMWは、BMW M Motorsportの認定をうけたサーキット専用車両を取り扱いできる西日本で唯一の正規ディーラーです。

車両の販売のみならずメンテナンスやライセンスの取得、トレーニングなど包括的にモータースポーツ活動をサポートさせていただきます。

Elbe BMW :https://bmw-elberacing.com

2026年後半に向けて、試乗会・シミュレーター体験・レース参戦相談窓口の展開を予定

BMR.2026では、BMW M2 Racingの魅力をより具体的に体感できる機会として、サーキット試乗会の開催を予定しています。

実際のサーキットでレーシングカーに触れることで、BMW M2 Racingが持つ走行性能、車両の完成度、そしてレーシングカーならではの緊張感と高揚感を体験していただける機会を創出してまいります。そのほかにも、MINI JCWやMINI CPSのサーキット試乗会も計画しています。

また、サーキット試乗会に加え、シミュレーターによるサーキット走行前レッスンの機会や、参戦に関する相談を受け付ける窓口の公開も近日予定しています。参戦相談窓口では、レース参戦に必要なライセンス、車両、装備、メンテナンス、レースウィークの流れ、チーム体制などについて、初めての方にもわかりやすく相談できる体制を整えていく予定です。

「ONE-MOTION ENTRY.」をはじめとするレンタルプランで、レース参戦へのハードルを下げる

モータースポーツ参戦には、車両購入、メンテナンス体制、保管場所、移動、エントリー手続き、レース当日の運営など、多くの準備が必要です。特に初めてレースに挑戦する方にとって、その全体像を把握することは簡単ではありません。

BMR.2026では、こうした参入障壁を下げるため、「ONE-MOTION ENTRY.」をはじめとするレンタルプランをご用意しています。

「まずは1戦だけ挑戦してみたい」

「車両を所有せずにレースを体験したい」

「将来的にBMW M2 Racingでの参戦を検討したい」

このような方々に向けて、BMR.2026は、観戦から体験、体験から参戦へと進むためのサポート体制を強化してまいります。

BMR.2026が目指すのは、モータースポーツの入口を広げること

▲BMW M2 Racing（G87） 1号車 BMW & MINI Racing 2026 M2CSR CLASS 石井一輝 選手▲BMW M2 Racing（G87） 46号車 BMW & MINI Racing 2026 M2CSR CLASS 高橋克彦 選手

BMR.2026は、速さを競うだけのレースシリーズではありません。BMW/MINIのブランドを体感する場であり、サーキットという非日常を楽しむ場であり、ドライバー、チーム、スポンサー企業、ファンがつながるモータースポーツコミュニティでもあります。

これからのBMR.2026は、観戦者がレースを知り、体験者が走る喜びに触れ、レース参戦希望者が具体的な一歩を踏み出せる場所を目指します。BMW M2 Racingの新ヴィジュアル・ムービーは、その未来を象徴する新たなビジュアルコンテンツです。そして、より多くの方にモータースポーツの魅力を届け、BMW/MINIのレース文化をさらに発展させてまいります。

BMW & MINI Racingについて

BMW & MINI Racingは、日本唯一の“BMW Group Japan”オフィシャル・レース「M2 CS Racing Series」と、英国生まれのNew MINIのみで競う「MINI CHALLENGE JAPAN」が共催する、スタイリッシュでスポーツ・ラグジュアリーなカーレース・イベントです。JAF公認のワンメイク・シリーズとして今年5周年を迎え、新たなステージへと進化。新クラスの設立や新しいレース・フォーマットの導入など、装いを新たに「第2章」として2026年シーズンをスタートします。より多様な参加機会とエンタテインメント性を高め、BMWとMINIのブランド価値をさらに体現する大会の開催を行います。

BMW & MINI Racing 2026 開催日程

RD.1（第１戦・第２戦）：3月28日（土）・29日（日） 富士スピードウェイ

RD.2（第３戦・第４戦）：4月25日（土）・26日（日） モビリティリゾートもてぎ

RD.3（第５戦・第６戦）：6月20日（土）・21日（日） 富士スピードウェイ

RD.4（第７戦・第８戦）：7月18日（土）・19日（日） スポーツランドSUGO

RD.5（第９戦・第10戦）：10月10日（土）・11日（日） 岡山国際サーキット

RD.6（第11戦・第12戦）：12月5日（土）・6日（日） 鈴鹿サーキット

【会社概要】

会社名：ジオミックモータースポーツ株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9-16 丸の内YSビル6階

資本金：3,000万円

大会オフィシャルWEBサイト： https://bmwminiracing.jp



【事業内容】

・モータースポーツ領域でのイベント企画・運営



【本件に関するお問合せ先】

名称：BMW & MINI Racing 委員会 [ジオミックモータースポーツ株式会社 内]

連絡先：052-684-5556(代表)

E-mail：info@bmwminiracing.jp